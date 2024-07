Nueve poemas

“LE RAYON VERT”



Una muchacha desocupada de París es cruzada por su ideal romántico un gato negro cruza por el rayo verde una flor amarilla cruza por el mediodía una dama de picas cruza por el mes de julio y por Julio Verne el último rayo cruza por la última lágrima un rayo verde cruza por una muchacha en vacaciones. “LE RAYON VERT” (“EL RAYO VERDE”) de Eric Rohmer. *

“HONG GAOLIANG”

Novio no hay, hallable no es (cantemos) desacreditémoslo por si lo hubiera repugnémonos como si emergiera fantasmal, incurable de su lujoso palanquín Desalentemos a la novia salvemos a la novia canjeada por una mula desinfectémosla rescatémosla del miserable rociémosla con nuestro vino arrebatémosla al leproso seduzcámosla antes desencapuchemos al que acabaremos asesinando novio o no novio (cantemos) y patrón. “HONG GAOLIANG” (“SORGO ROJO”) de Zhang Yimou. *

“GATICA «EL MONO»”

¡Forros, forros! para la calavera del monito colándose entre las tetas de la nueva ¡y a mí se me respeta, Babilonia! Ruge en la leonera la Argentina de parranda estábamos para ganar en donde fuera tengo razón ¿o no? y dedico a mi perro este triunfo Mono del pasado que vuelve versus tigre puntano del presente que se va Audiencia para hablar conmigo ¡las pelotas! calientita la noche cagada por mi culpa. “GATICA «EL MONO»” de Leonardo Favio. *

“MATADOR”

Ser resarciéndose muy de a mucho matar siendo en el resarcirse ser o no ser matado ser matador o no ser queridos genitales: éxito a la excitación dilacerante y tauro el eclipse. “MATADOR” de Pedro Almodóvar. *

“UNA GIORNATA PARTICOLARE”

Torrenciales eyaculadores del fascio se pavonean concitando los múltiples orgasmos de las multíparas multiparidoras unipartidarias multitudes Una jornada muy histórica la del ser ¿qué humano? Y los tres verdaderos mosqueteros leyeron en voz alta la clásica novela de una sola mujer. “UNA GIORNATA PARTICOLARE” (“UN DÍA MUY PARTICULAR”) de Ettore Scola. *

“EL LARGO INVIERNO”

Nos parece recordar a Cataluña ¡Los infinitos pedazos de este país saltando en pedazos! Las piedras permanecen pero su permanencia nos golpea Los hombres —pero no todos los hombres— pasan. “EL LARGO INVIERNO” de Jaime Camino. *

“FRANKENSTEIN 90”

No amo más No amo más que a la primera No amo más que a la primera que vi haciéndolo. “FRANKENSTEIN 90” (“FRANKENSTEIN, MI AMOR”) de Alain Jessua. *

“UN ZOO LA NUIT”

Estaba en él que velara lo que vela y estaba en él que callara lo que calla Suyo es el todavía cuerpo vivo de su padre. “UN ZOO LA NUIT” (“LAS FRONTERAS DE LA NOCHE”) de Jean Claude Lauzon. *

“THE DUELLIST”

Los actores de Napoleón insuflan al espacio escénico de Napoleón los filos iluminantes de la platea de Napoleón. “THE DUELLIST” (“LOS DUELISTAS”) de Ridley Scott.