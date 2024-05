Se rueda ‘Singular’, de Alberto Gastesi, con Patricia López Arnaiz y Javier Rey

El cineasta Alberto Gastesi ('La quietud en la tormenta') rueda estos días su segundo largometraje: Singular, un thriller de ciencia ficción en torno a los límites de la inteligencia artificial y al duelo humano. La película se rueda hasta finales de junio en localizaciones de la Comunidad de Madrid y País Vasco. Está producida por White Leaf Producciones (‘Josefina’, ‘No se decir Adios’) y Vidania Films (‘La quietud en la tormenta’).





Protagonizada por Patricia López Arnaiz (Goya por ‘Ane’, 'Nina', '20.000 especies de abejas') y Javier Rey (Biznaga de Plata por ‘Sin fin’, ‘Historias para no contar’, ‘Fariña’). Les acompaña el joven actor Miguel Iriarte (‘4 Estrellas’) en su debut cinematográfico.

En palabras de su productor Sergy Moreno: “Estamos felices de trabajar con Alberto y seguir apostando por directoras/es con un talento excepcional que quieren contar al mundo historias que marcan la diferencia”

En palabras del director, Alberto Gastesi: “La inteligencia artificial ha llegado a nuestras vidas mucho antes de lo pensado, como ocurre muchas veces con aquello que asociamos al futuro, y aunque no hayamos superado aún la frontera de la singularidad (aquella en que las máquinas superen nuestra inteligencia), sí podemos hablar con chatbox que nos hacen replantearnos nuestro lugar en un mundo en el que nuestras capacidades cognitivas sean superadas. La ciencia ficción subyace bajo este thriller no en la imagen sino en la mirada. ¿Somos sustituibles? Una pregunta que en los tiempos presentes cobra un espacio ineludible y que late en el corazón de nuestra película. El "test de turing" que usaba Deckard en ‘Blade Runner’ como prueba del algodón para discernir entre humano y replicante se ha roto también, es ya insuficiente, y hace necesario un gran test del espejo conceptual que tendremos que inventar y que Singular se propone contar desde un cine de actores, rostros, traumas que afloran y reflejos del espíritu humano, cuya defensa es el motor fundacional de este proyecto”.

SINOPSIS

Diana es una especialista en IA que viaja a su antigua casa de verano junto a un lago para reencontrarse con Martín, su exmarido al que hace doce años que no ve. La armonía inicial se rompe cuando se une a ellos Andrea, un joven con un misterioso parecido con el difunto hijo de la pareja. Diana empieza entonces a sospechar que el enigmático joven es en realidad parte de un plan mayor.

SINGULAR es la segunda película de Alberto Gastesi tras ‘La quietud en la tormenta’, estrenada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y presentada en el Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón, el Festival Internacional de Cine Independiente de Ibiza/Eivissa, la Semana del Cine Vasco, el Festival D’A de Barcelona y el Festival Internacional de Cine de Transilvania.

El director donostiarra cuenta en su segundo film con parte del equipo de su ópera prima. Gastesi vuelve a firmar el guion junto a Alex Merino y Esteban Ramos (‘La Unidad’, ‘La gran mentira’) es el director de fotografía. En la producción se suman, Iñigo Gastesi (Productor de Vidania Films), Carlos Zotes en la producción delegada de White Leaf, y encabezan la producción ejecutiva Alejandra Arróspide (Vidania) y Adriana Vera (White Leaf). Carlos Amoedo (‘Lobos sucios’) es el director de producción. Óscar Sempere ('Josefina' ‘Cerdita’, ‘The Crown’) es el director artístico. Silvia García Bravo (‘Josefina’, ‘Cuando dejes de quererme’) es la responsable de vestuario. Inés Díaz (‘Segundo premio’, ‘Los Farad’) y Mónica Miruri se ocupan del maquillaje y la peluquería. Sofía Straface (‘Reas’) se encarga del sonido. Javi Frutos (‘Segundo premio’, ‘Campeonex’) es el montador.

SINGULAR ganó el Pitchbox de Sitges en 2019 y ha sido seleccionada en el Spanish Screenings de Málaga y en el I+P Ideas para la producción del Clúster Gallego. Producida por White Leaf Producciones y Vidania Films. SINGULAR cuenta con la ayuda del Ministerio de Cultura - ICAA, el apoyo del Gobierno Vasco y la Comunidad de Madrid, y la participación de RTVE y EITB. Su estreno está previsto en 2025 y las ventas internacionales correrán a cargo de Film Factory.

EL DIRECTOR: ALBERTO GASTESI

Su pronta inquietud por la narración en imágenes le lleva a rodar y montar un corto a los trece años y a ingresar poco más tarde en el taller de cine para adolescentes dirigido por la guionista Isabel Alba en Larrotxene. Empieza realizando Trampantojo, con el que recibe premios en Valencia y en Atenas, y una selección en Budapest.

Durante la juventud trabaja el cortometraje, el videoclip y la videocreación, compaginándolo con la dirección de spots publicitarios en Madrid. En los últimos años ha dirigido varios cortos y escrito guiones de ficción junto con Alex Merino.

Tras debutar en el largometraje con ‘La quietud en la tormenta’, presentada en el Festival de San Sebastián, actualmente dirige su siguiente film: ‘Singular’.