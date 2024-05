Trompifai



Entre ceja y ceja yo entusiasmado por una damita a la que conturba mi grandilocuencia Protagonistas: ¡A mí! Antagonistas: ¡Conmigo!

¡Ah!, pasionado irrefrenable malo el físico del rol ¿Brutus alardea también desde los años 16 y 17?...

Me lo presentaste por el seudónimo en mi tierna infancia El tono de tu voz nombrándolo conservo en un disco de pasta Tu admiración por él su imagen sin sonido El humor tuyo y sus bravuconadas en 1953 Ojo, que está furioso Papi, rajemos con Carlitos.

“PROOF”

Absorbidos por su cámara los apuntados por su cámara revelados éramos descriptos ya desligados de su cámara Asediados por detalles lucíamos como perros flores y personas.

“PROOF” (“LA PRUEBA”) de Jocelyn Moorhouse.

“THE GOLD RUSH”

Quimera medida en clavitos que saben a espinas de pejerrey al roquefort La exploración de una quimera A un placer consagratorio placeres adjuntos La quimera de la satisfacción la quimera de la satisfacción del hambre oro y saciedad La quimera del Trópico Quimera medida en cordones de un zapato del Vagabundo que saben a mostacholes bombásticos con salsa scarparo.

“THE GOLD RUSH” (“LA QUIMERA DEL ORO”) de Charles Chaplin.

“PASSIONE D’AMORE”

Amo a Fosca amo esa magnitud del amor de Fosca por mí Es un amor el mío por Fosca Es un amor el mío de magnitud por ese amor de Fosca por mí.

“PASSIONE D’AMORE” (“PASIÓN DE AMOR”) de Ettore Scola.

“MOROCCO”

Así es como abandona sus zapatos en las arenas del desierto así es como esparce las perlas del solterón más codiciado así es como aloja sus labios en público en los de una casquivana mujercita así es como desliza las llaves de su cuarto al legionario así es como rompe una tarjeta o una copa y como canta o fuma o vende sus manzanas así es y no de otro modo como el deseo se apantalla.

“MOROCCO” (“MARRUECOS”) de Josef von Sternberg.

“LA MUJER DE BENJAMÍN”

No sé yo mucho, pero sé qué me pasa Sé qué me pasa a solas, y con él Es con él lo que me pasa a solas Poco sé pero sé que es un hombre Sé más acaso ahora que lo que siempre he sabido y más malignamente Poco sé pero sé que es un cura.

“LA MUJER DE BENJAMÍN” de Carlos Carrera.

“LES NUITS FAUVES”

Rondo los pechos y el sentido último de la claudicación cuando se ciernen debajo de los puentes y fagocitan los cascarudos astillados.

“LES NUITS FAUVES” (“NOCHES SALVAJES”) de Cyril Collard.

“CARAVAGGIO”

Recuerdo ojos recuerdo también lo que en cuevas escondí: ojos tan bellos como cuando vivían Dementes cuidan signos de mi brusquedad Poso con alas y pene en puerto.

“CARAVAGGIO” (“CARAVAGGIO, UN PINTOR AMORAL”) de Derek Jarman.

“LITTLE DARLINGS”

Vírgenes las vírgenes aquí o nunca apostando hímenes (trascendencias) sonrían, chicas pasteles en el campamento.

“LITTLE DARLINGS” (“ADORABLES REVOLTOSAS”) de Ronald F. Maxwell.

“MONTENEGRO”

Los fuegos persiguen a la madre y esposa no completamente nuestra de cada día por arte de birlibirloque Es cuando llueve sobre las brasas desnudas de su amante que vuela que corre de espaldas a los fuegos.

“MONTENEGRO” de Dusan Makavejev.