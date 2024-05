Qué libros leer este verano, por Buscalibre

Leer un libro es una de las actividades más placenteras y enriquecedoras que un ser humano puede experimentar. Ya sea en la playa o junto a la piscina, tomando el sol o en un momento de relax en la sombra, siempre es una buena ocasión para sumergirse en las páginas de un libro que no se puede dejar de leer, al compás del relajante sonido de las olas o con la apacible tranquilidad que puede transmitir una piscina mientras se saborea una bebida refrescante.

En este sentido, la librería online Buscalibre es capaz de transformar la imaginación y convertir ese deseo en realidad, con una gama de obras increíbles para disfrutar durante este verano.

¿Qué libros leer este verano? Para quienes no tienen un libro para este periodo estival, a continuación, desde Buscalibre proponen una lista de 5 títulos capaces de transportar al lector al centro de cada historia y de hacerlo sentir como si estuviera viviendo la obra a través de sus ojos.

Todos nuestros veranos, de Carley Fortune Persephone Fraser, también conocida como Percy entre sus amigos, pasa sus veranos en Toronto, lejos del recuerdo de su adolescencia en Barry's Bay, junto a Sam Florek. Una llamada inesperada la lleva de regreso al pueblo, donde revive su conexión con Sam. La química entre ellos sigue existiendo a pesar del tiempo, pero Percy debe enfrentarse a las decisiones del pasado para descubrir si su amor puede superar los errores cometidos.

Gente que conocemos en vacaciones, de Emily Henry Poppy y Alex, dos amigos que parecen estar completamente opuestos en todo, solían pasar cada verano juntos hasta que una mala experiencia los separó. Aunque viven en diferentes lugares, se reúnen cada año para pasar una semana de vacaciones. Debido a esto, Poppy se da cuenta de que la última vez que fue realmente feliz fue en ese último viaje con Alex, por lo que decide convencerlo para viajar juntos nuevamente.

Poppy se pregunta si pueden aceptar la verdad que ha estado interponiéndose silenciosamente en su supuesta amistad perfecta ahora que tienen una semana para arreglar las cosas.

Sundial, de Catriona Ward Rob siempre ha deseado una vida normal y lo ha conseguido, pero no está siendo como esperaba, pues sus temores sobre sus hijas, especialmente Callie, quien muestra comportamientos inquietantes, lo llevan a tomar decisiones drásticas.

Rob lleva a Callie a Sundial, su casa de infancia en el desierto de Mojave, en un intento por protegerla de su madre y su propio pasado oscuro. Sin embargo, las tensiones entre ellos aumentan, y Callie comienza a preguntarse si alguna de las dos saldrá con vida de esta situación.

La chica que vive al final del camino, Laird Koenig Rynn, una joven de trece años, celebra su cumpleaños sola en casa, manteniendo un aura de misterio a su alrededor. Vive a su manera, fumando cigarrillos, leyendo poesía y estableciendo una amistad con un chico que dice ser mago. Su padre está ausente y los vecinos comienzan a hacer preguntas sobre su paradero y lo que ocurre en la casa.

‘Gozo’ (Azahara Alonso) Gozo menciona la posibilidad de experimentar un placer que se considera casi sagrado al no realizar ninguna actividad (o no realizar tanto o no por necesidad). La prosa fragmentada crea una colección de voces y pensamientos similares, desde Georges Perec hasta Susan Sontag y Roland Barthes hasta Maggie Nelson, dispuestas a revelar lo que surge cuando las personas se detienen ante sí mismas, frente al espejo del mar.

La posibilidad de unas vacaciones pletóricas de lectura y disfrute Buscalibre ofrece la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones llenas de lectura y diversión para este verano. En este marco, la librería online cuenta con una variedad amplia de libros que prometen acompañar a cada lector durante estos días calurosos.

Además, el sitio propone la opción de disfrutar de la compañía de una obra favorita de manera cómoda con sus libros en formato bolsillo.