​Más del 90% de los españoles considera que la educación financiera debería incluirse en la educación básica obligatoria

Con motivo de la celebración del 10º aniversario del Día de la Educación Financiera, este próximo 7 de octubre volverá a primera línea la importancia de esta formación para la sociedad española. Así, el estudio ‘Percepción y hábitos de los españoles respecto al sector bancario’ llevado a cabo por Nickel, la cuenta que se abre en estancos y loterías, desvela que más de 9 de cada 10 españoles (92%) creen que es prioritario que cuestiones como qué es una hipoteca, cómo funciona el crédito, cómo afecta la inflación a los ahorros o para qué sirven los planes de pensiones, se incluyan en los estudios de la educación obligatoria.





Un 65% de los españoles firman condiciones bancarias sin entenderlas

Entre otros hallazgos, el estudio subraya la falta de comprensión de la economía personal: a la hora de abrirse una cuenta corriente, un 45% de las personas encuestadas lee y acepta las condiciones sin entenderlas en su totalidad, y casi un 20% no las lee, aceptándolas a ciegas. En total, dos tercios (65%) ha firmado en algún momento condiciones que no comprendía enteramente. Además, más de uno de cada cinco (22%) afirmó no saber cuántas comisiones pagan, o cuál había sido el aumento de éstas por parte de su banco.

Finanzas en la enseñanza: consenso entre diferentes generaciones

Existe un gran acuerdo entre las diferentes generaciones sobre la importancia de incluir la educación financiera en la educación básica obligatoria, incluso ligeramente superior entre los jóvenes adultos de entre 18 y 30 años, con un 2% más (92%).

Mónica Correia, CEO de Nickel en España destaca lo siguiente: ‘Disponer de conocimientos financieros básicos desde las primeras etapas de nuestras vidas nos permitirá tomar mejores decisiones y elegir soluciones que se adapten a nuestras necesidades, en cada momento de la vida’, declara. ‘En Nickel ponemos nuestro grano de arena ofreciendo una cuenta sencilla y transparente, sin posibilidad de descubierto, con la que nuestros clientes tienen la tranquilidad de saber que no habrá sorpresas desagradables y así puedan organizar su economía de la manera que mejor les convenga’.