¿Está la cuarta rama del Gobierno detrás del atentado contra Donald Trump?

¿Es inevitable la victoria de Trump?

El actual sistema dominante o establishment estadounidense se sustenta en la sucesiva alternancia en el Poder del Partido Demócrata y del Republicano, ambos fagocitados por el lobby judío. Con vistas a las Presidenciales de Noviembre y tras el fracaso de la ofensiva judicial contra Trump, es previsible su retorno triunfal a la Casa Blanca, tras ser nominado candidato Republicano pues según una encuesta de CBS News y YouGov, contaría con el apoyo del 70% de los votantes republicanos.

En el campo demócrata, los indicios de senilidad de Biden confirmados tras el reciente debate con Trump, la crisis del fentanilo, la carestía de la vida aunado con la desafección del ala izquierda de los demócratas tras la masacre de Gaza y el incremento de la inseguridad ciudadana habrían hundido la popularidad de Biden hasta mínimos históricos, no siendo descartable su sustitución por otro candidato demócrata sin experiencia política con vistas al Congreso Demócrata de Agosto.

Los globalistas y la Doctrina Wolfowitz

El aislacionismo trumpiano sería un misil en la línea de flotación del complejo militar-industrial que tiene perfilado para el próximo quinquenio la recuperación del papel de EEUU como gendarme mundial mediante un incremento extraordinario de las intervenciones militares estadounidenses en el exterior para recuperar la Unipolaridad en el tablero geopolítico global, siguiendo la Doctrina Wolfowitz.

Dicho documento fue filtrado al New York Times quién lo publicó en marzo del 1992 y estaba firmada por el Subsecretario de Defensa para la Política de EE.UU, Paul Wolfowitz y su adjunto Scooter Libby. El documento fue tildado de "imperialista" pues esbozaba "una política de unilateralismo" y de "acción militar preventiva para suprimir las posibles amenazas de otras naciones y evitar que las dictaduras ascendieran a la categoría de superpotencia".

Tras varias correcciones, su ideario fue recogido en la llamada Doctrina Bush o Doctrina de Agresión Positiva que implicaba "el uso de la fuerza militar por Estados Unidos y sus aliados para consolidar gobiernos en todo el mundo acordes a los intereses estadounidenses" y de lo que serían paradigmas la invasión de Afganistán e Irak.

Doctrina aislacionista de Donald Trump

El conflicto ucraniano habría significado el retorno a la Guerra Fría entre Rusia y EEUU y el retorno a la Doctrina de la Contención, cuyas bases fueron expuestas por George F. Kennan en su ensayo «Las fuentes del comportamiento soviético», publicado en la revista Foreign Affairs en 1947 y cuyas ideas principales se resumen en la cita «el poder soviético es impermeable a la lógica de la razón pero muy sensible a la lógica de la fuerza».

Sin embargo, Donald Trump aseguró en sus redes sociales que "nunca hemos estado tan cerca de la III Guerra Mundial" y que debe haber un "compromiso total para desmantelar el grupo de poder neoconservador globalista responsable de arrastrar al mundo a guerras interminables". Asimismo, en un discurso pronunciado en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el candidato republicano afirmó : "Soy el único candidato que puede hacer esta promesa: evitaré la Tercera Guerra Mundial", al tiempo que denunció la "excesiva cantidad de armamento que circula actualmente en el mundo", lo que estaría anticipando el retorno de la Doctrina Aislacionista de EEUU.

Así, la posible victoria de Trump en Noviembre representaría el ocaso de la estrategia atlantista de Biden y Soros empecinados en defenestrar a Putin del poder así como la posterior firma de un acuerdo de Paz en Ucrania y el retorno a la Doctrina de la Coexistencia Pacífica con Rusia. Ello supondría la entronización del G-3 (EEUU, Rusia y China) como "primus inter pares" en la gobernanza mundial, quedando de paso la UE, India y Japón como convidados de piedra en el nuevo escenario geopolítico.

¿Complot de la cuarta rama del Gobierno contra Trump?

El aislacionismo de Trump chocaría además frontalmente con el sueño obsesivo de los globalistas de Soros y de la Open Society Foundation (OSF) por conseguir el sometimiento de Rusia, pues Rusia sería para George Soros" la ballena blanca que lleva décadas intentando cazar".Así, las próximas elecciones estadounidenses no serán tan sólo la pugna habitual de demócratas y republicanos para alternarse en el Poder sino un pulso dramático entre los atlantistas defensores de la Unipolaridad o Doctrina Wolfowitz frente a los defensores de la Doctrina Aislacionista de EEUU encarnada en Donald Trump y cuyo desenlace marcará el diseño de la nueva arquitectura geopolítica global del próximo Quinquenio.

En consecuencia, tras fracasar la actual ofensiva judicial contra Trump, los globalistas procedieron a la gestación de una trama exógena para neutralizarlo por métodos expeditivos (magnicidio). Dicho complot se ha materializado en el mitin de Pensilvania y aunque ha resultado fallido por milímetros, no es descartable un nuevo intento de Magnicidio antes de las Elecciones de Noviembre para conseguir que EEUU vuelva a la senda de los Gobiernos tutelados por el verdadero poder en la sombra (Cuarta Rama del Gobierno).

Dicha trama habría sido diseñada por la llamada Alianza Democracia (DA), mega organización fundada por George Soros en el 2.005 y constaría de una primera fase basada en la ofensiva judicial contra Trump para impedir su nominación como candidato Republicano a las Presidenciales de Noviembre.Tras el fracaso de la ofensiva judicial contra Trump, la segunda fase consistiría en la gestación de una trama endógena para impedir la reelección de Trump en las Presidenciales del 2024 mediante métodos expeditivos (léase Magnicidio), complot que seria una auténtica obra de ingeniería laberíntica y cuyo brazo ejecutor sería la Homeland Security.

La Homeland Security sería una macroagencia integrada por los “big live” (la DIA, la CIA, la NSA, la NGA y la NRO) que integrarían la llamada Cuarta Rama del Gobierno según Tom Engelhardt), agentes patógenos de naturaleza totalitaria y devenidos en Estado paralelo y verdadero poder en la sombra que estaría fagocitado por el “Club de las Islas” de George Soros, tras lo cual asistiríamos a escenarios de enfrentamiento civil que culminarían con la implementación de un Gobierno cívico militar teledirigido por el verdadero poder en la sombra de EEUU (Cuarta Rama del Gobierno).