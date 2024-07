Actitudes de acoso a las personas. Levanta tu alerta

Las personas acosadoras suelen sorprenderte con halagos gratuitos y si no tienes un control firme son personas que entran en tu vida y te cuesta mantenerlas alejadas. Adoptan posturas cuestionables e indeseadas, cuando se trata de elogios, adoptan posturas disimuladas, hablan en susurros e indirectamente, y eventualmente pueden llegar al nivel de discursos públicos. En estos casos, hablarán para dejar a la víctima avergonzada, atrapada en un callejón sin salida. ¿Cuántas veces has experimentado enfoques como este?

En muchas situaciones, las víctimas de acoso no tienen idea de que están involucradas en un vínculo peligroso y lleno de malas intenciones. Incluso porque las personas que acosan a la víctima, para involucrarla, camuflan sus intenciones dándole regalos o mostrando gestos aparentemente amables. En este caso, muchos acosadores realizan estas acciones en público para demostrar cariño hacia la persona frente a los demás, esperando buscar una imagen positiva o favorable con tales gestos. En realidad, el acosador pretende limitar el espacio de la víctima. Ojo, los acosadores adoptan actitudes disfrazadas, aparentemente inofensivas y sin pretensiones, sin embargo, sus trampas están listas para atrapar a la víctima a la primera oportunidad.

Acosadores, ya sean hombres o mujeres, que, para garantizar el esperado éxito de sus ataques, buscan conocer muchos detalles sobre la vida de sus víctimas. Estos depredadores de la dignidad humana invierten en recopilar información de sus víctimas para acceder, por ejemplo, a fechas, preferencias, gustos y costumbres especiales. Todo ello, para manipular o seducir a sus víctimas para sus intereses más dañinos. Por este motivo, se debe tener mucho cuidado con las ofertas voluntarias sin razón de ser.

PRESTA ATENCIÓN a gestos gratuitos como toques sutiles en las manos, discursos dulces, conecta con manipuladores que invierten en conversaciones con mucha proximidad corporal o hablan tocándote.

En muchos casos en el ámbito laboral, algunas víctimas se sienten restringidas, limitadas o, por qué no decirlo, desmotivadas para acudir a la empresa debido al acoso. La dignidad de esta víctima se ve afectada en varios niveles, en el aspecto productivo, en la concentración de la atención, en los estudios y en el discernimiento a la hora de tomar decisiones. También tiene graves impactos en las opciones; después de todo, una vez que se dispersa o aliena, los resultados se ven comprometidos.

Por ello, los acosadores generalmente establecen una fuerte demarcación del territorio, realizan verdaderos asedios a lo largo del día, visitando varias veces a la víctima en el sector como una forma de torturarla psicológicamente. Suelen demostrar que cuentan con el apoyo de la dirección de la empresa para inhibir acciones futuras de la víctima.

En algunos casos, crean situaciones problemáticas a la víctima para demostrar que sólo él puede resolverlas, cuando en realidad fue un problema que él creó. ¿Cuántos incidentes de este tipo ha vivido o ha sido víctima? No olvidemos que los acosadores son verdaderos depredadores de la dignidad humana, pues sus actitudes causan graves molestias a sus víctimas.

Observa bien cómo se comporta una víctima de acoso a lo largo de su vida, observa los tipos y modelos de relaciones y los resultados que logra. Si estas personas no son muy bien recibidas, acompañadas mediante terapias altamente sensatas y responsables, sus vidas se verán drásticamente afectadas en términos de relaciones y resultados.