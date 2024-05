Colombia por fin da el paso de prohibir las corridas de toros

Después de varios intentos sucesivos, el Congreso de Colombia aprobó este martes una ley que prohíbe las corridas de toros en el país. Nada menos que con 93 votos a favor y 2 en contra, la Cámara de Representantes le dio el sí definitivo al proyecto, que prohíbe también otros tipos de entretenimiento anacrónico con animales, como el rejoneo (toreo que se hace montado a caballo), las novilladas y las becerradas.



Lo que sigue es que se concilie el texto que se aprobó en la Cámara con el que se había aprobado en el Senado, para que posteriormente pase a sanción presidencial.

La nueva ley le da un plazo de tres años al gobierno para que ofrezca alternativas económicas a las personas que "trabajan" en la tauromaquia.

La tauromaquia representa la tortura y humillación pública de los animales, nos cuesta un montón de dinero público, fomenta la violencia desde la infancia y España sigue siendo la vergüenza internacional por mantenerla a pesar del maltrato animal y las encuestas que dejan claro el rechazo mayoritario a la violencia que por mucho que haya sido tradición, las tradiciones tienen que avanzar como han hecho a lo largo de la historia.



La tauromaquia en España continúa por los grandes empresarios, periodistas con intereses muy perversos y oscuros, adoctrinamiento a la infancia y el regadero de subvenciones públicas multimillonarias que reciben.

De ti depende que esto pare y para ello, debes sumarte a hacer activismo en tu zona más cercana y si estás por Valencia, la plataforma antitaurina de Alfafar realizamos un año más nuestra protesta veraniega en rechazo a los toros torturados mediante fuego y cuerdas por el pueblo al igual que la cagada del manso.

PACMA PIDE A PEDRO SÁNCHEZ QUE SUPRIMA LOS TOROS

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente - PACMA ha mostrado durante la mañana de este miércoles, a través de un comunicado de prensa, su euforia tras el reciente anuncio de la prohibición de las corridas de toros en Colombia, una medida que entrará en vigor en el año 2027. Aseguran que se trata de una decisión histórica que representa "un paso enorme" en la lucha por los derechos de los animales y "un avance social ejemplarizante" del que el Gobierno de Pedro Sánchez "debería tomar ejemplo si de verdad se considera progresista".

Javier Luna, presidente nacional de PACMA, ha expresado su entusiasmo y admiración por la determinación mostrada por el gobierno colombiano: "la tauromaquia no tiene cabida en una sociedad moderna donde se construyen valores fundamentales como el respeto a los animales y el medio ambiente", declara Luna. "Es un día de celebración para todos aquellos que luchamos por los animales".

En su declaración, Luna insta al Gobierno de Sánchez a seguir el ejemplo de Colombia y a implementar una prohibición similar en España: "es el momento de que España demuestre su compromiso con el progreso y el bienestar animal, que nunca se materializa. Debemos tomar ejemplo de un verdadero gobierno progresista como el de Colombia, que ha sabido dar un paso valiente y necesario", afirma.

Desde PACMA sostienen que continuarán trabajando para que España sea "el siguiente país" en llevar a cabo la prohibición de las polémicas corridas de toros: "este avance en Colombia es una inspiración y una muestra de que el cambio es posible", concluye el presidente.

ACTIVISMO POR LA ABOLICIÓN

La tauromaquia está más en decadencia que nunca, pues el ministro de Cultura también ha eliminado el absurdo y caro premio nacional de tauromaquia (30.000 € nada menos nos costaba), pero algunos políticos lo harán en su comunidad autónoma porque en lugar de preocuparse por la gente, se preocupan por privilegiar a una minoría de la sociedad que se divierte del sufrimiento animal.

Ahora es el momento de dar la estocada final a la tauromaquia y por ello, es urgente que entres a noesmicultura.org para buscar la zona más cercana de España donde sumar tu firma para derogar la ley que protege la tauromaquia como patrimonio cultural desde 2013, pues tenemos poco tiempo y el mínimo para el debate de la ILP son 500.000 firmas.

Por otro lado, escríbenos a defensaanimal2023@gmail.com o al WhatsApp 691093886 y te informamos de la protesta que estamos preparando una vez más a las puertas del Ayuntamiento de Alfafar para acabar con la tortura que tiene lugar en las calles de este y muchos otros pueblos, además de generar un ambiente violento, destrozar el mobiliario urbano entre el que se encuentra un colegio, despilfarrar el dinero público, desproteger a la infancia y abusar de la sanidad pública por accidentes imprudentes constantes.

Es más, proteger a la infancia también es un deber moral de todas y todos siendo necesario educarles en valores antiespecistas que promuevan el respeto a todos los animales y de hecho hasta el comité de derechos del niño de la ONU como máximos expertos en temas de infancia señalan los efectos nocivos que tiene en las niñas y niños la tauromaquia pidiendo a España que prohíba la asistencia de menores a cualquier espectáculo taurino.

Por ello, espero que me escribas para participar en Alfafar y que entres a la web para buscar donde firmar presencialmente por la desprotección de la tauromaquia, pues además de ayudar a las víctimas, acabar también en España con la tauromaquia nos haría avanzar en una mínima ética, pues un país que maltrata a los animales deja mucho que desear.

Todo lo que sufren los animales es consecuencia de la normalización del especismo (busca también la palabra para informarte, aprender y reflexionar de lo que hacemos con millones de animales). Espero tu posicionamiento, pues estar en contra de algo y no hacer nada es lo mismo que estar a favor y acabar con la tauromaquia es lo mínimo de lo mínimo que podemos hacer como sociedad y enseñar a las futuras generaciones el respeto por la vida, la empatía y la bondad hacia todos los seres que habitan esta tierra.