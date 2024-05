València Animal Save sigue concienciando por la liberación de todas las especies de animales

Lechones a los que se les cortan los dientes sin anestesia, pollitos machos que en la industria del huevo son triturados vivos al nacer por no valer para la producción o en general animales con una vida horrible de principio a fin en la que ni siquiera ven la luz del sol hasta ese horrible viaje que le lleva al espantoso lugar donde se los cargarán.



¿Te imaginas ser un animal protagonista de todos estos hechos que cada día suceden por culpa de la omisión de quien no mira más allá y sin pensar perpetua este infierno inconcebible?



València Animal Save volvió a salir a la calle el pasado sábado mostrando con pantallas y carteles la cruel realidad que padecen los animales destinados a la industria alimentaria generando gran impacto en la gente y teniendo conversaciones sobre el veganismo, la fácil forma de respetar a todas las especies de animales sin distinción.

El impacto que las imágenes y vídeos generaban en la gente demuestra que muy poca mataría con sus propias manos a la víctima o tan siquiera sería capaz de presenciar la vida impuesta de miseria de un animal hasta llegar a los platos.

En la industria pesquera animales asfixiados poco a poco que agonizan por toneladas y con una tremenda angustia, a lo que se suma que casi la mitad de plásticos encontrados en los océanos provienen de las redes y encima la contaminación de los barcos pesqueros.

Creo que las personas que lean este artículo tienen capacidad de pensar e investigar más allá de lo que el sistema nos normaliza y simplemente dedico mi tiempo a hacerlo para informar en nombre de los más silenciados, los animales que cada día son sometidos a las peores torturas a manos de los seres humanos.

"Durante el acto nos hemos servido de carteles y pantallas para mostrar en la calle el proceso de elaboración de los huevos, los lácteos, la carne y el pescado para que vean con sus propios ojos el espantoso sufrimiento de los animales en el citado proceso e informado del veganismo con el propósito de que se replanteen su estilo de vida en general, tanto el tipo de alimentación que llevan como valorar no contribuir a que los animales sigan sufriendo a causa de la experimentación, la industria textil, zoológicos, delfinarios, circos y cualquier actividad, servicio o producto en el que se empleen animales", ha explicado la coordinadora de València Animal Save María Jesús Puertes.

"Afortunadamente cada vez nos encontramos a más personas que como mínimo saben lo que es ser vegano y que nos escuchan con mucho interés. Nuestro colectivo no parará de realizar este tipo de acciones para ayudar a los animales a que el mundo no siga ciego e impasible ante su sufrimiento y se vaya produciendo en la sociedad el cambio que ellos necesitan", zanja.

Total, nacer en una explotación animal sin posibilidad de defenderse y obligados a que hagan con ellos lo que les dé la gana hasta liquidarlos, pues en todas las infiltraciones de colectivos han aparecido animales con tumores y otras enfermedades, cadáveres, heridos, animales agonizando...

La mayoría de medios no se atreverán a publicar el comunicado de prensa para no ofender los oscuros intereses de la explotación y entiendo que siempre no se pueda contar, pero los que no lo hacen nunca es porque realmente no son medios informativos, pues que personas dediquen su tiempo un sábado por la tarde a luchar por la liberación animal debiera ser noticia.

Yo mismo he estado con València Animal Save en diferentes ocasiones a las puertas de mataderos de cerdos o de pollos presenciando todo el horror y el sufrimiento a las puertas de la muerte en polígonos industriales lógicamente alejados de toda visibilidad porque lo que no vemos es como si no existiera.

Si más gente viera esta situación dejarían de consumir productos de origen animal, pues una chica que vino frente a un matadero de cerdos en Torrent por primera vez, acabó prácticamente con una crisis de ansiedad y así quedó demostrado en declaraciones a la televisión valenciana que vino a hacer un reportaje sobre nuestra actividad: "No me puedo creer que yo haya comido esto, es terrible. No es justo lo que han pasado y todo lo que les queda por pasar simplemente porque cogemos un filete y nos lo comemos en un minuto", declaró llorando ante las cámaras.

