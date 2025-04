Sobre la Leyenda Negra

En un escenario marcado por el constante azote de las olas de un revisionismo histórico más interesado en la confrontación que en la verdad, tres figuras con un peso tremendo en la historia y la genealogía de los pueblos, que una vez compartieron un destino común, claman por la necesidad de mirar hacia el pasado con la mirada del entendimiento, no del reproche.



En el centro de esta cruzada por una visión más armónica de los lazos entre el Viejo y el Nuevo Mundo, se encuentran:

- Alfonso Borrego, descendiente de Gerónimo, el emblemático apache que dejó su huella en los libros de historia. - Ituriel Moctezuma, tataratataranieto del emperador azteca Moctezuma Xocoyotzin y - Michael N. Henderson, descendiente de una esclava liberada por el gobernador Bernardo de Gálvez. Los tres se alinean en la idea común de que la Hispanidad no es una carga, sino un patrimonio vivo que debe ser preservado, entendido y respetado.

Reivindicar la figura de la Hispanidad no implica vivir a la sombra de un pasado teñido de culpas. No, para estos descendientes de grandes figuras históricas, el concepto de "perdón" es más una invocación política que una necesidad real.

Borrego, en particular, aboga por el rechazo de cualquier disculpa que suponga una aceptación de culpa, de este modo afirma que: “No, eso es solo un enfoque político. Una disculpa es la admisión de la culpa”, sentencia con contundencia, haciendo eco de una idea compartida por sus compañeros de causa.

Su voz resuena con una claridad que busca trascender la distorsionada narrativa que se ha tejido durante siglos sobre la figura de España en América. Porque no es solo una cuestión de repasar los logros de la Monarquía Hispánica, sino de desterrar las falsedades que la Leyenda Negra ha sembrado, aquellas mentiras fabricadas por los enemigos de la Corona, que aún hoy siguen alimentando discursos de odio y división.

Qué sentido tendría que Italia pidiese perdón a todos los pueblos que el Imperio Romano conquistó, bien cruelmente, sin embargo, esta herencia ha sido asumida por todos como una riqueza cultural, como aquel que muere y del que solo se recuerdan sus bondades porque la mente es selectiva y evita la tragedia. En este caso, en el caso del Imperio Español, se da la circunstancia contraria siguiendo la inventada leyenda negra creada por su enemigo natural y eterno: Inglaterra.

En sus palabras, tanto Borreo como Ituriel Moctezuma, vemos una firme convicción y es que “cada pueblo tiene derecho a contar su propia historia nacional sin la intervención perniciosa de voces ajenas”.

Y no es para menos. En el contexto de las jornadas Hispanoamérica, un futuro compartido, Madrid y Marzo de 2025, se pusieron sobre la mesa precisamente estos puntos: la herencia española en los Estados Unidos y la necesidad de reconocerla en su justa medida.

Para muchos, las victorias que permitieron la independencia de Estados Unidos no habrían sido posibles sin la contribución decisiva de España: la lucha en Pensacola, el financiamiento del asedio de Yorktown y la derrota de la flota británica en el Atlántico.

Quizás esta fue una buena respuesta a “la Inglaterra la primera, La Inglaterra la segunda, La Inglaterra la tercera y siempre La Inglaterra” que dijera Godoy, que la conocía como nadie.

Beatriz Paredes Camuñas, presidenta de la organización Unidos por la Historia, no duda en destacar esta labor vital de la Monarquía Hispánica en la historia de la independencia americana.

En el corazón de estas reflexiones, la figura de Moctezuma se erige como un símbolo de reconciliación. Ituriel Moctezuma, descendiente del gran emperador azteca, ha adoptado como bandera la idea de que los pueblos ibéricos y americanos no deben ver sus pasados como fuentes de conflicto, sino como pilares de un futuro común.

Para Ituriel Moctezuma, la relación entre las dos culturas es una mezcla, fusión de la mexicanidad con la hispanidad, que no debe perder sus características sino que debe complementarse y fortalecer sus raíces compartidas. Dice que “La Hispanidad es el complemento de la Mexicanidad”, reivindicando esa Indohispanidad que, a su juicio, es más grande y poderosa que cualquier separación ideológica.

