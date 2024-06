Darío Rodríguez Escribano: «La poesía me llena muchísimo y me encanta que llegue a la gente»

Nuestro entrevistado el día de hoy es el novel poeta y rapero español Darío Rodríguez Escribano. Nacido en Madrid, España, el 24 de julio de 1999, con residencia en la capital hasta la edad de 8 años, luego del paso del tiempo se mudaría a Guadalajara, provincia de Castilla – La Mancha. En esta segunda ciudad conocería a sus actuales amigos, con los que se adentraría al mundo del rap y las rimas, de ahí nacería su posterior interés por la poesía.



¿Cómo podrías describir a Darío Rodríguez Escribano? Se podría describir a Darío como un joven intrépido, muy curioso con la vida y las personas, y muy real, tanto con sus pensamientos como con sus sentimientos.

¿Nos podrías contar cuáles son los orígenes de Darío Rodríguez Escribano? Darío Rodríguez Escribano. Nacido en Madrid, España, el 24 de julio de 1999 y con residencia en la capital hasta la edad de 8 años, edad en la que se mudaría a Guadalajara, provincia de Castilla – La Mancha. En esta segunda ciudad conocería a sus actuales amigos, con los que se adentraría al mundo del rap y las rimas, de ahí nacería si posterior interés por la poesía.

¿Cuál es la formación académica de Darío Rodríguez Escribano? Tras finalizar el Bachillerato, Darío realizó dos cursos de Formación profesional Grado superior de Turismo (Agencias de viajes y gestión de eventos / gestión de alojamiento turístico.)

¿Cómo surge el amor por el rap y la poesía? Nace de la amistad, Darío pudo conocer la esencia del rap y los artistas de su país a través de sus amigos a la edad de 11-12 años.

¿Por qué decide dedicarse enteramente a la poesía? Cuando uno crece y madura se da cuenta de que hay que dejar de lado un poco los caminos establecidos por la sociedad si aquellos no te llenan, como pueden ser realizar estudios recomendados, trabajos rentables y con salidas, tendencias de la sociedad y más.

Uno tiene que hacer lo que le llene de verdad, por muy poco común que suene, es un camino más fácil y enriquecedor para llegar a conseguir un bienestar y saborear esas motas de felicidad. En mi caso, yo cada año realizó más cosas que me llenan, sin importar si son aceptadas o no. En este caso la poesía me llena muchísimo y me encanta que llegue a la gente, por eso quiero seguir firmemente este camino hasta el último de mis días.

¿Desde hace cuánto tiempo se dedica al oficio de escribir de manera catártica? Se podría decir que desde diciembre de 2022, cuando decidí publicar mi primer poemario y que escribir fuera una parte esencial de mi vida y casi del día a día. Aún así, siento que en un futuro dedicaré muchísimo más tiempo a este oficio.

Recientemente usted publicó su ópera prima en la poesía. ¿Nos podría describir las sensaciones que tiene ahora que su obra ha visto la luz? El pasado 26 de mayo se cumplió un año desde la publicación del primer poemario. Tras este tiempo, lo que más siento es agradecimiento. He notado que la concepción de mucha gente hacia mí ha cambiado, hay personas que me consideran ya un artista o poeta (no estoy muy de acuerdo aún).

Por otro parte, esta faceta mía ha sorprendido a mucha gente y varias personas me han confesado que mis textos les han inspirado.

Mi vida no ha cambiado en gran modo, pero siento que cada día que pasa mis versos siguen sus diferentes caminos conectando con diferentes personas en diferentes zonas, haciendo sentir a esas personas y eso me alegra mucho.

¿Cuáles son las poéticas que cultiva en su obra Darío Rodríguez Escribano? En mis poemas podréis encontrar versos muy melódicos con mucha rima y una gran cantidad de metáforas para describir paisajes, escenarios, momentos y personas. Todo esto se muestra en un tono pesimista en mucho de mis versos, pienso que muchas veces la realidad es fea, por lo que hay que describirla de la forma más precisa posible.

Suelo mezclar rima asonante y consonante y en repetidas ocasiones estructuras como ABBA, ABAB.



¿Podríamos decir que «La realidad de mi mente» es un poemario escrito: desde el dolor y aquellas otras penas que atormentan al poeta? Sí, prefiero definirlo como la realidad que yo veía y vivía desde mi piel, la cual en su mayoría era triste y desde el dolor, pienso que ese es el plato principal de la vida a muchas veces y que no hay que rechazarlo, así podremos valorar de mejor forma los buenos momentos y a las buenas personas.

La realidad de mi mente está lleno de penas diarias, conflictos internos del autor, inquietudes y reflexiones del autor, todo ello entre sus 16 y 20 años, por lo que muchas de esas inquietudes y penas han cambiado.

¿Su poesía está influenciada por la obra literaria de raperos y escritores españoles y de Hispanoamérica? Sin duda alguna, tanto su camino en sus diferentes disciplinas como sus letras. Realmente considero que las personas somos globos llenos de influencias, tanto directas como indirectas, elegidas como no elegidas.

En mi caso podría mencionar a muchos artistas, pero los que más presentes tengo podrían ser Fuck Tha Posse, Charlie Hijos Bastardos y SFDK como raperos; Federico García Lorca, Rubén Darío y George Orwell como escritores.

No puedo dejar sin mencionar a mis amigos y a mí familia, que aunque la mayoría no son artistas, han sabido cómo inspirarme e impulsarme a luchar por mi sueños estos años.

¿Qué decirle a los jóvenes que están afuera e intentan hacer un sendero en la literatura? No os fijéis en si seréis aceptados o no, no os fijéis en si es rentable o no, en si es una perdida de tiempo y más. Pasamos una vida entera haciendo cosas que no nos llenan o no dan ningún fruto, ¿por qué no hacer lo que nos llena sin importar el resto?