LA INDUSTRIA DEL HUEVO O LOS LÁCTEOS TAMBIÉN MATA Y ESCLAVIZA

A pesar de la ignorancia que todavía leemos en redes sociales por gente a la que se le desmonta bien fácil, cada vez el veganismo va ganando más terreno e incluso en cualquiera de las cafeterías que nunca lo han tenido casi, puedes tomarte el café con bebida vegetal de soja o avena evitando que se carguen a los terneros al poco tiempo para que no se beban la leche de su madre la cual será esclavizada, hacinada, maltratada, inseminada por la fuerza una y otra vez y manipulada genéticamente para dar constantemente leche de manera artificial.

En el mundo, casi 300 millones de vacas "lecheras" (es el término erróneo que nos venden) producen más de 700 millones de toneladas de leche anualmente. Este ingente volumen de producción de leche significa que las vacas lecheras, que son inteligentes, empáticas y afectuosas, soportan condiciones incómodas, crueles y estresantes que no satisfacen ni siquiera sus necesidades más básicas para un ser vivo (aunque fuera así seguiría sin ser ni ético ni justificable nada de lo que pase en una explotación animal).

Las vacas tienen una vida natural de 15 a 20 años. Sin embargo, sus vidas, como las de otros animales "de granja", se ven significativamente acortadas por las industrias cárnica y láctea. Cuando una vaca explotada por la industria láctea deja de ser productiva, el fin de la misma es el mismo oscuro y apartado matadero que la industria cárnica.

¿Te has planteado alguna vez que los santuarios de animales rescatan muchísimas víctimas de la industria sin ayudas más que de gente altruista que dona y sin embargo estas destructivas y crueles industrias reciben millones en subvenciones?

Las condiciones laborales de los mataderos son precarias y de las que más provocan problemas de salud mental e incluso suicidios por tener pesadillas de animales ensangrentados y colgados entre muchas otras escalofriantes realidades que padecen y que desde luego difícilmente se le borra de la mente a quien lo hace.

Te pido que leas el artículo hasta el final porque estoy siendo objetivo y basándome en realidades, pues es necesario al menos informarse para sacar tus propias conclusiones.

Como decía al principio, la industria del huevo se carga los pollitos machos nada más nacer por no valer para la producción y las gallinas en su gran mayoría viven en jaulas menores al tamaño de un folio no pudiendo desarrollar los mínimos comportamientos naturales y las gallinas que nos venden como libres, permanecen en mugrientas naves industriales amontonadas y con un aire irrespirable.

Al igual que las vacas, para que una gallina produzca constantemente huevos hay que manipularla genéticamente, condenarla a la esclavitud y cuando ya no produzcan tanto enviarlas al mismo matadero que los pollos broiler a los que engordan rapidísimamente para mandar al matadero con 40 miserables días.

¿Has probado a elaborar deliciosos quesos veganos, la sencilla y deliciosa tortilla de patatas vegana, bebidas y yogures vegetales o la larga lista de repostería que puedes hacer sin huevo ni lácteos? Las personas veganas disfrutamos exactamente lo mismo que las no veganas, con la diferencia de evitar toda la crueldad contra los animales que deriva en una de las mayores causas de la crisis climática, problemas de salud y hambre en el mundo.

Igualmente, descubrimos nuevos sabores como el seitán o las maravillas que se pueden hacer con el tofu.

LA DEVASTADORA CRISIS CLIMÁTICA, PROBLEMAS DE SALUD Y EL HAMBRE EN EL MUNDO TAMBIÉN PODRÍAN SOLUCIONARSE FÁCIL

El veganismo es una filosofía ética por respeto a los animales, pero también tiene repercusión positiva en lacras que a todo el mundo supuestamente nos preocupan, como el hambre en el mundo, problemas de salud o la urgencia climática innegable a día de hoy.

“Un cambio global hacia una alimentación vegana es vital para salvar al mundo del hambre, la escasez de combustible y los peores impactos del cambio climático”, dice un informe de la ONU publicado en el diario The Guardian.

Entre otros datos, el informe recoge que una reducción sustancial del impacto ambiental solamente sería posible con una modificación sustancial de la dieta en todo el mundo, dejando de lado los de productos de origen animal.

