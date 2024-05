"Los Años Malditos" es una impactante superproducción dirigida por Anders Refn y protagonizada por Jesper Christensen. La trama de esta imponente obra cinematográfica se desarrolla en los albores de la Segunda Guerra Mundial, centrándose en la vida de una acaudalada familia danesa.

Encabezada por Karl (interpretado magistralmente por Jesper Christensen), propietario de una exitosa fábrica industrial, la familia se ve enfrentada a las turbulencias de la guerra que amenazan con desmantelar su vida de lujos y privilegios.

La película aborda las tensiones internas de la familia cuando los nazis irrumpen en su cotidianidad. Karl, en un intento desesperado por mantener su empresa a flote, se ve obligado a realizar pactos problemáticos con los alemanes. Sin embargo, las ideologías de los miembros de la familia chocan irremediablemente, desencadenando conflictos que pondrán a prueba sus lealtades y convicciones.

La narrativa se ramifica a través de los hijos de Karl, cada uno enfrentando la guerra de manera única. Aksel (interpretado por Mads Reuther) se alinea con la izquierda anti-nazi, influenciado por relaciones personales que desafían las barreras sociales de la época. Mientras tanto, otro hijo se alista en el ejército danés para luchar junto a los alemanes, exponiendo las complejidades morales que rodean a la familia.

El romance también teje su hilo en medio del caos, con la hija Helene (Sara Viktoria Bjerregaard) enamorándose de un apuesto tripulante de submarino alemán, desencadenando tensiones adicionales en el seno familiar.

El drama alcanza su punto álgido cuando amigos judíos de la familia son arrestados y brutalmente asesinados, forzando a los protagonistas a enfrentar las consecuencias de sus decisiones y cuestionar sus propias complejidades morales.

"Los Años Malditos" se presenta en dos partes, cada una con una duración de 152 minutos, (subtitulada al Español). Esta obra maestra cinematográfica promete sumergir al público español en una experiencia cinematográfica inolvidable,



FICHA TÉCNICA Dirección: Anders Refn Reparto: Jesper Christensen, Patricia Schumann, Erik Madsen, Birthe Neumann, Cyron Melville, Bodil Jorgensen, Mikael Birkkjær, los dilemas humanos en medio de la vorágine de la guerra. Audio y subtítulos Audio: Varios (original) Español Título original: De forbandede år Géneros: Drama, Bélico País: Dinamarca. @mundiario

CONSIDERACIONES FINALES:

La segunda guerra mundial representó para los países nórdicos, no solo la condición de una alianza forzada y/o forzosa con la Alemania Nazi sino una verdadera amenaza vs la integridad territorial y la soberanía nacional como fue el caso de Dinamarca que se tradujo en una virtual ocupación, cuya crisis de gobernabilidad y estabilidad que generó encrucijadas y disyuntivas en la clase dirigente sino en los empresarios adictos al proyecto nacionalsocialista para mantener su status quo.

Sin embargo en una de esas familias, el exitoso padre y dueño de una fábrica, se enfrentó a la disidencia y conflicto intrafamiliar que lo enfrentó no sólo con su esposa sino con de uno de sus hijos que no estaba de acuerdo con la hegemonía nazi y se empeñaba en realizar un activismo clandestino de Izquierda antinazi llegando a ocultar armas y pertrechos en su propia casa y por otro lado, otro de sus hijos, se alistaba al ejército Nazi para invadir la URSS, pero su padre al enterarse de la humillación y la derrota del ejército alemán en Stalingrado, busca a su hijo que logra sobrevivir de esa batalla, pero queda gravemente herido y casi lisiado, lo que representará para él una lección moral y una crisis de conciencia también al enterarse de las brutalidades perpetradas por los Nazis en contra de los Judíos en los campos de concentración, que no sólo eran campos de trabajos forzados sino de exterminio a lo que la Ideología Nazi llamaba la depuración racial y la solución final.