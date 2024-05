Carlos Javier Morales, ‘Cuerpo Humano’

Siguiendo las líneas literarias de las anteriores jornadas, el Observatorio Internacional para la Defensa De Los Derechos Humanos y el Círculo Artístico Cálamo organizarán la XIX JORNADA - CICLO DE LECTURA DEL ATLÁNTICO, con la presentación del último libro de poemas “Cuerpo Humano”, del escritor, ensayista y poeta Carlos Javier Morales. El acto tendrá lugar en la Librería Agapea, de Santa Cruz de Tenerife.



Carlos Javier Morales, Santa Cruz de Tenerife, 1961. Poeta, Escritor, Profesor universitario y crítico literario, es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró tres años después con una tesis sobre la poética de José Martí. Participó en diversas tertulias literarias y en 1994 publicó su primer libro de poemas, El pan más necesario, con el que fue acreedor del Premio Villa de Martorell. Profesor de Literatura Española e Hispanoamericana en la Universidad de La Rioja, desde 1995 a 1999, en 1998 impartió clases como Profesor Invitado en la Universidad de Münster, Alemania. Al siguiente año, continuó con la docencia en la Universidad San Pblo-CEU, en Madrid y representó a España en el Congreso El poeta joven y su libro, celebrado en Chile. Posteriormente ha ejercido la docencia en institutos de educación secundaria, en Alcalá de Henares y en Santa Cruz de Tenerife, donde en la actualidad continúa, como Profesor de Lengua y Literatura Españolas en el Instituto Anaga.

La poesía de Carlos Javier Morales siempre ha estado caracterizada por el arraigo en la existencia cotidiana, desde el milimétrico impulso que evoca al poeta a contemplar las estancias más íntimas de la vida, como el el amor, el tiempo o la muerte, como la aceptación de los estadios más supremos de la condición del alma, como la trascendencia de Dios, abordada desde una proximidad íntima y personal. A partir de Nueva estación, de 2007, su poesía, sin abandonar el tono elegíaco, convida a una celebración de la existencia y del mundo, partiendo siempre de la vivencia del día a día, donde el ser humano alcanza las cotas más altas de su íntima heredad. Proclamando íntimo ese amor a la vida que inexorablemente está unido a la unidad física y espiritual del ser, donde la dimensión corporal de la persona es directamente proporcional a su estatura espiritual. Exaltando la gloria del cuerpo y del alma del ser amante y amado.

En poesía ha publicado El pan más necesario, 1994; Madrid como delirio, 1996; La cuenta atrás, 2000; Años de prórroga, 2005; Nueva estación, 2007; Este amor y este fuego, 2011; El paisaje total. Madrid, 2006-Tenerife, 2012, 2014; Una luz en el tiempo. Antología poética, 1992-2017, 2017; El corazón y el mar, 2020.

El CICLO DE LECTURA DEL ATLÁNTICO, siendo consciente de la singularidad de las Islas, su tradición y su Historia, junto con los principios y valores inherentes del diálogo, las libertades y los derechos humanos, durante los ocho últimos años, sigue tiendo como objetivo establecer una plataforma cultural, literaria y artística donde Tenerife, en particular, y las Islas Canarias, en general, se constituyan como un punto de encuentro común de reunión y convivencia de los diferentes movimientos literarios y artísticos actuales.

Una de las finalidades del CICLO DE LECTURA DEL ATLÁNTICO es convocar, como en anteriores jornadas, desde el año dos mil dieciséis, a escritores y artistas cuyas trayectorias literarias y artísticas hayan influido y enriquecido el panorama cultural, como Cecilia Domínguez Luis, Premio Canarias de Literatura; Antidio Cabal, Premio Pedro García Cabrera de Poesía, Editor y prologuista de los primeros libros de Ernesto Cardenal en Venezuela; María Teresa de Vega, escritora y poeta; Roberto A. Cabrera, Premio Pedro García Cabrera de Poesía; Isabel Medina, escritora y poeta; Antonio Carmona, Premio Internacional de Poesía Tiflos, Ricardo Hernández Bravo, Premio de Narrativa Félix Francisco Casanova y Premio de Poesía Julio Tovar, entre otros.

También han participado autores de otras regiones de la península, como Juan Cobos Wilkins, Premio Andalucía de la Crítica, Antonio Manilla, Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés, al que le fue otorgado la Beca de Literatura Valle Inclán, que concede el Ministerio de Asuntos Exteriores en la Academia de España en Roma; David Guijosa Aeberhard, escritor, novelista, poeta, traductor del Grupo Planeta y Coordinador de proyectos del Instituto Cervantes de Estocolmo, Suecia; José María Cumbreño, Premio de Poesía Ciudad de Badajoz y Premio de Narrativa Breve Generación del 27.

Cuerpo Humano, de Carlos Javier Morales, publicado en la Editorial Renacimiento, es un libro de poemas que consta de un Prefacio, que se vislumbra como antesala del universo poético que se nos va a presentar ante nuestros ojos, y tres partes claramente definidas: Nuestros cuerpos, El cuerpo de los otros y Cuerpo mortal.

Nuestros cuerpos, la primer parte del libro de poemas, son un conjunto de poemas que trazan la íntima heredad del poeta con su condición de poeta místico, su relación en su acto de fe con y para Dios, y como el ser humano se une en su estado físico y espiritual en una sala deidad. Los poemas se van sucediendo alrededor de un mismo corpus, donde el mar, la conciencia sobre la condición de isla, sus playas y sus las orillas conforman los conceptos y las imágenes poéticas de un universo conceptual que dialoga con el cuerpo, el alma, la fe, la creencia de Dios y su promesa de vida: “Este mar, que no sólo es elemento/del paisaje ideal de nuestra vida,/sino materia misma del vivir./Pues sin materia el alma no respira”.

El cuerpo de los otros constituye la segunda parte del poemario, donde el autor propone al lector un viaje sobre las regiones físicas y metafísicas más íntimas y que han marcado, de una forma u otra, la vida del poeta. Pero siempre dentro de un universo conceptual que, desde un control absoluto de la técnica, mantiene su ahondamiento poético sin prejuicio de establecer nuevas lecturas literales y metafóricas del poema, y experimentando las diversas formas en el que el amor se presenta al ser humano: “...el universo me abre sus compuertas/para que explore todos sus secretos/con este fulgor propio de tu carne”.

Carlos Javier Morales inicia el último suspiro de su poemario con la tercera parte, Cuerpo mortal, donde a través de los diferentes estados metafísicos del del ser, alejado de los metales y rendido a la virtud de vivir, se encuentra el gozo y la alegría de vivir y de amar condicionalmente. Un canto de esperanza que, en los tiempos convulsos que vivimos se torna en un canto a la vida. Máxime cuando ha perdido su más singular y fundamental arma para sobrevivir: la humanidad. Porque como dijo Nietzsche, no fue Dios quien murió, sino el hombre: “Parece que el sol muere en el crepúsculo,/ pero no muere nunca:/soy yo el que ha de morir ante la luz”, Carlos Javier Morales dixit.

En esta ocasión, la XIX JORNADA - CICLO DE LECTURA DEL ATLÁNTICO estará dirigida a todos aquellos escritores cuyas trayectorias literarias han aportado al enriquecimiento cultural y literario de los territorios y a los derechos humanos. En esta ocasión, se presentará el último libro de poemas “Cuerpo Humano”, de la Editorial Renacimiento, del escritor, ensayista y poeta, Carlos Javier Morales.