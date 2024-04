Veline Ong presenta sus libros y cursos online 'Chino Rocket' para aprender el idioma chino de manera rápida y eficaz

La empresaria china ha desarrollado un método revolucionario, basado en un sistema para ayudar a los hispanohablantes a pronunciar, escribir y conversar en este idioma, sin dificultades y de forma útil, sencilla y práctica La empresaria y consultora china Veline Ong, consciente de que el idioma chino es especialmente difícil de aprender para muchos empresarios y estudiantes hispanohablantes, ha creado el método más eficiente y efectivo para poder pronunciar, escribir y conversar en este idioma, de una manera rápida, efectiva y eficiente.

Y para lograr este objetivo ha desarrollado los libros y cursos online "Chino Rocket", que Veline Ong presentó el jueves 25 de abril en el Casino Gran Vía, 24 ante más de un centenar de personas. Un acto al que asistieron destacadas autoridades de China y España; importantes empresas chinas y españolas, periodistas y representantes de Mensajeros de la Paz, ya que una parte de las ventas de los libros 'Chino Rocket' irán destinadas a esta ONG fundada por el Padre Ángel, quien no pudo estar presente, pero que agradeció en un vídeo esta labor altruista de Veline Ong, quien lleva tiempo colaborando con esta ONG.

Incluso, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no pudo asistir al evento, le expresó en una carta dirigida a Veline Ong, mucho éxito "para su singular método de aprendizaje del chino, una lengua de enorme importancia en el mundo actual que espero usen cada día más españoles, en bien de unas relaciones cada vez mayores de intercambio comercial, turístico y cultural, y de aprecio mutuo, entre dos pueblos amigos como son el español y el chino". Además, quiso felicitarla por su trabajo, así como reconocer "el fin solidario al que destina parte de los beneficios de las ventas de sus libros".

Por su parte, el Alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien excusó su presencia por motivos de agenda, también quiso trasladar a Veline Ong, "mi felicitación y reconocimiento por esta forma de aprender un idioma nuevo, ofreciendo una visión diferente de la vida, y un estilo de vida mejorado".

Tal y como explica la empresaria china, "'Chino Rocket' es una guía completa y accesible, que enseña paso a paso todo lo que se necesita saber para aprender las fonéticas chinas, y el método más rápido y efectivo para memorizar y pronunciar bien el idioma chino a cualquier edad".

Además, y acompañando a estos libros, se puede acceder a una plataforma online para seguir un curso digital completamente en vivo, para que los interesados puedan estudiar cómodamente desde cualquier lugar y a cualquier hora del día, interactuando con los profesores nativos para aclarar las dudas y preguntas que les puedan surgir.

A su vez, 'Chino Rocket' y el curso online disponen de un amplio catálogo, en el que se puede encontrar contenido real, aprendiendo el idioma chino a través de temas que entretienen y divierten y, lo más importante, que se pueden aplicar de forma inmediata a la vida diaria.

Y es que, hoy en día, "aprender chino no es útil y práctico solo para comunicarse, sino más importante aún, para conocer la cultura y la forma de pensar de los chinos. El chino no es solo un idioma, sino que también es una filosofía y un modo de pensar", asegura Veline Ong.

Ahora, y con 'Chino Rocket' ya en el mercado, ofreciendo la ventaja de aprender este idioma de manera rápida y eficaz, a buen seguro que se estrecharán las relaciones interculturales y económicas entre China y España, así como promover el turismo y los negocios entre ambos países, y que se terminarán definitivamente todas las dificultades para aprender el idioma chino, gracias a 'Chino Rocket'.

Acerca de Veline Ong

Veline Ong es una mujer solidaria, ya que colabora con la ONG Mensajeros de la Paz, fundada por el Padre Ángel. Además, durante la pandemia participó junto a la comunidad china en España, para conseguir mascarillas y equipos de protección gratis para sanitarios, policías y hospitales.