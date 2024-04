Aumenta un 15% la venta de casas de lujo con tecnología inteligente en España, según The Simple Rent

Crece la venta de viviendas de lujo un 15% respecto al año anterior. Además de localizaciones preferentes, los nuevos compradores cada vez demandan más tecnología inteligente en las viviendas de lujo La venta de casas de lujo en España sigue creciendo por tercer año consecutivo. Según datos de The Simple Rent (www.thesimplerent.com) agencia inmobiliaria especializada en el sector luxury, el mercado de viviendas de lujo en España ha experimentado un aumento significativo en las ventas durante el último año.

El crecimiento de las ventas se ha visto impulsado por una combinación de factores, incluyendo la demanda de compradores nacionales e internacionales en busca de propiedades exclusivas en ubicaciones privilegiadas.

De acuerdo con los datos de The Simple Rent, el mercado de viviendas de lujo ha registrado un incremento del 15% en las transacciones realizadas en comparación con el año anterior. Este aumento ha sido especialmente notable en ciudades como Madrid, Barcelona, Marbella y Mallorca, donde la demanda de propiedades de alto standing ha sido especialmente sólida.

Una tendencia destacada que está influyendo en las decisiones de compra de los consumidores es la creciente importancia que se le otorga a la tecnología inteligente en el sector inmobiliario de lujo.

Sonia Campuzano, Directora de The Simple Rent explica, "cada vez más compradores buscan propiedades equipadas con sistemas de domótica avanzados y soluciones de inteligencia artificial integradas. Desde sistemas de seguridad y control de accesos hasta automatización del hogar y gestión energética, la tecnología vanguardista se ha convertido en un elemento distintivo y atractivo para los compradores de viviendas de lujo. Una demanda que se une a las localizaciones preferentes".

Esta tendencia refleja una evolución en las preferencias de los consumidores hacia hogares que ofrecen no solo comodidad y lujo, sino también un estilo de vida moderno y conectado. La presencia de tecnología inteligente no solo añade valor a la propiedad, sino que también mejora la experiencia de vida de los residentes, proporcionando un mayor nivel de confort y seguridad.

Tecnología inteligente, una prioridad para la vivienda de lujo

La tecnología inteligente se cuela entre las prioridades de compra de vivienda de lujo en 2024. Desde The Simple Rent se han analizado las principales características más demandadas por los compradores de las viviendas de lujo.

En primer lugar, la ubicación sigue siendo un factor determinante para muchos compradores de viviendas de lujo. Las propiedades situadas en zonas prime, como el centro de las ciudades, áreas costeras o enclaves históricos, continúan siendo altamente valoradas. Según los datos de The Simple Rent el 82% de las viviendas de lujo vendidas en los últimos 12 meses se encuentran en estas localizaciones. La proximidad a servicios de lujo, restaurantes exclusivos, boutiques de diseñador y otras comodidades contribuye a la atracción de una ubicación privilegiada.

"En las casas de lujo, la tecnología inteligente es el pilar que ofrece seguridad, confort y eficiencia", explica la CEO de The Simple Rent.

El 90% de los propietarios de viviendas de lujo se decantan por sistemas de seguridad avanzados que incluyen cámaras de vigilancia de alta calidad y cerraduras inteligentes, proporcionando un acceso seguro y tranquilo.

Otro aspecto destacado es que el 82% de las viviendas de lujo ya poseen tecnología de automatización del hogar que permite controlar la iluminación, temperatura y más, desde cualquier lugar, para una experiencia de vida personalizada y eficiente.

La incorporación de tecnología inteligente en el hogar se ha colado como uno de los requisitos más demandados. La integración de estas soluciones tecnológicas no solo mejora la calidad de vida, sino que también añade un factor de exclusividad y distinción a la propiedad. Así, hoy ha aumentado un 15% el número de viviendas de lujo que se venden con sistemas inteligentes de tecnología.

Por último, la privacidad y la seguridad son consideraciones fundamentales para los compradores de viviendas de lujo. En ello también tiene especial importancia la tecnología aplicada a la seguridad: cámaras de vigilancia inteligentes, reconocimiento de personas, cerraduras inteligentes y lectores de huellas digitales. Las medidas de seguridad discretas son altamente valoradas por aquellos que buscan un refugio tranquilo y seguro para ellos y sus familias.

Los avances de la tecnología son un reclamo esencial a la hora de elegir una vivienda de lujo. Desde The Simple Rent se estima que en los próximos años más del 80% de las viviendas de lujo que se vendan incorporarán sistemas de tecnología inteligente.