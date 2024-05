Aurora by Luara, el Cuaderno Inteligente que transporta al mundo de las princesas

La firma Cuaderno Inteligente lanza una nueva edición especial con la influencer brasileña Luara, un cuaderno con encanto mágico inspirado en la princesa Aurora El mundo encantado de las princesas aterriza en la firma brasileña Caderno Inteligente, Cuaderno Inteligente en español, de la mano de la actriz e influencer brasileña Luara Fonseca (@luara), que cuenta con más de 14 millones deseguidores en Instagram y más de 23 millones en TikTok. En colores cálidos y mucho brillante, la joven actriz se inspira en su princesa favorita para diseñarlo: Aurora.

La combinación estrella entre el mundo de las princesas y la papelería

Se llama Cuaderno Inteligente Aurora by Luara (a partir de 28,70€ en cuadernointeligente.shop) y es el nuevo diseño lanzado por Cuaderno Inteligente.

Su portada y contraportada está diseñada con una mezcla de colores cálidos y luminosos en tonos dorados, rosas y morados. A ello se le suman detalles superbrillantes que le brindan una esencia mágica y de ensueño.

Este cuaderno inteligente se adapta a todas las necesidades al estar disponible tanto en tamaño A5, perfecto para que se pueda apuntar todo lo que se necesite y sea el cuaderno de estudio perfecto y, también, en tamaño grande por si se necesita más espacio.

Sea cual sea el tamaño que se escoja, el Cuaderno Inteligente Aurora by Luara incluye 1 funda de plástico, 1 hoja de instrucciones, 1 hoja de identificación con calendario, 4 separadores, 1 hoja de pegatinas, 80 hojas y 1 porta bolígrafos elástico, ¡el regalo ideal!

Sobre Cuaderno Inteligente

Cuaderno Inteligente es la revolución de la papelería que nace con un objetivo claro: romper con los esquemas del sector y brindar una solución totalmente diferente, práctica y exclusiva al día a día de las personas.

Es originaria de Brasil y cuenta actualmente con presencia en once países: Brasil, Portugal, España, Francia, Bolivia, Argentina, Chile, Angola, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos. Se caracteriza por ser una firma innovadora y cercana que permite la personalización de todas las partes que forman un cuaderno, tanto de forma estética como funcionalmente.