El profesor Edgar Hertwich señala que los productos de origen animal causan más daño que la producción de minerales para la construcción, tales como arena o el cemento, los plásticos o metales. La biomasa y cultivos para los animales son tan perniciosos como quemar combustibles fósiles.

Informa además de que la producción de carne y lácteos, representa el 70% del consumo mundial de agua dulce, el 38% del uso total de la tierra y el 19% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Se estima que para el año 2050 la población mundial (que es la verdadera y única plaga de este mundo) aumente a 9,1 mil millones de personas, por lo que la las dietas con alto contenido en carne y productos lácteos se tornarían insostenibles, según el informe del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA) para la gestión sostenible de recursos.

¿Has ha acudido alguna vez a un restaurante vegano para ver todo lo que puedes disfrutar de manera compasiva y sostenible?

Según la academia Americana de nutrición y dietética (un organismo internacional de referencia en nutrición), las dietas veganas planificadas de manera adecuada, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. Estas dietas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital. Esto incluye también el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez, la adolescencia, la edad adulta, así como para deportistas.

Una alimentación vegana aporta todos los nutrientes que nuestro organismo necesita, salvo uno, la vitamina B12, que debe ser suplementada o ingerida a través de alimentos veganos que la contienen. Las personas omnívoras la obtienen con productos de origen animal (a través de los animales que han sido suplementados) y esta viabilidad del veganismo a nivel de nutrición está confirmada por múltiples nutricionistas e incluso la asociación española de pediatría.

Las analíticas las tengo muchísimo mejor desde este posicionamiento a favor de la ética real. ¿Ecologistas o colectivos denominados humanitarios que contribuyen cada día a que todo esto suceda a pesar de que afecta también al planeta y hambruna?

Investigadores de la Universidad de Standford son algunos de los muchos que revelan los beneficios de llevar una dieta vegana para proteger el corazón y las arterias y, en cambio, la organización mundial de la salud califica de cancerígena la carne roja y otros productos que vienen de los animales.

También recordar que la mayoría de soja, cereales y vegetales se destinan a criar millones de animales más que humanos para condenarlos a la explotación y miseria habiendo recursos más que de sobra para todo el mundo si no se crían esos animales y se destinan los recursos vegetales a la maravillosa alimentación ética.

En un artículo de opinión publicado por el poeta antiespecista Ángel Padilla, después de hablar de todas las consecuencias para los animales, se señala que: Tú no quieres escuchar que comer animales, además de cruel, es devastador para el planeta. Tú no quieres que te diga que la crisis climática que padecemos todos y que va en aumento hasta límites de calor, sequías, aumento del nivel del mar y desastres por todo el mundo jamás vistos, se reduciría, su nocividad, en más de un 60%, porque según los expertos el metano que emiten las explotaciones ganaderas en todo el mundo, unido al gasto energético de los sembrados que reemplazan a bosques primigenios (pulmones verdes de todos) para dar de comer a animales que comerás, es, en suma, el mayor componente global nocivo para que ahora estemos ardiendo en olas de calor en verano y viendo cómo casi no llueve en el invierno.

No quieres que te diga, por ello, que si te hicieras vegano, además de convertirte en un ser ético, por fin -la ética no detiene su arco de acción solo entre los seres humanos, sino que traspasa al resto de las especies, a la flora y a todo el mundo vivo; una ética tan pequeña como la antropocentrista es una estafa-, con una menor huella ecológica tuya, de tus familiares, de tus amigos, de todos los que consigamos convencer, y rápido, comenzaría a reducirse la pobreza mundial (y ya hablo de humanos pobres en países paupérrimos) al repartirse el suelo cultivable de manera sostenible e inteligente. No quieres oír hablar de lo que no sea tu elección, porque crees que es la justa, porque es la que se ha llevado a cabo durante siglos.

LÍNEA SILENCIOSA POR LOS ANIMALES ACUÁTICOS

El próximo acto convocado por València Animal Save, cuyas personas activistas altruistamente dedican su tiempo a ayudar a los más indefensos, será una línea silenciosa por la larga lista de animales acuáticos que sufren en diferentes aspectos.