Por su parte, Michael N. Henderson ofrece una visión igualmente profunda sobre la influencia de España en la independencia estadounidense, trayendo a colación la historia de su ancestro, Mathieu Devaux dit Platilla, quien luchó por la libertad de Agnes, una esclava negra. Su liberación, apoyada por Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana, se enmarca dentro de las políticas de coartación que España implementó para ofrecer a los esclavos la oportunidad de comprar su libertad. Según Henderson, esto contrasta radicalmente con las prácticas inglesas y muestra una concepción mucho más humanista del trato hacia los pueblos sometidos.

La Leyenda Negra y el papel de España en la historia hay que abordarla desde una perspectiva crítica, refutando los mitos y prejuicios que han distorsionado la imagen del país. Hay que destacar que la Leyenda Negra es una construcción que presenta a España de manera negativa, ignorando sus contribuciones culturales y científicas. Esta narrativa ha sido utilizada históricamente por rivales políticos y económicos para desacreditar a España y minimizar su influencia en el mundo. Hay que tener en cuenta el magnífico legado español, que hay que reivindicar a pesar de las críticas, sobre todo en respuesta a ellas. España ha dejado un legado cultural y científico significativo que merece reconocimiento. Es justo reivindicar y reevaluar la historia para apreciar las aportaciones positivas de España y superar los prejuicios que han persistido a lo largo de los siglos.

La reivindicación de la herencia española no es solo un acto de memoria, sino un desafío a las narrativas impuestas por quienes buscan dividir en lugar de unir.

Borrego se pronuncia de la siguiente forma: “el pensamiento adoctrinado que aún existe en muchas comunidades nativas y en América en general” sobre la historia de España necesita ser desmontado y eso solo se logra con la educación y el acceso a la verdad.

Precisamente para eso se creó el Archivo General de Indias por mandato regio para que los investigadores pudiesen estudiar toda la documentación existente relativa al proceso de colonización, conquista y presencia española en Hispanoamérica.

Al final, la visión que estos descendientes ofrecen no es solo la de reivindicar un pasado que, lejos de ser manchado, debe ser reconocido en toda su complejidad. “España estuvo en lo que hoy es México durante 300 años. México ha estado al mando poco más de 200”, reflexiona Borrego. De esta forma, la historia se convierte no en un campo de batalla, sino en un espacio para la reflexión, la unidad y, sobre todo, para el entendimiento mutuo.

Existen varias perspectivas y enfoques en contra de la Leyenda Negra

Una narrativa histórica que ha retratado a España de manera negativa a lo largo de siglos, la denominada Leyenda Negra, es un invento anglófono contra quié considera su enemigo natural a través del tiempo: España, muy especialmente en su papel durante la colonización de América. Estas visiones críticas buscan contrarrestar los mitos y prejuicios creados a lo largo del tiempo. Siguen, algunos de los enfoques más relevantes:

-Historiadores Españoles y Latinoamericanos. Muchos historiadores españoles y latinoamericanos han luchado por rehabilitar la imagen de España. Por ejemplo, José Luis Villacañas, historiador español, ha argumentado que la Leyenda Negra se construyó principalmente por intereses políticos y económicos de potencias rivales, como Inglaterra, que querían debilitar a España en su momento de máxima expansión imperial. Este relato sesgado se fue solidificando con el tiempo, proyectando una visión muy unilateral de los hechos.

Un compendio de lo que hoy llamamos "Fake news" o "noticias falsas", se refiere a información que se presenta como verdadera, pero que en realidad está manipulada, distorsionada o completamente inventada con el fin de engañar al público, influir en sus opiniones, crear pánico, servir a intereses políticos, económicos o sociales.

Características comunes de las fake news de hoy de ayer y de siempre son: Sensacionalismo: Titulares llamativos, exagerados o emocionales diseñados para captar atención. Falta de fuentes verificables: Muchas veces las noticias falsas no citan fuentes confiables o las citan incorrectamente. Diseminación a través de redes sociales hoy y prensa y correspondencia en épocas históricas: Son ampliamente compartidas, lo que hace difícil rastrear su origen y verificar su veracidad. Intento de manipular la opinión pública: Se utilizan para promover una ideología o influir en decisiones políticas o sociales.

