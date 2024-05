Las zapatillas de Harper & Neyer invaden las calles en su campaña "Be Giant"

Be Giant, la nueva campaña de zapatillas de Harper & Neyer invita a ser parte de algo grande Harper & Neyer lanza su última campaña "Be Giant" para crear un nuevo universo que pretende revolucionar el mercado del calzado masculino. Las calles de las ciudades más exponentes como Madrid, Hollywood o Nueva York se llenan de zapatillas gigantes, mostrando la nueva cara de la moda preppy para hombres.

Esta campaña se enfoca en los modelos Harper, Carcross y Superbowl, tres de los grandes productos que esta campaña pretende hacer aún más grandes. Con "Be Giant", la marca no solo busca convertirse en líder de ventas, sino también crear una cultura única alrededor de estos modelos como protagonistas de la marca.

Una campaña de paso sólido

La campaña nace de los insights que la marca ha recogido de las últimas temporadas. Las zapatillas se han convertido en el producto más vendido de Harper & Neyer y han aprovechado este éxito para expandirse aún más en cadenas de zapatería especializadas.

Las zapatillas Harper & Neyer son el accesorio perfecto para cualquier look, combinando elegancia con versatilidad y comodidad. Ya son miles las unidades vendidas, reflejando su popularidad y aceptación en el mercado.

Con "Be Giant", Harper & Neyer no solo redefine la moda preppy para el hombre moderno, sino que también invita a todos a ser parte de algo grande.

Harper & Neyer, la marca de moda masculina de rápido crecimiento en España, se compromete a ofrecer prendas atemporales de alta calidad a precios justos. Con una visión que desafía el status quo, la marca busca no solo vestir a sus clientes, sino también crear un legado y estilo de vida que celebre la cultura y el potencial de la industria de la moda española.