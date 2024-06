Antes de continuar, queremos exponer lo que según el DIRAE es plañidero/a: - Lloroso y lastimero. - Mujer a quien se pagaba para que llore en un entierro Aclarado esto, continuemos. Es un oficio del que ya se habla en la Biblia, eran mujeres que, tras la muerte de una persona, las contrataban para que manifestasen el dolor de todos los familiares del recién fallecido, por ello se pasaban días llorando y lamentándose por la desaparición de la persona querida. El Profeta Jeremías nos dice en 9:17-26: “Así dice el Señor de los ejércitos: “¡Presten atención! Llamen a las plañideras. Que vengan las más hábiles. Que se den prisa, que hagan lamentaciones por nosotros…”. También en los Evangelios se habla de ellas. Las había muy hábiles en este oficio, según nos dice el evangelista S. Lucas, 8.52 “Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero Él dijo: No lloréis; no está muerta, sino que duerme”. Eran mayormente mujeres las que hacían grandes manifestaciones de duelo, sentándose en el suelo, en polvo y ceniza, con vestidos rasgados, el pecho descubierto y mesándose los cabellos revueltos y cubiertos con ceniza. Actuación que no hacían gratuitamente, sino que eran bien pagadas por manifestar el duelo de los familiares, aunque ellas no sintiesen nada por el difunto, ya que solo se limitaban a cumplir su oficio.

Pero, mire Vd. por donde, este trabajo que desapareció muchos años ha, ha vuelto a ser resucitado nada menos que por nuestro “ínclito” e “inigualable” Presidente, por más señas, Pedro Sánchez, a propósito de unos hecho que están siendo investigados por la Justicia, de los cuales todavía no hay resolución, pero él, muy previsor en todo, se ha puesto el parche antes de que salga el grano.

La situación, creo que no hace falta ir a la Universidad de Salamanca para entenderla: Su esposa, es decir, Begoña Gómez Fernández está siendo investigada, que no condenada aún, por ciertas irregularidades que cometió, siendo una persona particular, pero con influencia suficiente ya que su marido, era persona importante en el PSOE y, posteriormente como Presidente del Gobierno de España.

Creo que a eso se limita todo. Aún se está en fase de investigación. No se ha llegado a una condena, todo está en manos de la Justicia, pero este hombre que, para nuestra desgracia, nos gobierna, presintiendo que la resolución judicial sea condenatoria para su esposa, estás lamentándose, para producir lastima y así ganar votos en las próximas elecciones.

No tiene empacho ni vergüenza en llamar a Begoña presidenta, ya lo ha hecho, tampoco se le da un ardite en manifestar que, quien expone los deslices de su esposa, ataca a la democracia.

Este innominable ser equipara el Gobierno de España con su persona y sus más allegados, en este caso su esposa, a la que mominado como una componente del Gobierno, diciendo: “Mi mujer es una persona honesta, seria y responsable. Y mi gobierno es un gobierno limpio”.

Han llegado a llamarla, sus incondicionales seguidores, la Presidenta y a él el “puto amo”, manifestando la sumisión que le tienen. Él podrá ser el puto amo del PSOE, ahí no me meto, pero lo que no es el amo de España, aunque lo pretenda en su inconmensurable megalomanía Respecto a su esposa estoy totalmente de acuerdo con él. Si esta es una persona honesta, seria y responsable, que plantee ante la Justicia una querella o denuncia contra los que están vertiendo contra ella tales infundios e injusticias sin razón.

Pero, mire Vd. por donde, en nuestra lengua tenemos refranes y dichos para casi todas las situaciones a las que se pueden ver abocados los humanos. Uno de ellos es: “Quien calla, otorga”.

Si Pedro Sánchez, no ha presentado una denuncia antes estas acusaciones a las que considera falsas ¿por qué es? ¿acaso son ciertas y verdaderas y, cual gato escaldado, del agua fría huye? ¿Por qué calla, porque otorga?

¿Qué le impide sacudirse, como perro pulgoso, todas las maledicencias que están derramando sobre él y su esposa y presentar en el juzgado una denuncia por infamias o mentiras flagrantes?

¿Acaso son ciertas, ya que solo se limita a escribir unas cartas lastimeras y lastimosas a los españoles en las que se lamenta, cual plañidera, del mal que le están causando los medios de comunicación que diatriban contra su esposa?

En sus apariciones, para lograr votos en las elecciones europeas, se acompaña de Begoña para mover a lástima a los españoles, a los que pide con ojos lacrimosos que lo voten y no tengan en cuenta lo que se publica sobre su esposa.

Cuentan que Cicerón, en una de sus defensas, se presentó ante el Senado con un niño en brazos para moverlo a la misericordia hacia su defendido. Pedro no le llega ni a los talones a Cicerón, pero sí muestra a su esposa para mover a los españoles a la compasión.