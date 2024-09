En marcha la ILP “No es mi cultura” para tumbar la horrenda y medieval tauromaquia

Gracias al cantautor vegano Txua me enteré de esta iniciativa, de la que no tenía idea (como de muchas otras cosas) porque ando metida la cabeza en la escritura de varios libros y no he salido para tomar aire en tiempo. Sólo ahora (y un poco adelante otro poco más) salgo para presentar mi libro La Bella Revolución, edición definitiva (La Tortuga Búlgara) en FNAC San Agustín de Valencia, el 4 de octubre a las 19:00 h.

Y es este evento, en el que invité entre otros músicos a Txua, en que el compositor me preguntó si podría colocar hojas de firmas, para la ILP. Pregunté a la organización de Fnac y me dijeron que sí, siempre que las hojas estuvieran dentro del fórum de actos.

Informado yo del importante empeño de esta ILP, deseo que quien aún no la conozca y sus razones sepan algo, tengan un punto de partida, y empujen como puedan. Lean el proceso que conlleva la ILP y sus motivos y, al final de este artículo, volveré al cantante Txua (y su relación con la ILP).



UN NUEVO INTENTO DE TUMBAR LA OXIDADA Y SANGRIENTA TAUROMAQUIA

En síntesis: La Mesa del Congreso español ha admitido a trámite una ILP para derogar la Ley 18/2013 de patrimonio cultural de la tauromaquia. Se dispone de nueve meses de plazo para reunir un total de 500.000 firmas con el fin de que se pueda iniciar su tramitación en la Cámara del Congreso de los Diputados.

De la web noesmicultura.org, extraje el siguiente material sobre la ILP:

En el apartado EL PROBLEMA, leemos:

Patrimonio Cultural

“La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, socava las competencias autonómicas y municipales para prohibir o regular espectáculos que generan un fuerte rechazo social.

En los hechos, esta normativa estatal priva a los ayuntamientos y autonomías de poder regular las manifestaciones del patrimonio cultural propio. De esta manera, se limitan las competencias regionales y se protege a la tauromaquia por encima de cualquier otra manifestación cultural o artística.

El propio Ministerio de Cultura indicaba el escaso interés de la ciudadanía por los festejos taurinos en su encuesta de consumo cultural. Tan sólo el 8% acudió a algún festejo durante 2018 y solo el 5,8% asistió a un festejo en plaza.

Las últimas encuestas reflejan que más del 50% de la población española está a favor de prohibir o limitar las corridas de toros, o que casi 8 de cada 10 personas se manifiestan contra el uso de animales en la tauromaquia”.

En el apartado LA SOLUCIÓN, se explica:

Iniciativa Legislativa Popular

“El 4 de enero de 2024 registramos una ILP para derogar la Ley 18/2013 de patrimonio cultural de la tauromaquia. A principios de febrero, la Mesa del Congreso la admitió a trámite y ahora disponemos de nueve meses de plazo para reunir un total de 500.000 firmas con el fin de que se pueda iniciar su tramitación en la Cámara del Congreso de los Diputados.

Esta iniciativa es promovida por una Comisión Promotora que está formada por personas de probada trayectoria en la protección animal. Un grupo de activistas y juristas nos hemos comprometido a tirar adelante la mayor y más ambiciosa campaña social para que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural de España. La iniciativa cuenta con el apoyo de un importante número de organizaciones de protección animal y del medioambiente, protección de la infancia y asociaciones culturales”.

La web explica: ¿CÓMO SER FEDATARIO?

“Solamente las personas registradas como fedatarias pueden recoger firmas. Contacta directamente con la Comisión Promotora a través de contacto@noesmicultura.org, indicando que quieres ser fedatario/a y nos pondremos en contacto contigo para formalizar la inscripción y hacer la entrega de pliegos oficiales que necesitas para recoger firmas. ¡Gracias!”.

Cualquier duda, visitad la web noesmicultura.org.

CÓMO AYUDA EL CANTAUTOR TXUA AL ÉXITO DE ESTA ILP

El 21 de septiembre, a las 17:30, en Ca Revolta, 1º piso (Valencia) se darán cita una serie de charlas y actuaciones para empujar la ILP No es mi cultura. Bajo el título “La tauromaquia desde otra perspectiva”, Ca Revolta contará con las siguientes charlas ese día: “De taurina a vegana”, por Miriam Jiménez Lastra, “La vida de los toros más allá de la explotación”, por el Santuario Compasión animal, Presentación de la ILP “No es mi cultura”, a cargo de Delia Molina, fedataria ILP; habrá un tapeo solidario vegano, una rifa y se contará con la actuación musical del cantautor vegano Txua.