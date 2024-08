Los chantajistas y secuestradores nunca satisfechos

Es un axioma que quien puede ejercer presión sobre un tercero utilizando como medio coercitivo un secreto, un poder u otro cualquier tipo de instrumento con el que pueda exigir al extorsionado lo que pretenda, no ciará en su propósito de conseguir lo que intente, mientras pueda ejercer su poder sobre el chantajeado.

Por eso en muchos países existe la norma y la práctica de nunca ceder a las pretensiones de secuestradores ni extorsionadores de cualquier clase, pues es de sobra conocido que, mientras estos puedan forzar al afectado, nunca retrocederán en lo que pretenden lograr, bien dinero, poder, prebendas o cualquier otra clase de beneficio.

El chantaje es un sarcoma que, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, va minando la salud del enfermo hasta llegar a la metástasis que significará el fin de la vida del enfermo. La única forma de eliminarlo es realizar una buena cirugía que extermine, no solo el cáncer del momento, sino también la posibilidad de que se reproduzca En España. Por desgracia tenemos dos cánceres que no acabarán con el resto de los ciudadanos, pero sí poseeremos la continua amenaza de que nunca dejarán de exigir con la seguridad de que los gobernantes, sean de la clase que sean, les concederán todo lo que piden. Se trata de dos regiones de España que desde hace tiempo, una de ellas siglos, conocedores del refrán español de “niño que no llora, teta no mama”, están continuamente quejándose con eternos lloriqueos para conseguir de nuestros gobiernos todo los beneficios y prebendas que se les ocurra pedir. Con sus continuos lamentos, y, a veces, mediante el terrorismo activo, no han dejado de lograr todo lo que se han propuesto, aun yendo en detrimento de las demás regiones españolas. Todos los gobiernos, incluido el de la dictadura han accedido a concederle todo lo que pedían y también más. Durante ese tiempo, las regiones más favorecida con mayor mimo y cuidado fueron el país vasco y Cataluña en perjuicio el resto de las comarcas. Se cuenta que un ministro de Franco, montillano, por más señas, dijo que si la riqueza que se producía en Andalucía se quedasen ella y no fuese para favorecer a las Vascongadas y Cataluña, Andalucía sería el motor que tiraría de toda la economía española, frase que le valió una buena reprimenda del dictador. Ahora nos encontramos en una situación de especial particularidad con la región catalana. En este caso parece que no han pedido nada expresamente, pero nuestro rey de la mentira y príncipe del engaño, con tal de conseguir su propósito, lograr que Illa sea el presidente de la Generalidad catalana, está dispuesto entregar lo que no le han pedido, es decir, ceder toda la fiscalidad a Cataluña con lo que quebranta el sistema financiero español de una sola caja, entregando a la comunidad autónoma catalana una soberanía exenta tributaria en detrimento del resto de las autonomías. A pesar del agravio comparativo que se origina si eso se lleva a término, este hombre sin pundonor ni decoro tiene el descaro y desahogo de decir, cito sus palabras textuales: "Es una extraordinaria noticia, es un buen acuerdo para Cataluña y es un buen acuerdo para España". Es tan desvergonzado que, a pesar del daño que se nos hace a los demás españoles, nos considera cortos de entendimiento y además nos ofende con esas palabras. Esperamos que los presidentes de otra comunidades autónomas tengan el valor y el coraje de enfrentarse a él con todas las armas de la Ley y no consentir tamaña felonía.