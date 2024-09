Da igual quién gobierne, da igual que fuera Felipe, Aznar, Zapatero, Rajoy o el actual egocéntrico Sánchez, porque la economía sumergida ha existido y existe, y tiene muchos números para seguir existiendo e ir incrementándose. En España, más del 70% de la economía sumergida la ejercen gentes de fuera, de otros países. ¿Cuál es el mayor ejemplo de economía sumergida? El del inmigrante que llega a España, cobra una ayuda de la Administración Pública, y a la vez trabaja en negro sin declarar nada, y que manda dinero a su nación de origen. ¿Qué solución existe para ir disminuyendo esta economía sumergida? Sencillamente no votar en futuras convocatorias electorales ni a PSOE ni a PP, ya que estos partidos políticos son los que consienten la economía sumergida, una economía que significa un despilfarro sin límites para las arcas del Estado y para el bienestar de los españoles. Dentro de toda sociedad, no solo los políticos son corruptos, la sociedad misma se contagia admitiendo a gentes que solo vienen a aprovecharse de nuestro país. Según he podido leer, la economía sumergida en España ronda ya la nada despreciable cifra del 20%, y no solo por cobrar en negro, también por la venta ambulante.