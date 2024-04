Las cosmetólogas de Perricone MD y Byoode y las expertas en belleza de Rosalique y Medik8 alertan de los peligros de la elastosis solar

Las arrugas y líneas de expresión son comunes conforme se avanza en edad. No obstante, si se presentan en exceso y muy marcadas, puede que se sufra de un trastorno en la elasticidad de la piel Que a todo el mundo le salen arrugas con el paso de los años es una realidad. Afortunadamente, se ha ido aprendiendo que se puede evitar o retrasar su aparición considerablemente con una rutina de skincare adecuada. Sin embargo, existe un tipo de envejecimiento que resulta muy llamativo, caracterizado por la presencia de muchas arrugas, muy concentradas, y con surcos tremendamente marcados. ¿Esto se debe a que unos envejecen de una manera y otros de otra o hay factores que pueden incidir en ello? "Este tipo de envejecimiento, que presenta grandes surcos, responde a lo que se le llama elastosis solar, una patología de la piel producida por la excesiva foto exposición y que produce un envejecimiento acelerado y llamativo de la piel. También es habitual verlo en fumadores", explica Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8.

Diferencias con otras afecciones solares

Se sabe que, por la incidencia del sol, pueden aparecer en la piel manchas, melasmas, lentigos… pero no se habla tanto de la elastosis. "La elastosis solar se diferencia de otras consecuencias del abuso del sol por no presentar a veces tanta hiperpigmentación, sino un declive en la firmeza del rostro", analiza Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. Como explica la biotecnóloga y cosmetóloga de Byoode, Sonia Ferreiro, "ocurre cuando la radiación UV penetra en la piel causando cadenas de radicales libres que afectan al tejido conectivo, donde están las fibras de colágeno y elastina, en la capa más profunda de la piel. La piel, por las reacciones, tiende a producir más elastina de la que corresponde y en, ese proceso, sustituye al colágeno, creando fibras sin orden que dan lugar a esos surcos. Esto hace que se pierda la sujeción y la tersura de la piel".

¿Cómo diferenciar estas arrugas de otras?

Se piensa que la piel, para que se vea jugosa, firme y tersa, necesita unos niveles de colágeno que, si se pierde, dan lugar a arrugas. A veces, esto se puede producir por picos de estrés, también por una mala alimentación proinflamatoria, por la menopausia y por otras muchas causas, dando pie a las líneas de expresión. ¿Es esto lo mismo que la elastosis solar? No.

De hecho, la elastosis solar está calificada como una patología de la piel. "Es un signo acumulativo de daño solar que se cronifica y da lugar a arrugas muy profundas que, a diferencia de otras, no desaparecen al estirarla", explica Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza. Otra característica es que "puede presentar el área un tono más amarillento y verse la piel más caída, no solo arrugada", añade Isabel Reverte, directora técnica de Ambari.

También, dónde salen, es muy característico, ya que "la elastosis solar suele presentarse, sobre todo, en el tercio inferior, en zonas como las mejillas, el contorno de los labios y la región mandibular", suma Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode.

Posibles soluciones

No se quiere ser alarmista, pero son pocas las soluciones. "Determinados procedimientos estéticos más o menos invasivos y una rutina rica en activos regeneradores como el retinal o los péptidos pueden ayudar, pero es difícil hacer que desaparezca del todo", añade Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8. "La solución de la elastosis solar está, mayoritariamente, en la prevención. Es necesario no sobre exponer la piel al sol, llevar siempre la protección adecuada y apoyarla con antioxidantes que fortalezcan el escudo protector", añade Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

