¿Por qué da tanto miedo en este país hablar en público?

El miedo a hablar en público es uno de los más comunes. Más de un 75% la población sufre algún grado de ansiedad o nerviosismo al enfrentarse a una audiencia. Y, sin embargo, saber comunicar -con eficacia y confianza- es clave para el éxito en cualquier ámbito.

Por eso, los cursos de oratoria se están convirtiendo en un indispensable, tanto en entornos corporativos como a nivel particular. Si no se sabe cómo comunicar con eficacia, se pueden estar perdiendo oportunidades de negocio, ascensos o, incluso, relaciones personales. Hablar bien en público es la mejor tarjeta de presentación.

Para profundizar, se habló con Jesús Ripoll, CEO de la Escuela de Conferenciantes y de la agencia de representación de ponentes Helpers Speakers, además de coautor del superventas (junto a su socia Raquel S. Armán) “Escuela de Conferenciantes. Cómo convertirte en un speaker de éxito” publicado la editorial Almuzara. Esto es lo que nos comenta: “hoy en día saber hablar bien es tan esencial como saber leer y escribir, indispensable en nuestro día a día y, por supuesto en el entorno laboral. Cuando lanzamos la escuela, fue para profesionalizar el sector de los conferenciantes. La sorpresa fue comprobar que la mayoría de nuestros alumnos, y lectores del libro, eran directivos de empresa que, ocasionalmente, estaban participando en mesas redondas y congresos, pero, sobre todo, entendían el valor de potenciar esta soft skill que de soft tiene bien poco. También hemos tenido ya conferenciantes de primer nivel como Pedro García Aguado, Bisila Bokoko o Isa Moreno (presentadora del tiempo en Aquí la Tierra), con muchas horas de vuelo a sus espaldas y de televisión, pero siempre aprenden algo y siempre hay margen de mejora”.

Su socia, Raquel S. Armán habló del posible origen de este pésimo nivel a la hora de hablar en público de España: “En general el nivel de oratoria de este país es mediocre, especialmente, en comparación con los países anglosajones, que llevan desde pequeños en clases de debate. Ojalá nos enseñaran desde pequeños a defender nuestra postura, a exponer en público y a estructurar el argumento”

Cuando fueron preguntados qué ofrecen en sus cursos, la respuesta fue: “Enseñamos a dejar de hablar y empezar a comunicar. Generalmente recomendados el curso “pro” de fin de semana, un intensivo de 20 horas (se imparte presencial en Madrid) donde trabajamos el miedo escénico, la estructura de las conferencias, el lenguaje corporal y la presencia escénica, las ideas fuerza y, sobre todo, la confianza. Es un curso eminentemente práctico, con constantes ejercicios y feedback al momento. Vamos subiendo la complejidad, pero los alumnos van ganando en confianza y, con las herramientas que les proporcionamos, son capaces de hacer una progresión exponencial. Es increíble cómo llegan de perdidos muchos de ellos el viernes a primera hora y cómo se marchan a última hora del sábado”.

Reflexionando el poder hablar en público como un conferenciante profesional, las oportunidades parecen multiplicarse exponencialmente. Aumento de marca personal y posicionamiento, confianza en uno mismo, y poder, sí poder. El poder de comunicar con claridad, persuasión y emoción. Y todo ello, repercute no solo en el ambito profesional sino en el personal. En Helpers Speakers y su Escuela de Conferenciantes ayudan a conseguirlo.

Los alumnos son capaces de:

Proyectar confianza.

Ejercer influencia y liderazgo con cada discurso.

Abrir puertas a nuevas oportunidades y conexiones.

Fortalecer relaciones con una comunicación auténtica y efectiva.

Manejar el cambio con discursos inspiradores y claros.

Mejorar la imagen personal y la de la empresa.

Por cierto, ya solo quedan las últimas plazas para los días 23 y 24 de mayo. En junio será el 20 y 21. Hay que correr porque las plazas son muy limitadas y vuelan en cuanto abren la inscripción. Su web y la Escuela de Conferenciantes esperan a todos con los brazos y los micros abiertos.

¡Es el momento de brillar y de convertir a los líderes en comunicadores extraordinarios!