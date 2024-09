​'Presente y futuro del videojuego español' en el Instituto Cervantes de Tokio

Regresa Red Bull Dance Your Style a Las Palmas de Gran Canaria en su sexta edición para coronar al mejor 'street dancer' de España. Tras conquistar en 2023 la mágica isla, la competición vuelve el próximo sábado 5 de octubre al Parque del Rincón, que será el escenario de esta gran Final Nacional de baile urbano de estilo libre que enfrentará a los clasificados bajo el formato 'one vs one'.