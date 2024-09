Muchos fieles idealizaron a Pedro Sánchez porque estaban convencidos de su ideario, de que sólo con decisiones políticas les iba a mejorar la vida. Pero ahora el “ilusionismo” va finalizando, y pasará toda la deuda moral y económica al siguiente inquilino de La Moncloa. Se tendrán que hacer ajustes, ya que este país no puede vivir indefinidamente haciendo malabarismos en contra de la ley de la gravedad social, es decir, en el borde del abismo.

El ciudadano, como cada vez que hay gobierno de izquierdas saliente, tendrá que aceptar los malditos ajustes... ¿Por qué? Porque en el mundo de ficción que habita hoy en todas las formaciones políticas de izquierda solo existen sus demagógicos desajustes. PSOE y SUMAR representan ese desajuste, y cuando salgan de La Moncloa predicarán eso de “yo no fui”, pero el españolito de pie está dejando de ser ingenuo.

El pensamiento “mágico” de estas izquierdas equivale a una frase que en economía podemos catalogar de falsa : «Emitir no genera inflación». En fin, que tocará reconstruir a base de bien cuando estos malgastadores que “desgobiernan” nuestro país sean echados por las urnas.