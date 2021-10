Los regalos ecológicos más originales de Ecofiesta Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de octubre de 2021, 11:02 h (CET)

Todos los años las personas adquieren artículos y productos para hacer regalos a sus seres queridos. Sin embargo, esta es una práctica que daña el medio ambiente porque suelen estar fabricados con plásticos y otros materiales que no son biodegradables.

Por esta razón, nace Ecofiesta, una tienda online comprometida con la lucha para disminuir los residuos en la tierra, usando productos 100% ecológicos, reciclados y biodegradables. Esta permite aportar un granito de arena en los aniversarios, cumpleaños u otras celebraciones y hacer un regalo ecológico original a otra persona.

Los regalos ecológicos de Ecofiesta El mercado está repleto de productos dañinos para el medioambiente como colonias, ropa, cajas de bombones y relojes, entre otros, que suelen regalarse en celebraciones. En esta ocasión, Ecofiesta propone sorprender a otra persona con un regalo ecológico para que sea un recuerdo original e inolvidable.

Entre los productos más destacados se encuentran el globo terráqueo, el abanico de madera y corcho, el abridor de madera, la alfombrilla cargador para móvil, una bolsa de la compra o un neceser de yute, los vasos de fibra de bambú o los bolígrafos de trigo verde.

Todos los materiales que utiliza Ecofiesta son ecológicos, reciclados y biodegradables. Asimismo, los proveedores con los que trabaja también siguen su filosofía y cuentan con certificados que avalan su compromiso con el medioambiente.

También cabe destacar que los productos que ofrece son de fabricación española, dando apoyo a la industria nacional y causando menos impacto medioambiental.

Personalización de productos Si la persona que está pensando un regalo para alguien no consigue decidirse por ninguno, Ecofiesta también desarrolla la importante labor de ayudarle a elegir. Con este fin, analiza los gustos de la persona y sus necesidades y le ofrece una serie de opciones que representarán el regalo perfecto.

Además, también disponen de personalización de sus productos ecológicos del catálogo, a partir de pequeñas cantidades. Estos se pueden decorar con una foto de esa persona o de un momento inolvidable. También se puede transformar un obsequio con diseño y textos para crear un regalo único.

En cualquier caso, la marca siempre se ocupa de cuidar todos los detalles y añade en todos los regalos un envoltorio elegido por el cliente, el cual está incluido en el precio. De esta forma, llegará perfectamente preparado para ser entregado.

Finalmente, para complementar la celebración, los usuarios también pueden adquirir todos los accesorios para crear una fiesta ecológica. Así, cuidarán del medioambiente, utilizando productos 100% reciclables y dejando a un lado los plásticos.

Las personas que quieran contribuir al cambio con Ecofiesta pueden adquirir todos los productos ecológicos en su página web.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.