También está el trabajo de Manuel P. Villatoro, otro historiador que ha desmontado mitos de la Leyenda Negra, quien ha insistido en la importancia de reconocer la contribución de España en la independencia de Estados Unidos, así como en el desarrollo de la cultura y ciencia de América Latina. Villatoro ha subrayado que el impacto de España fue mucho más complejo y positivo de lo que los detractores históricos han presentado.

Laya citada perspectiva de la Hispanidad y la Indohispanidad de Ituriel Moctezuma y Alfonso Borrego, Defensores del concepto de Hispanidad, quienes promueven una visión más unificada de los pueblos hispanoamericanos, basándose en una historia compartida entre ibéricos e indígenas, más allá de la narrativa negativa. Sostienen que la convivencia de culturas en Hispanoamérica fue mucho más que una imposición; fue una fusión de mundos que debe ser entendida en su complejidad, no reducida a los errores cometidos en el pasado.

Igualmente presente la revisión del enfoque colonial y los mitos de la opresión de Cecil Roth y otros historiadores que han defendido que los relatos negativos sobre la colonización española a menudo ignoran las diversas formas en las que los pueblos indígenas fueron beneficiados por el contacto con los colonizadores, como en el caso de las leyes protectoras como las Leyes de Indias, que aunque imperfectas, fueron pioneras en la protección de los pueblos indígenas en el mundo colonial.

Perspectiva crítica sobre la comparación con otras potencias coloniales. Otros historiadores apuntan que las comparaciones entre las colonizaciones española y británica suelen ser injustas. En el caso de las colonias británicas en América, la explotación de los pueblos originarios y la esclavitud de los africanos fue mucho más cruel y sistemática, como se observa en la historia de la esclavitud en las colonias del Caribe o las trece colonias británicas en lo que hoy es Estados Unidos. Comparar estos dos imperios ignora las diferentes formas en que ambos trataron a los pueblos subyugados.

La visión de Michael N. Henderson y la contribución de España en la liberación de esclavos. Historiadores como Michael N. Henderson también han demostrado cómo España tuvo un enfoque diferente en el tratamiento de los esclavos en las colonias americanas, especialmente con la práctica de la coartación (el derecho de los esclavos de comprar su libertad), lo que contrasta con las prácticas de otras potencias coloniales. En este sentido, Henderson argumenta que la historia de España en América está marcada por avances en la humanidad y la justicia social, que a menudo son ignorados o minimizados.

Indiscutible es el papel de la cultura española en la educación y ciencia en América. Durante el periodo colonial, España también contribuyó enormemente a la educación y la ciencia en América. La fundación de universidades como la de Lima, Bogotá o México fue un paso crucial en el desarrollo del conocimiento en el Nuevo Mundo. Los misioneros españoles, además, dejaron un legado cultural a través de la enseñanza de la lengua, las artes y las ciencias. La figura de personajes como Fray Bartolomé de las Casas, a pesar de su crítica a los abusos, también fue clave en la creación de una narrativa en favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas, aunque con sus propias contradicciones.

Estas visiones en contra de la Leyenda Negra pretenden no solo desmentir mitos y hechos distorsionados, sino también resaltar el papel positivo de España en la construcción de lo que hoy es el mundo latinoamericano, siempre reconociendo las complejidades y los errores cometidos en el camino.

El objetivo principal de la Leyenda Negra fue crear una imagen negativa y perjudicial de España, especialmente durante su apogeo imperial en los siglos XV y XVI, con el fin de desacreditar su influencia política, económica y cultural en el mundo. Esta propaganda se usó como herramienta para debilitar la posición de España en Europa y en el resto del mundo, y fomentar una visión distorsionada de la Monarquía Hispánica.

Algunos de los objetivos específicos de la Leyenda Negra

Algunos de los objetivos específicos de la Leyenda Negra fueron:

Desacreditar la expansión imperial de España. Los rivales de España, especialmente en Europa, querían reducir su poder y prestigio. La Leyenda Negra enfatizaba los abusos cometidos durante la colonización y la Inquisición, presentando a España como un imperio opresivo, tiránico y cruel. Esto ayudaba a justificar las políticas coloniales y expansionistas de otras potencias europeas, como Inglaterra, Francia y los Países Bajos.

