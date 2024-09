Enseñantes con Gitanos: matrícula de honor

He participado en la 42 edición de las “Jornadas de Enseñantes con Gitanos” y, aunque pudiera ser criticada la calificación con que encabezo este comentario, precisamente porque fui uno de los 16 ponentes que intervinieron en las mismas, puedo justificar mi posicionamiento por las siguientes razones:



La primera por la autoridad que me da la edad. Para nosotros, los gitanos, la edad es más que la conmemoración de una fecha de nacimiento. La edad avanzada inviste a nuestros mayores del hálito de sabiduría que los gitanos sabemos distinguir y que forma parte de la esencia de la “Ley Gitana”.

La segunda porque conozco a los responsables de la Asociación y doy fe de los sentimientos que les empujan para lograr que la comunidad gitana, empezando por nuestros niños, gocen de igualdad con el resto de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Ellos lo manifiestan en el frontispicio de su declaración como asociación:

“Pretendemos contribuir a la desaparición de todo tipo de actitudes negativas, discriminación, intolerancia, racismo, opresión y persecución de unos grupos humanos sobre otros; basándose en doctrinas o políticas de discriminación racial, cultural, sexual, económica (marginal-pobreza), religiosa, ideológica, de color u origen étnico científicamente falsas, socialmente injustas y peligrosas, y éticamente condenables”.

Tercera: Por el rigor intelectual de sus analistas y por los métodos científicos con que han producido sus publicaciones más emblemáticas. Los asistentes a las Jornadas de Sevilla de este año han encontrado en sus bolsas de trabajo unas publicaciones modélicas de un valor histórico y narrativo insuperables.

Cuarta: La sabiduría popular sentencia que “Las obras son lo que las personas que las realizan”. Y es verdad. Por eso quiero manifestar aquí que Ricardo Borrull Navarro, gitano y maestro de escuela, que ha sido presidente y fundador de la asociación desde los años 80, ha sabido impregnar su compromiso personal con los ideales de promoción y disfrute de los principios que consagra nuestra Constitución.

Quinta: Es verdad que junto a Ricardo otros gitanos y gitanas han estado a bordo en el cuarto de máquinas de Enseñantes, de la misma forma que otras personas que, sin ser romaníes, han sido el alma de todo cuanto se ha hecho. Déjenme afirmar desde aquí que Jesús Salinas Catalá y Federico Pablos Cerqueira encarnan la orla Cum Laude con la que los gitanos y gitanas españoles queremos distinguir a estas excepcionales personas.

Documentación selecta sobre nuestra historia

Recomiendo encarecidamente a quienes quieran saber más y mejor sobre nuestro pasado y nuestro presente que se asesoren con la documentación selecta que Enseñantes da a quienes lo solicitan.

En las Jornadas de Sevilla ofrecieron al casi centenar de participantes estas publicaciones:

Historia y Cultura del pueblo gitano Concepción y coordinación de Jesús Salinas Catalá y Federico Pablos Cerqueira Pueden leerlo aquí. Web: https://www.aecgt.org/

El futuro tiene un corazón antiguo 44 años de la Asociación Enseñantes con Gitanos El autor de este magnífico trabajo es Xavier Lluch y lo pueden ver y leer en https://www.aecgt.org/

Resultados de una investigación Autoria y coordinación de María del Carmen Santos Asensi y Federico Pablos Cerqueira. Disponible en: https://www.aecgt.org/

Cuaderno del Programa, Mesas, Apuntes y Publicaciones Exposición: Historia y Cultura del Pueblo Gitano Una Exposición compuesta por 19 paneles para conocer al Pueblo Gitano. Recomiendo vivamente su lectura y visión. https://www.estoeselche.es/wp-content/uploads/2021/07/DOSSIER-Pueblo-Gitano.pdf



Una verdad inamovible

Lo dije hace unos meses y lo vuelvo a repetir. Los gitanos de Europa somos perfectamente conscientes del papel fundamental que la educa­ción debe desempeñar en nues­tro futuro inmediato. La cultura hace libres a los pueblos. La fal­ta de formación, la pobreza inte­lectual o el analfabetismo son te­rreno abonado para la coloniza­ción cultural, para la esclavitud y la perpetuación de la in­justicia y la opresión. Los pue­blos ignorantes son fáciles de manipular. Los poderosos siem­pre han abusado de las masas empobrecidas, hambrientas o analfabetas. Es sólo cuando el hombre abre los ojos a otras fuentes de información, cuando la educación le proporciona posi­bilidades de elección, cuando puede decirse que está en condiciones de franquear el umbral de la libertad.

Generosidad del enseñante

Los gitanos sabemos que, por nosotros mismos, difícilmente podremos salir del estado de mar­ginación que sufrimos. La ayuda de los no gitanos nos es absolu­tamente necesaria. La solicita­mos con la humildad de quien re­conoce que se encuentra en ma­las condiciones, pero con la exi­gencia y el orgullo de quien se sa­be igual a los demás en la digni­dad y en el respeto.

Un día, cuando hayan pasado varias generaciones de jóvenes gitanos y cuando se escriba la verdadera historia de nuestra lu­cha por liberarnos de la miseria, del hambre, del analfabetismo y de la marginación, deberemos rendir un sincero homenaje a las ma­estras y maestros que integran Enseñantes con Gitanos porque son ellos los que, con pa­ciencia y generosidad, nos ha­brán abierto las puertas de la li­bertad que son las puertas de la educación.