​Competencias educativas

Una de las primeras medidas que tomaron estos últimos gobiernos de izquierdas fue la derogación de la ley educativa Lomce, la eliminación de la religión como asignatura, y el ir excluyendo poco a poco hasta su desaparición final a la enseñanza concertada. Colegios históricos y de renombre son colegios concertados y religiosos... y por eso lanzo dos cuestiones: ¿Ha afectado este cambio en el sistema educativo a estos colegios teniendo en cuenta que en muchas regiones la competencia en materia educativa pertenece a los gobiernos autonómicos? En cierta forma sí... ¿Le conviene a nuestro país en materia educativa la ley educativa actual? No, porque esta ley actual recuerda a episodios educativos tercermundistas y de atraso en la enseñanza. En nuestro país no podemos prescindir de la escuela concertada, es uno de los pilares básicos en educación... Y ya digo, no se confundan, que la Ley Wert dejaba mucho que desear..., pero cambios drásticos, y en un sector como la educación, nunca fueron buenos... ¡Tiempo al tiempo! Y es más... ¡Dejen trabajar a la escuela religiosa y concertada, ya que su nivel educativo, moral, ético y de enseñanza, es de un nivel altísimo, que jamás podrá ser sustituido por las nuevas modas corruptas de la enseñanza pública!