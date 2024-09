​¿Quién es realmente el agresor del mundo?

Todos los medios, sea prensa, Twitter, X, Google y otros muchos controlados por gobiernos afines a USA, acusan a Rusia como agresor, solo hay que tirar de prensa e historia del siglo XX y salen cuántos gobiernos ha derrocado USA por golpes de Estado colocando dictadores o títeres en ellos, citemos unos pocos (Allende y prácticamente en toda hispano-américa. En África a Gadafi, Lumumba, Egipto 2013, varios en Nigeria, Irán, Siria, Afganistán, Vietnam, Korea, Filipinas...), no solo eso, tiene repartida 800 bases militares (datos de la American University de Washington -20 abr 2024-) en todos los continentes, Inglaterra 15, Francia 13, Australia 2. Pero Rusia solo 21 y en su país, siendo el país más grande del mundo, China 3 en su país igualmente. Pero a esos dos paises les acusan de agresores la OTAN y aliados. Israel también tiene base, solo para practicar Genocidio, y no le acusan de agresor callando todos, o protestan tímidamente para no molestar a USA.



Hace dos días USA ya ha utilizado una bomba nuclear disuasoria en Rusia afectando a una población de 11.000 habitantes, están preparando un ataque al Kremlin. Mientras tanto Rusia calla, nunca en la confrontación con Ucrania ha atacado a la población civil y no lo hará, pero si ocurriese no sería de extrañar que respondiera, USA es cobarde y mueve los hilos en Europa para que responda y obtener ganancias con otro Plan Marshal cuando actúe, y los títeres callan (ellos se beneficiaran, como ocurre ahora en Ucrania, país que ellos mismos consideran el más corrupto del mundo).

Nunca USA expone su territorio, aunque podría ser y sería posible que Rusia tome nota y actúe contra el causante verdadero; tiene más y mejores artefactos para atacar a USA y tres lugares estratégicos en el caso que USA atacara al Kremlin, afectaría a población civil norteamericana si la respuesta rusa fuese incluso a objetivos concretos como: la Casa Blanca, el Pentágono y Walt Street, los verdaderos causantes de todas las guerras en el mundo.