Animo a los escritores a no frenar y, a seguir su camino con ganas, porque de seguro recibirán recompensas por el camino.

¿Qué cree Darío Rodríguez Escribano que la poesía puede aportar a las juventudes? Para muchos jóvenes es difícil atender a la poesía, no tiene el mismo gancho que puede tener una canción. Sin embargo, la satisfacción de sentirte identificado e inspirado con un verso en irremplazable, eres tú y el verso, tu mente lo recita y ella misma profundiza en el.

Pienso que la poesía, a parte de cultura y conocimiento, puede aportar a los jóvenes una visión más amplia de la vida. La poesía muchas veces es un ejercicio de reflexión que puede ayudar a los jóvenes a conocerse mejor, a poder ver con claridad lo que ellos desean y dónde encuentran esas notas de felicidad que tanto buscamos y ansiamos en esta vida.

En mi caso, pienso que mis lectores pueden nadar por los diferentes mares de la vida, sus complicaciones y sus mejores momentos, siempre reflexionando sobre ello, así como el interesante comportamiento de las sociedades y las emociones y sentimientos que encontramos en el día a día.

¿Qué espera transmitir con sus poéticas y los misterios que envuelven su poesía? Aunque mis versos suelan leerse en un tono triste, quiero aportar esas ganas de combatir y ganar a cualquier adversidad, quiero transmitir ánimo para conseguir todo lo que uno se proponga.

Quiero transmitir los valores que me acompañan cada día, como una visión realista de la vida, dando mucha importancia a la misma, a tu gente, amigos y familia. Valores como la lealtad, respeto, diversidad y amor.

Quiero que los lectores naden por mis versos e intenten comprenderme y ponerse en mi piel, viviendo lo que vivo, observado lo que veo, sintiendo lo que yo siento.

Estos últimos años han sido difíciles para quienes están en el arte y la cultura. ¿Cómo cree usted que podríamos desde la literatura y la comunidad ayudar para que esta situación mejore? Apoyo. Para mí el apoyo entre los diferentes artistas es esencial, aunque muchas veces estoy ni se tiene en cuenta. Vivimos con muchas dificultades para promover nuestra obra o hacerla llegar a más gente, muchas veces la dificultad está en la zona, la gente o los medios, pero toda ayuda es buena y eso es indiscutible.

Me gustaría ver un apoyo más general entre todos los artistas independientemente de la disciplina. También ayudaría que el público no tuviera vergüenza en compartir lo que le gusta de un artista o darle un poco más de apoyo a través de las redes sociales. En España hay bastante debate con esta idea.

¿Cree que en España la sociedad y las autoridades están comprometidas para potenciar intelectualmente a las juventudes? En la mayoría de comunidades y provincias se realizan diversas campañas para impulsar y apoyar a los artistas, el gobierno también tiene muchas iniciativas para ello. Sin embargo, creo que las ayudas que ofrecen las autoridades no se pueden comparar nada con la ayuda que puede aportar la sociedad para la difusión de la obra del artista.

En estos tiempos ayuda más ser una tendencia en las redes sociales y que tus creaciones sean compartidas que recibir el apoyo del ayuntamiento de la ciudad donde resides. Por lo tanto, la sociedad es quizás el mayor instrumento, por lo que me gustaría que participase más en el camino de los artistas.

¿Cuál es la visión que tiene de la literatura luego de sentir en carne propia la poesía? La literatura es libre, no necesita títulos universitarios, ni una forma de vestir, ni ser. La poesía está en todas partes, solo hay que querer observarla. La literatura se vive, no creo que se deba forzar.

¿En alguna ocasión pensó en renunciar al rap y la poesía y dedicarse a otra actividad? Sí, de hecho dejé de escribir y compartir desde los 20 años hasta los 22, renuncié por completo toda idea referida a la literatura, hasta que me di cuenta de que podría haber sido el mayor error de mi vida. La música la abandoné hace muchos años, aunque todavía sigo recibiendo apoyo para volver a ella, quién sabe, aún escucho y escribo rap.

Ahora mismo, usted ha emprendido un nuevo camino en el quehacer literario global. ¿Cómo ha sentido el recibimiento de su voz y sus poéticas en su comunidad y su país? Mi entorno es muy distinto al entorno ideal o idílico que muchos tienen de la concepción de la literatura. No me he criado en bibliotecas, cafeterías, club de lectura, no comparto lecturas, en definitiva no soy para nada ese modelo de poeta que nos solemos imaginar.

Esto ha hecho que el recibimiento sea mucho más real, sobre todo mi obra impresionó a la gente, muchas personas no lo creían, otros no lo esperaban. En mi barrio fue un auténtico shock. El recibimiento fue en general muy bueno y cada día que pasa más, pero en mi entorno costó bastante que se considerase seria mi obra, porque como ya he dicho, mi entorno está muy alejado por lo general de la literatura.

Algunas palabras que le gustaría dedicar o comentar a la comunidad de España e Hispanoamérica. Tengo que presentar un especial agradecimiento en esta ocasión a la comunidad hispanoamericana, la cual me ha apoyado incluso más que otros medios en España estos últimos meses. Gracias a la gente que aporta tanto a la literatura y a los jóvenes emergentes como Omar Cruz.

Gracias también a Thiara Marcell, sin su ayuda no habría llegado a realizar esta entrevista y como siempre, gracias a los tekus por estar siempre conmigo, al igual que otros amigos y cercanos y por supuesto, a mí familia.

Por último, para toda la gente sea artista o no, confiad en vuestros sueños y en vosotros mismos, no hay mejor vida que vivirla como uno quiere y nada es imposible por lo que los animo a luchar y no frenar.