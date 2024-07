En Techirrén Dufhert… Cabo Chimanfurell oeste, en Puygartiwers.

Yo amo “la libertad”.

Tener la posibilidad de volver a ser libre… no quiero perderla ya… Quiero ser feliz con cielo y tierra, tener la posibilidad de olvidarlo todo, lo que me ha hecho esclava en nuestros tiempos, de empezar desde cero, que falta me hace, de romper las viejas cadenas, que me atan y de olvidarte…

En un rincón del mundo, olvidarlo. Sin que nadie pueda notarlo.

Tener la posibilidad de no cargar más con el dolor, de no representar de nuevo este papel que no me cabe… que detesto, que me ha hecho infeliz, que me atormenta, que me ataca de día, tarde y noche.

Sin salud.