Schneider Electric logrará un IMPACTO de sostenibilidad con el interruptor digital para MT EvoPacT HVX™

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado la ampliación de su portfolio de equipos de media tensión (MT) sostenibles y digitales con el lanzamiento de EvoPacT HVX™ Este interruptor de nueva generación dura hasta tres veces más que los equivalentes actuales y está diseñado para minimizar el tiempo de inactividad y los costes al monitorizar el estado, utilizando sensores IoT (Internet de las Cosas) integrados para monitorizar la salud de los componentes principales y garantizar un mantenimiento optimizado.

La compañía está mostrando su creciente portfolio de conmutadores y componentes aéreos y digitales en la prestigiosa Hannover Messe, destacando su compromiso con el desarrollo de soluciones sostenibles de próxima generación para un futuro energético descarbonizado utilizando tecnologías nativas digitales y libres de sf6.

A medida el mundo cambia cada vez más rápido hacia las energías limpias, sigue aumentando la demanda de energías renovables y la electrificación de las fuentes de proceso. Sin embargo, la naturaleza intermitente de estas fuentes a menudo requiere una mayor conmutación de la energía, lo que conlleva mayores costes de mantenimiento y sustitución de equipos cruciales como los disyuntores.

"El interruptor de nueva generación nativo digital es un auténtico habilitador de una mayor sostenibilidad, gracias a su vida útil significativamente más larga, lo que implica más energía descarbonizada en nuestras redes, y más procesos electrificados" -dijo Frederic Godemel, Executive Vice President of Power Systems and Services en Schneider Electric. "El lanzamiento del interruptor con especificación IEC supone un entero portfolio mundial de interruptores integrados digitalmente y de mayor duración, que alimentan las distribuciones eléctricas, desde China hasta América".

Transformar la ambición en acción: El poder de IMPACT Makers en el nuevo panorama energético

En este nuevo panorama energético, las tecnologías IoT son esenciales para potenciar la economía digital e impulsar la innovación transformadora. A través de la acción colaborativa y la tecnología, tienen la oportunidad y la responsabilidad de acelerar el camino hacia la sostenibilidad e impulsar el crecimiento inclusivo.

EvoPacT HVX™ se ha diseñado pensando en la sostenibilidad, ofreciendo un rendimiento más duradero de 30.000 operaciones y capacidades de supervisión del estado a través de EcoCare para ayudar a los clientes a convertirse en Uptime Champions, proteger al personal de operaciones y reducir los costes de mantenimiento. Al llevar los interruptores de MT al entorno habilitado para IoT, EvoPacT HVX™ ayuda a los partners y usuarios finales de diversos sectores a revolucionar la forma en que operan y mantienen sus sistemas eléctricos y marcar el comienzo de la revolución digital.

Gracias a su mayor vida útil y a su conectividad IoT, EvoPacT HVX™ no solo satisface las necesidades del mundo actual, totalmente digital, sino que también establece un nuevo estándar para soluciones energéticas sostenibles y eficientes. El compromiso de Schneider Electric con la sostenibilidad y la innovación es evidente en EvoPacT, que ofrece a los clientes un camino hacia un futuro más sostenible y digital.

