Los españoles mayores de 30 años comprenden el cambio climático mejor que los jóvenes

La lucha contra el cambio climático requiere la actuación colectiva de Gobiernos, instituciones, empresas y particulares. Un buen entendimiento de los retos climáticos resulta esencial para tomar decisiones fundamentadas.

En un intento por evaluar el conocimiento de los ciudadanos españoles sobre el cambio climático, la sexta edición de la encuesta del BEI (Banco Europeo de Inversiones) sobre el clima se centra en tres ámbitos principales: definiciones y causas, consecuencias y soluciones.

Los participantes respondieron a 12 preguntas y recibieron puntuaciones en una escala de 0 a 10, donde 10 equivale al nivel de conocimiento más elevado. Con más de 30.000 encuestados en 35 países (entre los que se incluyen los Estados miembros de la UE, el Reino Unido, Estados Unidos, China, Japón, la India y Canadá), la encuesta del BEI sobre el clima aporta información valiosa acerca del nivel de conocimiento general de las personas sobre el cambio climático.



Principales conclusiones

Puntuaciones: Los encuestados españoles obtuvieron puntuaciones de 6,35/10, similar a la media de la UE de 6,37/10, en una prueba de conocimiento sobre las causas y las consecuencias del cambio climático y las soluciones para mitigar sus efectos.

Diferencias generacionales: Los encuestados españoles mayores de 30 años mostraron un mayor conocimiento de las causas y las consecuencias del cambio climático en comparación con las generaciones más jóvenes.

Distintos niveles de conocimiento: Si bien los encuestados españoles demostraron comprender las causas y las consecuencias del cambio climático, tienen un menor conocimiento de las soluciones. Este resultado coincide con el del resto de Europa. El 62 % de los encuestados españoles no sabían que un mejor aislamiento de los edificios puede ayudar a combatir el cambio climático.

Brecha generacional

El conocimiento sobre el cambio climático varía en función de la edad. Los encuestados españoles mayores de 30 años obtuvieron una puntuación global más elevada (6,45/10) que los menores de 30 años (5,91/10).

El 77 % de los encuestados mayores de 30 años definen correctamente el cambio climático como “un cambio duradero en los patrones climáticos del planeta”, en comparación con el 63 % del grupo más joven. En cuanto al aumento del nivel del mar, el 77 % de los mayores de 30 años lo consideran acertadamente una consecuencia del cambio climático, frente al 68 % de los menores de 30 años.

Además, el 76 % de los encuestados mayores de 30 años son conscientes de la importancia del reciclaje, en comparación con el 61 % de los encuestados más jóvenes. También se observa una disparidad notable en las respuestas sobre los beneficios de aislar edificios para combatir el cambio climático: el 41 % de los mayores de 30 años son conscientes de las ventajas, frente a tan solo el 24 % de los menores de 30 años. Por último, el 29 % de los mayores de 30 años comprenden los beneficios climáticos de reducir los límites de velocidad en las carreteras, en comparación con solo el 20 % de los encuestados más jóvenes.

Definiciones y causas del cambio climático

El conocimiento de los españoles sobre las definiciones y las causas del cambio climático se ajusta a la media de la UE (7,18/10 frente a 7,21).

Unas tres cuartas partes de los encuestados españoles (74 %, 3 puntos por encima de la media de la UE) seleccionaron la definición de cambio climático correcta (Un cambio duradero en los patrones climáticos del planeta), mientras que el 7 % cree que el cambio climático es mentira.

Casi la misma proporción (71 %) también tiene claro que las actividades humanas como la deforestación, la agricultura, la industria y el transporte son las causas principales del cambio climático. Más de una cuarta parte de los encuestados (29 %) opinan de otro modo: el 17 % considera que el cambio climático se debe a fenómenos naturales extremos, como erupciones volcánicas y olas de calor, mientras que el 12 % lo atribuye al agujero en la capa de ozono.

La mayoría de los encuestados españoles (71 %) identifican correctamente a Estados Unidos, China y la India como los mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo.

