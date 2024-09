Chabacanerías

Estoy ya tan acostumbrado a escuchar las sandeces y opiniones malintencionadas de los gerifaltes del PSOE que no me sorprenden nada. Sin embargo, creo que, desde Sánchez, las cosas van de mal en peor. Fíjense sino en lo que ha dicho el diputado socialista Juan José Marcano Dasilva, de origen venezolano, en la Asamblea de Madrid, dirigiéndose a la bancada del PP, cuando se estaba hablando sobre migraciones: “Creo que lo de Sánchez, es envidia pura y dura. Y les entiendo, porque con lo bueno que está el presidente del Gobierno no me extrañarían que sientan esta envidia tan asquerosa”.

Estas consideraciones “de altura” son suficientes para calificar a este tipejo que habrá “bebido” de las fuentes de Maduro y confunde a la Asamblea con un burdel. A mí me gustaría preguntarle tan solo tres cosas: 1) ¿su educación ya la traía puesta de Venezuela, o la ha aprendido en el 'PSOEZ'? 2) ¿cómo sabe que el presidente está bueno? y 3) ¿desde cuándo?