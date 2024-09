16 bailarines competirán en Las Palmas de Gran Canaria para encontrar al campeón nacional de baile urbano

Regresa Red Bull Dance Your Style a Las Palmas de Gran Canaria en su sexta edición para coronar al mejor street dancer de España. Tras conquistar en 2023 la mágica isla, la competición vuelve el próximo sábado 5 de octubre al Parque del Rincón, que será el escenario de esta gran Final Nacional de baile urbano de estilo libre que enfrentará a los clasificados bajo el formato one vs one.





Los 16 talentosos dancers harán retumbar el suelo con las últimas tendencias en baile urbano. Este grupo de competidores, formado por los clasificados de 2023 y Wildcards, tendrán como objetivo superar los duelos uno contra uno y alzarse con el trofeo. Además, tendrán la oportunidad de representar a España en la Final Internacional de Red Bull Dance Your Style, que se celebrará en Mumbai, India, el 9 de noviembre.

Los encargados de dirigir el ritmo de esta gran celebración del baile urbano serán DJ Rokko Rosanegra y Funkenstein. Junto a ellos se subirán al escenario los clasificados Angelock, Sifer, Miriam, Nahiel (Ganador Nacional de 2023), La Pose, Jack Gómez, Dii Feeling, Nanox, Mario Durán, Pitu, Drian, Ari H, Kenan, Dany Barros, Dani Go y Wicca en las modalidades de locking, popping, hip hop, twerk, waacking, afrodance y krump.

Con una variedad de melodías impredecibles, que van desde éxitos actuales hasta clásicos atemporales, la competición eleva la improvisación a otro nivel. Los 16 participantes tendrán que adaptarse, improvisar y mostrar sus mejores movimientos para captar la atención del gran público. En esta competición, el público es el jurado, y su decisión será crucial para determinar al ganador que se hará con la victoria.

Esta vibrante competición, que dará inicio a las 17.30h en el el Parque del Rincón de Las Palmas de Gran Canaria, contará con acceso libre (desde las 17h) y gratuito hasta completar aforo.

LIBERTAD Y RITMO, LAS BASES DE LA COMPETICIÓN

Red Bull Dance Your Style reinventó desde su primera edición, en 2018, el concepto de competición de street dance en más de 30 países. Los dancers se miden en duelos uno contra uno, sin restricciones o limitaciones de estilo: Red Bull Dance Your Style da completa libertad a los bailarines mientras les reta a adaptarse a la música que suene en cada momento.

Desde house hasta rock, desde hip hop hasta electro, una selección de música que rompe todas las reglas será la banda sonora sobre la que estos dancers tendrán que improvisar, haciendo gala de los 10 estilos de baile urbano permitidos. La capacidad de improvisación y sello personal serán elementos clave para que los 16 aspirantes sorteen la competición pues la batalla se librará bajo la atenta mirada del único jurado posible para una competición de estas características: el público. Los asistentes tendrán la última palabra y aquel dancer, capaz de asombrar y enamorar a la audiencia por sus movimientos, se convertirá en campeón nacional y representante de España en la Final Mundial de Mumbai (India).