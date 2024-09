Somos más brutos que un arao

No hay nada más peligroso que un tonto con poder. Porque, de éste acomplejado ser no se puede esperar otra cosa que abusos. Para comprobar la verosimilitud lo que digo, basta en darse una vuelta por la historia de los judíos en España y en el resto del mundo. Nada más vergonzante y vergonzoso que las expulsiones, genocidios, cremaciones, brutalidades, embargos, obligados a renegar a su fe,,etc., que han tenido que soportar el pueblo hebreo. Abusos llevados a cabo por gobernantes descerebrados que no les llegaba su coeficiente intelectual ni a la punta de los pies de los judíos. ¿Hay algo más ignominioso que el abuso del fuerte contra el débil? ¿Hay más necio que quitarle el caramelo al inocente? Eso es lo que les hemos hecho nosotros a ellos. Mi abuela decía:” Si no me respetas por amor, me respetarás por miedo”. Desde lo más hondo de mi corazón, tengo que felicitar a Israel por el magistral golpe asestado contra los terroristas de Hezbollah y otros. ¡Chapó! Si tuviera chistera, me la quitaría haciendo una reverencia en señal de respeto y admiración. Desde Zaragoza les mando todo mi amor y ánimo para que sigan dejando al mundo con la boca abierta por sus genialidades. Y como dicen en las plazas de toros:”¡Ole, olé y olé!"