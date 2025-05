Lograré el amor

Mis clases de francés… que yo me sé, no fracasaré en ellas, pues lograré amor.

Graduarme, paz por todas partes, buenas aventuras, compañerismo, saber más, aprender, poder hablar con los míos, que están en París… que quiero, que aprecio, que deseo ver, que adoro con el corazón y con la mente.

Entre París y abril late mi corazón, pero duele mi pecho por una triste operación… que no dejó cicatriz, la mala suerte me acompañó, no volví a ver a mi amado en abril, pero sí que volví a París, quizás algún día de abril, piense él en estar también allí… conmigo. Sabiendo que estoy allí. Abril y París, París y abril, mi corazón empieza a vivir