Cabe señalar que el veganismo va más allá de la alimentación y, por lo tanto, excluye también la larga lista de entretenimientos anacrónicos con los animales, vestimenta o los sádicos experimentos en laboratorios de tortura animal contra lo que se hizo una línea silenciosa una semana antes de la concienciación.

Los peces y los animales acuáticos en general representan el 95% de las víctimas del especismo, la discriminación por especie a los animales, según ya incluso por la propia definición de la RAE.

La bióloga Valenciana Rosa Más explica que, tanto a nivel de crueldad como de impacto medioambiental, la industria pesquera es insostenible. «Los animales acuáticos se comunican entre sí y, al igual que entre los pájaros, el sonido juega un importante papel en sus vidas. Las vocalizaciones, similares a gruñidos y zumbidos, juegan un papel vital en su comportamiento, incluyendo reproducción, alimentación y defensa del territorio, si bien apenas estamos empezando a apreciar la complejidad involucrada y a tener una idea rudimentaria de lo que está sucediendo en el ambiente acústico submarino», declara.

«Por otra parte, La preocupación por la conservación de los ecosistemas acuáticos es contradictoria con el uso de los animales que en ellos viven, pues la pesca causa graves perjuicios sobre fondos de ríos, lagos y mares; consecuencia de considerar al entorno y a los demás animales como fuente de recursos que solo tienen valor según el beneficio que se pueda sacar de ellos.», zanja la bióloga.

Además, con los animales acuáticos también se realiza la anacrónica pesca deportiva o se secuestran animales para los acuarios como el oceanográfico que es el mayor delfinario de Europa entrenando cruelmente a los delfines para hacer espectáculos anacrónicos que en su gran mayoría tienen como espectadores a niñas y niños que todavía no son conscientes de que los intereses de los animales están muy alejados de las macabras ideas humanas y precisamente van allí por su empatía con los animales (de ahí la importancia de la educación real y sin ocultamientos).

Los acuarios, al igual que los zoológicos, convierten el sufrimiento de los animales en un negocio. Por poner un ejemplo de los muchos animales secuestrados en los acuarios, las orcas en libertad pueden llegar a nadar hasta más de 160 km al día, 64 km diarios de media, y se sumergen entre 30 y 150 metros de profundidad varias veces al día, cada día.

Durante mucho tiempo escuchamos delirios incoherentes contra el veganismo que desde luego ya han sido desmontados más que de sobra y quien tenga que utilizar su "preocupación" por las plantas que no tienen sistema nervioso ni cerebro, desde luego no tiene nada que cambiar (en todo caso la mayoría se destinan a los animales explotados y los veganos gastamos muchas menos).



Por ello, si ya eres una persona concienciada en el respeto a todas las especies de animales, escríbenos a "València Animal Save" en redes sociales para participar en este acto que tendrá lugar en la plaza de la Virgen el 18 de mayo a las 17:30 o si aún no tienes la conciencia suficiente, busca información en fuentes fiables y acude presencialmente al acto para conversar con las personas activistas e informarte que es lo mínimo que tenemos que hacer en cualquier aspecto de la vida para poder tomar decisiones correctas.

AHORA DEBES SACAR TUS PROPIAS CONCLUSIONES

Independientemente de las decisiones que tomes, está claro que los animales son condenados a la crueldad absoluta y que sus intereses están muy alejados de la explotación y encima, se está contribuyendo a una de las mayores causas de la crisis climática, problemas de salud y hambre en el mundo.

Todas estas realidades deberían contarse en todas las casas y las escuelas a la infancia para que pudiera empatizar de verdad con todas las especies de animales, pues la mayoría ni siquiera saben que están contribuyendo a esto como quedó demostrado en el acto de una semana antes donde conversé con 2 niñas y una de ellas preguntaba a su madre que si las salchichas venían de los animales y posteriormente lo mismo de las pizzas (las veganas son espectaculares).

