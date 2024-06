La hiperplasia benigna de próstata provoca la muerte de 30 de cada 100.000 hombres en países desarrollados

La hìperplasia benigna de próstata fue destacada durante el LXXXVII Congreso de la Asociación Española de Urología, organizado en Palma de Mallorca del 12 al 14 de junio, y en el que se ha recordado que es uno de los tumores benignos más habituales entre la población masculina, con un índice de prevalencia del 8% entre los mayores de 40 años.





“Se trata de una patología que afecta al 30% de los hombres a los 40 años, al 50% a los mayores de 50 años y al 80% a partir de los 65 años. En cuanto a los síntomas, la disminución de la fuerza al orinar, la reducción del calibre del chorro, la sensación de vaciado incompleto, el aumento de la frecuencia urinaria diurna o nocturna, y la incontinencia de orina, deben tratarse con precaución porque existen diferentes enfermedades que las pueden ocasionar”, ha indicado el Dr. Francisco Sánchez Ballester, especialista en Urología Funcional en el Hospital General de Valencia y en el Instituto Avanzado de Incontinencia.

Y es que, tal y como ha detallado, los síntomas ocasionados por la hiperplasia benigna de próstata suelen afectar directamente en la calidad de vida del paciente solo en fases avanzadas de la enfermedad, mientras que los ocasionados por la incontinencia y la urgencia al orinar tienen un gran impacto desde las fases iniciales, es decir, condicionan una limitación en las actividades diarias, la socialización y en la capacidad para conseguir un descanso nocturno apropiado.

Los continuos avances en el campo de la Urología, así como los estudios sobre los distintos tratamientos y el abordaje de la cirugía, están siendo claves para mejorar la calidad de vida del paciente. “Más allá de los tratamientos farmacológicos, o los tratamientos mínimamente invasivos, la enucleación prostática y el aquablation han revolucionado el abordaje de la cirugía prostática, que ahora se puede realizar por vía endoscópica, incluso en régimen ambulatorio”, ha explicado el Dr. Sánchez Ballester.

En esta línea, y refiriéndose a los avances en la incontinencia urinaria, el especialista en Urología del Hospital General de Valencia ha comentado que “la toxina botulínica, la neuromodulación y las nuevas generaciones de mallas o esfínteres artificiales están consiguiendo la continencia en la mayoría de los pacientes”.

Webapp: ‘H!DOC’

Ante este escenario, durante el encuentro los laboratorios Pierre Fabre han resaltado su compromiso con la salud masculina y, en concreto, con la hiperplasia benigna de próstata. De hecho, la compañía ha compartido con todos los asistentes los resultados obtenidos de la webapp ‘H!DOC’, tras su lanzamiento en la pasada edición del congreso.

El proyecto, coordinado por el Dr. David Sáenz Calzada, urólogo y experto en la Unidad de Litiasis y en la Unidad de Uro-Oncología ROC CLINIC, fue puesto en marcha hace un año al darse cuenta de las necesidades formativas que tenían muchos residentes de Urología sobre la enfermedad. “Cuando era residente me di cuenta que la Urología no era tan sencilla y que había que estudiar cada una de sus áreas para hacer las cosas bien, por esa razón, decidí elaborar unas guías europeas para estar mejor actualizados”, ha explicado el Dr. Sáenz Calzada.

Ser residente es, para muchos especialistas, una ardua tarea que compaginan con el aprendizaje, la adquisición de nuevos conocimientos sobre el área y atendiendo a sus pacientes. “Lanzar la ‘app’ ha permitido a los especialistas visualizar los esquemas de diagnósticos, tratamientos y seguimientos actualizados desde el móvil, de una forma rápida, accesible y ahorrándose momentos de dudas y horas de estudio”, ha resaltado el coordinador del proyecto.

La herramienta ‘H!DOC’, en la que se recogen las principales guías europeas de urología, aporta, si se compara con otras plataformas, “información actualizada, útil y muy sintetizada”. Está realizada por médicos especialistas en cada tema, lo que es una garantía de calidad de los contenidos, además de centrarse en las conclusiones para ayudar a tomar decisiones de forma “rápida, apropiada y precisa”, ha indicado el Dr. Sáenz Calzada.

Una de las novedades de la ‘app’ es que estará locutada, por lo que todos aquellos usuarios especialistas que recurran a ella podrán escuchar los diferentes apartados que la componen con todo tipo de detalles. Actualmente, alrededor de un 80% de los especialistas en el área se la han descargado, alcanzando los cerca de 1.600 registros, un dato importante si se tiene en cuenta los más de 2.400 profesionales de Urología que residen en España.

Entre los especialistas que han tenido la oportunidad de utilizar la herramienta, se encuentra el Dr. Ghali Belkahia, médico residente de Urología en HM Hospitales & ROC Clinic Urology que ha manifestado que “’H!DOC’ ofrece un enfoque innovador al proporcionar esquemas divulgativos que resumen y esquematizan las principales decisiones que deben tomarse en la práctica clínica urológica”. Además, “se trata de una plataforma útil para residentes y adjuntos de urología, ya que facilita el acceso rápido a información médica actualizada, mejorando la eficiencia de la búsqueda de información y del estudio”.

Por tanto, una herramienta que resulta de gran interés y de gran valor para la comunidad urológica y que, por supuesto, ha podido contar con el apoyo y colaboración de los laboratorios Pierre Fabre en todo el proceso de desarrollo. “La ‘app’ no solo apoya la formación continua de los residentes, sino que también sirve como un recurso de referencia rápida para los adjuntos, contribuyendo a facilitar la toma de decisiones siguiendo las guías urológicas actuales” ha añadido el Dr. Belkahia.

Por su parte, Ariana Cornet, Medical Advisor Pharma Care Spain de los laboratorios Pierre Fabre, ha asegurado que “la concienciación y el compromiso de la compañía con la salud masculina representa un pilar esencial en la atención a todos aquellos pacientes masculinos que padecen esta patología. Además, desde Pierre Fabre trabajamos en proyectos y herramientas que ayuden a los especialistas a avanzar sobre los distintos campos de la Urología”.

Con una trayectoria de más de 40 años en el campo de la Urología, Pierre Fabre apuesta por proyectos de formación continuada que ayuden a mejorar el día a día de los profesionales sanitarios y, a su vez, el de los pacientes, adaptándose a la era digital con plataformas como Campus Pierre Fabre.