Consecuencias del cambio climático

En cuanto al conocimiento sobre las consecuencias del cambio climático, los españoles obtuvieron una puntuación de 7,90/10, bastante por encima de la media europea (7,65/10).

El 86 % reconoce que el cambio climático tiene un impacto negativo en la salud humana (por ejemplo, puede provocar un aumento de contaminantes atmosféricos como el ozono troposférico y las partículas en suspensión).

El 85 % también menciona correctamente que el cambio climático está agravando el hambre en el mundo al afectar al rendimiento de los cultivos debido a los fenómenos meteorológicos extremos.

Si bien el 75 % reconoce que el aumento del nivel del mar es una consecuencia del cambio climático, se observa una prevalencia de ideas erróneas en una cuarta parte (25 %) de los encuestados: el 12 % cree que el nivel del mar está bajando, y el 13 % considera que el cambio climático no tiene ningún efecto en el nivel del mar.

Más de dos tercios de los encuestados (70 %) entienden que el cambio climático provoca un aumento de las migraciones en el mundo debido a los desplazamientos forzosos.

Soluciones para abordar el cambio climático

Las respuestas de los españoles sobre las soluciones para abordar el cambio climático (puntuación: 3,97/10; media de la UE: 4,25) revelan un menor conocimiento que en los otros dos ámbitos (causas y consecuencias). Este resultado se ajusta a la tendencia europea en general, ya que la mayoría de los países recibieron puntuaciones bajas en este aspecto.

El 69 % de los encuestados (4 puntos por encima de la media de la UE) mencionan correctamente que el uso del transporte público en lugar del coche representa una medida positiva para mitigar el cambio climático.

Solo un 38 % es consciente de que mejorar el aislamiento de edificios o comprar ropa nueva con menor frecuencia, 37 %, también puede contribuir a la lucha contra el cambio climático.

La mayoría de los españoles no son conscientes del significativo volumen de emisiones de CO2 relacionado con el uso digital, y solo el 6 % cree que ver menos vídeos en línea puede ayudar a mitigar el cambio climático.

Solo un 41 % define correctamente la huella de carbono de una persona como “el total de emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por una persona en un año”, en consonancia con la mayoría de los demás países europeos.

El Banco Europeo de Inversiones desempeña un papel decisivo en la financiación de soluciones para abordar el cambio climático y en la concienciación de un asunto tan importante.

El BEI, como brazo financiero de la UE, está invirtiendo en grandes proyectos en España que apoyan la transición verde del país. Algunos ejemplos recientes son las inversiones en transporte sostenible, como los préstamos para renovar la flota de trenes de alta velocidad de Renfe o para financiar la compra de nuevos trenes para el metro de Madrid, que mejoran el transporte público y reducen la dependencia del coche privado. El BEI también está ayudando a España a consolidarse como el país de las renovables mediante la financiación de plantas de energía solar y otras fuentes de energía verde en todo el territorio nacional que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y que, solo en 2023, generaron electricidad para abastecer a 3,8 millones de hogares. Otros proyectos recientes relacionados con la acción por el clima incluyen financiación para instalar más de 1.800 cargadores ultrarrápidos de vehículos eléctricos o colaboraciones con bancos comerciales a fin de aumentar la oferta de hipotecas verdes para la renovación y construcción de viviendas residenciales de acuerdo con criterios sostenibles.

El Banco Europeo de Inversiones también apoya programas educativos y académicos relacionados con el clima, como la Cátedra Europea de Desarrollo Sostenible y Transición Climática (European Chair for Sustainable Development and Climate Transition) en Sciences-Po, París. Estos programas aportan a las generaciones más jóvenes los conocimientos necesarios para abordar el cambio climático. La labor educativa del BEI es una inversión en capital humano esencial para la sostenibilidad medioambiental a largo plazo.

Nadia Calviño, presidenta del BEI: “El cambio climático es el reto de nuestra generación. Como brazo financiero de la Unión Europea, el Grupo BEI está comprometido a abordarlo, contribuyendo a consolidar España como el país de las renovables y colaborando con las instituciones públicas, las ciudades, el sector privado y la sociedad civil para impulsar las soluciones y oportunidades de la transición verde”.