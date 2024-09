Bombero y otros poemas

Bombero

Más rápido que un Más rápido todavía que un Tanto más (tonto más) y más expandido Tanto más todavía y más expandido Más expandido que un lugar común.

Libreta de enrolamiento

El ciudadano Reinaldo Santos Tomasi único sostén ha sido exceptuado por estar comprendido en el artículo 41 inciso tercero de la ley de madre orgánica del ejército número 12.913 etcétera y con la firma viuda de un segundo jefe.

Santa Iglesia

Enrufianada y Carismática con sus Párpados Cardenalicios Velando la Fijeza Estrábica de los Ojazos Mercenarios y Apostróficos.

Repartición

Lo mío es amarla así de simple

Lo mío es amarla a mi Repartición a ella consagrado hasta en mis sueños más festivos digan lo que digan mi vida es ella así de enfático

Amo a la Policía porque soy todo corazón

Y nada de estómago.

Vieja, sí

Vieja, sí una muñeca muy vieja

No respira no es que respira

Ni sufre

Una cara que sufre de muñeca vieja que respira

Sujeta por un aire de familia la corre uno de sus peores recuerdos (el más turrito y de mala traza)

Todo es correr mientras disimula

(Humor muerto, el de los viejos días)

Es así de punzante su fidelidad por lo que intolerable se hace clásico alarde Viejo sí yo quien relata.

Pasó un ángel

Seco y pelado trastabillar en el silencio y erguirse en el silencio mojado y peludo

Y sordo

Atascado bocahablo: ¿filtra silencio el más elocuente mutista?

¡Caracoles! sujetos de la intención

Mente en sepia hoja de añil: inficioname, amorcito con tu pluma universal de ganso pletórico

Y ciego

Prodújose saliva que gasta el dispendioso docente en oratoria

Tiros por culata: cucarachicidas que fomentan cópulas cucarachiles

Resquebrajando el silencio decí tu palabra y escrachate Guarda luto inseminando brillantina guarda silencio en olímpica acústica

Y acota ruiditos incautados a la barbarie por lo que diste, milagro en el atávico clavo de la amnesia.

Numerados

1

Ir de espíritu

Ir de cuerpo y de espíritu de cuerpo.

2

El sinsentido cae en un sentido corvo.

3

Parió viuda angelitos e intrascendencias

Nació la paz en este prístino amanecer

inconducente.

4

Ganas de otra cosa que en nada se parezca

no tengo.

5

Su superioridad numérica condecía

con su modo de olvidarme.

6

No soy un gran teórico pero tampoco soy un pequeño práctico.

Desecho e izquierdo

1

Hasta para ella morir fue demasiado.

2

Sentir miento.

3

La Eliminadora de Angustias se ceba con los sucedáneos de su padre.

4

Soy la que él nunca amó.

5

No está muerto quien lubrica.

6

Tardo mucho en darme tardo mucho en darme contra el sosiego que él me inspira tardo mucho en darme contra él.

7

Las piernas de esa chica tienen novio.

8

Nunca me fue del todo mal con los hombres.

9

Me amaste ayer Hoy me amas ¿Habrás de amarme mañana aunque no te abandone?

Tanta buena poca gente

1

Estamos indeclinable indelegablemente decididos a llevar adelante esta injusticia.

2

“Tienda de Ambigüedades”

3

No te preocupes, Antoñito, que entre todos te vamos a dejar solo.

4

Perpetra y perpetúa: perpetrúa Perpetrúa el truhan Mientras la ñoña añosa tosa ¡habrá poesía!

MAL-OGRO

Desde esa distancia no se me ven desde esta distancia no se me ven no se me ven las aberraciones, ¿verdad?

Intenté mostrarme sólo en los aprestos

Quedé trabado, achaparrado, enjuto

Procedo de un desvío

Lo que chorreo no es fácilmente discernible No es lo que chorreo discernible

El amanecer no me conviene: malogro mis incertidumbres

Intenté (en vano) mostrarme

sólo en los aprestos Oigo mis voces oigo mis voces.