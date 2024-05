​Poemas de Passinri Payang Parfait

Tierra mía



¡Me llaman nativo de África! A ellos los parece una situación patética, mientras que por acá la vida es pacífica. ¡Todo se piensa más allá de la física!

La prueba, nadie vive aguantando, porque todo va crecientemente avanzando, y los niños del continente gozando. A pesar de todo, me ven moribundo.

¿Renegar? ¡Claro que no! Sería atrocidad. Ser africano es mi especificidad. Estas tierras forman mi localidad, lo más bueno que superó la realidad

Mamá (dedicado a su madre)

¡Madre, contigo yo crecí! Su familia nunca vino. A su favor nunca lo recibí, supuse que era el sino.

Pero hoy, por la calle lo encontré, de la familia me habló, mientras que aun su cara no me la sé, al entender, sin vergüenza se enojó.

Pero, de este hombre ¿Qué decir? Su palabra es tan atrevida. Claro que no lo voy a perseguir. ¡Mi mamá es mi vida!

Paz

¡La única solución no es la venganza! Tal vez alivia pero no vacía la panza. No nos suelta como si fuera la pobreza. Todo lo que nos atrae es vergüenza.

Sería mejor hacer caso al diálogo, este de todos modos nos permite algo. Aún si no se arregle, sería ya un prólogo. La solución se apuntará como un Hidalgo.

Y en ese momento, dirán que es real, que es bellísimo como Montreal. La paz vendrá por el lado como un lateral, y todos gritarán sin enojo: viva lo leal.

Passinri Payang Parfait



Nació en Touboro, en Camerún el día sábado, 06 de noviembre de 2004. Originario de la région del Extremo-Norte del país, desde el tercer curso de bachillerato, llegó a desarrollar un fervor fascinante por el idioma español y la literatura. Aprobó un Bachillerato A4 Letras Filosofía lengua viva II Español a los 16 años de edad. Como escritor e investigador, asistió en varios talleres y encuentros literarios nacionales e internacionales, participó en antologías poéticas como Palabras para una reina (Colombia 2023) y Un poema para Mariangel (Venezuela 2023). Publicó en revistas diversas, es autor de la novela Coup d’État du 30 (Francia 2023) y de otros libros inéditos. Desde el 2021, Passinri Payang Parfait es estudiante en la Universidad de Maroua-Camerún, Facultad de Artes Letras y Ciencias Humanas, departamento de lenguas extranjeras, donde sigue especializado en literaturas hispánicas.