Yo que trabajo en los colegios limpiando patios, he podido escuchar como las niñas y niños dicen que los animales tienen sus familias, como se vuelcan en ayudar a vivir a una humilde abeja (sin saber el sufrimiento y muerte que conlleva la miel y los sustitutos vegetales), se han preocupado muchas veces de una humilde paloma que tan criminalizadas son en la sociedad por pura ignorancia o muchas otras cosas cuya sensación por mi parte ha sido agridulce porque deberían saber que, por otro lado, están contribuyendo a una masacre sangrienta contra muchísimas víctimas y que esto tiene una fácil solución, pero claro, entiendo que es muy fácil no contarles la realidad y así no piden consumir las deliciosas y nutritivas alternativas vegetales por el engaño y adoctrinamiento que sufren por parte de quien supuestamente debe educarles.

Los precios en algunas cosas son más caros y otras más baratas porque la soja texturizada sustituye perfectamente a la carne picada y es muy económica pudiéndose encontrar incluso en los supermercados y simplemente con ponerla unos minutos a remojo antes de freír se infla todavía más y cunde muchísimo además de lo nutritiva que es.

Lo que resulta caro es comprar caprichos innecesarios y que en su caso tampoco está de más consumir de vez en cuando, pero lo mejor es aprender a elaborar todo con productos vegetales y a poder ser de proximidad para garantizar la calidad y evitar el impacto medioambiental.

Aunque ser vegano no es más caro, hay una pregunta que lanzarse: ¿Cuál es el precio para las víctimas inocentes humilladas cada día o para la crisis climática que está dejando a nuestro mundo sin futuro, a tu propia salud o al hambre en el mundo que condena a tanta gente incluida la infancia vulnerable?

Los precios desde luego no son excusa y parece que contra los veganos todo vale, pues no veo a nadie protestar por lo caro que es el tabaco cuando todo el mundo sabemos que perjudica la salud y encima, la mayoría de marcas experimentan torturando animales e incluso obligando a inhalar humo a los perros.

Cada vez más personas tomamos el camino correcto de respeto a todas las especies de animales que desde luego no nos gustaría estar en su lugar y subsidiariamente, es una realidad que evitamos contribuir a una de las mayores causas de la crisis climática, hambre en el mundo y problemas de salud.

Ya que la mayoría de la sociedad también está en contra de espectáculos violentos y anacrónicos como la caza o la tauromaquia, te animo a que hagas algo muy sencillo: entra en la web noesmicultura.org porque urgentemente se están recogiendo firmas presenciales por toda España para presentar una IPL a favor de la desprotección de la tauromaquia y tu firma es más que necesaria para ello.

En fin, puedes disfrutar de absolutamente todo de manera compasiva y apoyar a los santuarios animales que de verdad tienen interés en proteger a estos seres sintientes (no como las explotaciones de animales que te edulcoran la realidad con perversos sellos de bienestar animal o sostenibilidad).

Así quedó demostrado en la granja vinculada al pozo cuya infiltración demostró la escalofriante realidad que los cerdos recluidos en la granja padecían (como padecen todos los animales destinados a ser utilizados por los humanos a su antojo).

Los cerdos son animales extremadamente inteligentes y curiosos, además de que nadie necesita comprar productos de origen animal ni derivados.



¿Sabías que a los animales se les deja agonizar en las explotaciones porque resulta más rentable que proporcionar atención veterinaria?

Sigue las redes sociales "València Animal Save", escríbenos para participar en el acto por los animales acuáticos o ven a hablar con las personas activistas y espero que este artículo te haya hecho reflexionar sobre los cambios que hoy mismo podemos hacer para contribuir a un mundo más justo, también con los demás animales que no nos han hecho ningún mal y cada día los obligamos a sufrir horrores que jamás querrías presenciar in situ, pero que sin tu omisión se pueden evitar.

"Un sábado hubo que matar a una cerda porque estaba enferma y ya no podía parir. Pero la persona generalmente responsable del sacrificio de los animales no estaba allí. Un colega mío decidió matarla con lo que tenía a mano: un garrote. La cerda aullaba y nos miraba mientras la golpeaba. Tardó 30 minutos en morir de manera agónica", es el escalofriante relato de una persona que ha trabajado de matarife, por lo que reflexiona si quieres seguir formando parte de esta historia.