Nos dirigimos hacia un nuevo orden mundial, y han saltado en pedazos todos los organismos que suponían un foro de debate internacional. Unión Europea, OTAN, ONU... son títeres manejados por las nuevas élites “progres” del mundo. Las explicaciones sobre este nuevo orden van mutando, con el objetivo del despiste, pero esas grandes organizaciones de siempre se han ido quedando sin argumentos. Se ha ido rompiendo la baraja, no por lentitud del proceso, sino por el éxito de las grandes élites. El objetivo real, desde hace ya unos años, es apoderarse del mundo teniendo bajo su custodia a los políticos que gobiernan, pero algunos nos hemos dado cuenta y no hemos caído en su trampa. Los grandes organismos internacionales han sido sometidos a fuertes presiones, pero definitivamente, ya han claudicado... Sí, han sido comprados. ¿Es legítima esta nueva filosofía? Juzguen ustedes. La invasión de estas nuevas y grandes élites “progres” estaba decidida desde hace tiempo, se ha ido cocinando, y muchos lo sabían, pero aceptar este nuevo orden mundial no tiene calificativo. Los invasores elitistas se aseguran el poder (social, económico...) poniendo gobiernos títeres en muchísimas naciones, y cómo no, también se aseguran todo el control. ¡Qué gran ironía la construcción de este nuevo mundo!