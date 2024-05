​El armario de Vega Royo-Villanova con 'looks' de Carmen Fitz de invitada perfecta

En nuestro país son muchas las influencers que buscan hacerse un hueco en el universo de la moda, pero lo cierto es que antes de ellas hubo otras, las blogueras y prescriptoras de estilo que les allanaron el camino. Entre los nombres más sonados del sector de las 'it-girls' españolas que crecieron en el marco digital destaca el de Vega Royo-Villanova. La emprendedora cuenta con un amplio historial como periodista internacional y responsable de comunicación, una profesión que le acompañó en sus viajes y nuevas residencias alrededor del mundo. Ahora vive entre Madrid, Miami y Nueva York y en algunas de sus citas de los últimos meses en la capital española hemos podido verla con looks made in Spain de la firma sevillana Carmen Fitz.



Y es que la emprendedora es una de las grandes amantes de la marca andaluza que confecciona sus piezas, de edición limitada, en un taller propio ubicado en la capital del sur. Su esencia tiene aire flamenco, pero renovado, porque la diseñadora fue uno de los grandes nombres de la moda flamenca. A Vega la hemos podido ver con dos de sus looks más destacados, que combinan tonalidades insignia de la casa: el rojo y el negro.



La prescriptora de estilo acudía a una boda con el vestido Rociana Rojo de la firma. Escogía así un diseño, totalmente ‘made in Spain’, realizado de forma artesanal y en uno de los colores tendencia para la temporada nupcial. La pieza en cuestión destacaba por su largo midi, su silueta ceñida al cuerpo y los volantes de las mangas y estaba confeccionada en satén strech rojo, con lunar flocado en un tono algo más oscuro.



Hace tan solo unos días apostaba por una falda de largo midi y con volumen para acudir a un evento. Era el modelo Carmelita Short, de color negro y perfecta para acudir a un cóctel, diseñada en satén strech, con lunar flocado y volantes de tul de estilo canastero. Una pieza apta tanto para acudir a una boda como para salir de fiesta o acercarse a una feria andaluza. ----------------

Imágenes de Instagram de @vegaroyovillanova con @carmenfitzmodaflamencasevilla