Desprestigiar el catolicismo español. La Leyenda Negra también estuvo vinculada a la rivalidad religiosa entre el catolicismo español y el protestantismo que crecía en Europa, especialmente durante las Guerras de Religión. España fue vista como la defensora del catolicismo en Europa, y sus esfuerzos para frenar la expansión protestante fueron criticados y utilizados como una forma de atacar la moralidad de sus instituciones.

Minimizar las contribuciones positivas de España. La Leyenda Negra ocultó o minimizó muchos de los aspectos positivos de la expansión española, como la creación de universidades, el fomento del mestizaje cultural, las leyes protectoras de los pueblos indígenas, como las Leyes de Indias y las importantes contribuciones a las artes y la ciencia. Al centrarse solo en los aspectos negativos, se trataba de presentar a España como una potencia destructiva, ignorando sus logros y aportes a la cultura global.

Crear un enemigo común. La construcción de un enemigo común, que en este caso es España, ayudaba a consolidar la unidad entre otras naciones europeas, como Inglaterra y los Países Bajos, que estaban en conflicto con el imperio español. La Leyenda Negra no solo ayudaba a desacreditar a España, sino que fomentaba la alianza entre otras potencias para contrarrestar su influencia.

¿Cómo se difundió la Leyenda Negra?

La Leyenda Negra se difunde por medio de la propaganda política. Los opositores de España, como los reformistas protestantes, los rivales comerciales de otras potencias europeas y, especialmente, los enemigos políticos de los Habsburgo, que gobernaban en España, utilizaron escritos, libros, folletos, caricaturas y obras literarias para difundir estas ideas.

Las atrocidades percibidas, como las protagonizadas por la Inquisición y los abusos coloniales hacia los pueblos indígenas en América, cuando se produjesen o sin que éstas tuviesen lugar, fueron inventadas, exageradas o distorsionadas para crear una imagen monstruosa de España.

El objetivo de la Leyenda Negra fue minar la imagen de España y sus logros en el mundo, destacando únicamente sus aspectos negativos para debilitar su posición global, tanto en el ámbito político como en el cultural. Esta visión distorsionada ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo un tema de debate en la historiografía actual.

El estudio crítico y con criterio, es la oportunidad de oro para repensar y sobre todo re-expresar, el concepto de Hispanoamérica y su futuro compartido. Una oportunidad para que los pueblos de habla hispana, más allá de las fronteras geográficas, se reconozcan como una gran familia unida no solo por su lengua, sino por un legado común que, con humildad y esfuerzo, debe ser celebrado y proyectado hacia el futuro.

Conclusión

La idea de que España ha sido vista como un país atrasado, con una población poco productiva y un pasado cruel, tiene sus raíces en la propaganda antiespañola de la época del imperialismo, especialmente durante y después de las guerras coloniales en América. Estos relatos, que incluían exageraciones sobre la crueldad de los conquistadores y la supuesta decadencia del imperio español, fueron utilizados por las potencias rivales para justificar sus propios intereses coloniales y su ascenso en el poder mundial.

Este tipo de narrativas, a menudo construidas sobre distorsiones y bulos, han perdurado hasta el día de hoy, contribuyendo a una visión parcial y negativa de España que se ha mantenido en algunos sectores. Es interesante, mejor dicho, es hasta increíble, ver cómo estas percepciones, aunque basadas en un pasado lejano y en la mentira y en la exageración fantasiosa, siguen influyendo en la identidad nacional y la forma en que se ve al país en el contexto internacional. Y lo más ilógico, visión del país tanto desde fuera como desde ¡dentro! en muchos casos.

La Leyenda Negra fue una estrategia utilizada por los adversarios europeos de la Monarquía Hispánica en los siglos XVI y XVII, con el fin de socavar la legitimidad del imperio español. Este relato, fabricado por aquellos que competían con España, se centró en distorsionar la imagen del país, resaltando sus defectos y crueldades. Antes del descubrimiento de América, España tenía una presencia menos destacada en los asuntos internacionales, pero tras este hito, se convirtió en una potencia dominante, lo que despertó la envidia y la oposición de otras naciones europeas. La envidia, que no es sino la admiración que el envidioso siente pero que no es capaz de igualar, es la base de todo acoso y, sin duda, la Leyenda Negra, es un acoso institucionalizado y prolongado a lo largo de siglos. El que es acosador, lamentablemente, lo es siempre, va en su genética.