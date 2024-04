“El amor se queda pequeño a vuestro lado.

Pobre del que no es capaz de sentir esto, el que prefiere teneros en su paladar [a los animales], que en su corazón.

Pobre del cómplice de vuestra muerte dolorosa y lenta.

Pobre del incoherente, del tolerante, y del que financia vuestro sufrimiento.



Hay una frase de una canción de Rozalén que me encanta y es que "no solo mata el que asesina, también arrebata la vida quien deja morir", y la llevo tatuada a fuego.



Yo algún día me iré, pero os prometo que os dejaré un mundo un poquito mejor”.



Las palabras anteriores son de Cristina Llanos, publicadas en redes (concretamente en el instagram elrefugiodeperla). Cristina es la fundadora del Refugio de Perla, donde rescata todo tipo de animales, tanto víctimas de la explotación animal de 'granja' como heridos y golpeados por el abuso y el abandono. El Refugio de Perla, como cualquier otro santuario de animales, se asienta y avanza con las donaciones de personas voluntariosas. Con este fin, lograr algo de dinero para estos animales, el día 4 de mayo se ha convocado un “Evento solidario por los animales” que se realizará en Benidorm comenzando a las 13:00 h. y que terminará a las 19:00 horas de dicho sábado 4 de mayo de 2024.

Lugar: Asociación Simbiotes (Benidorm), al lado de la ITV, Avd. Comunidad Valenciana s.n.

Para saber algo más tanto del refugio de animales como del evento solidario, me pongo en contacto con Cristina Llanos.

1. El día 4 de mayo se celebrará un evento lúdico artístico a favor de tu santuario de animales, Refugio de Perla. ¿Qué podrán ver y hacer allí los asistentes? El sábado 4 de mayo en este evento la gente podrá disfrutar de un día en compañía de buena gente que ama y respeta a los animales. Habrá una actuación musical de unos chicos muy marchosos que normalmente tocan todos los domingos en el Rastro El Cisne. También habrá actividades para los niños, así que los padres y las madres pueden venir perfectamente con los peques porque habrá alguien que les entretenga con juegos pensados para ellos. También habrá un tatuador, que por cierto ya tiene todas las citas hechas, pero para un futuro la gente que vaya podrá quedar con él para también tatuarse si quieren. Tendremos un menú vegano compuesto de paella, alioli, ‘pantumaca’ coca la calda y sorbete de níspero, todo muy de aquí, de la zona. Habrá una rifa y puestecitos de artesanía, a los cuales invitamos a los artesanos a que vengan a montar sus propios puestos si quieren.

2. Cristina, cada vez más el veganismo crece en el mundo, pero no ya como una excentricidad, o como una moda (como lo tildaron, y tildan, los negacionistas de la ética por los animales), sino como lo que es: algo muy serio, tremendamente relevante... El veganismo es importante comunicarlo, enseñarlo y llevarlo a la práctica en la actualidad, porque se trata de justicia, justicia es lo que todo el mundo desea, por lo que la gente lucha, para que haya justicia; y ya es el momento en que la justicia sea Universal y esto significa que debe englobar sin duda alguna, sin fisura alguna, a los animales. La justicia es necesaria para todos, no podemos dejar a los animales de lado como se ha estado haciendo hasta ahora, hay que fomentar el antiespecismo, hay que acabar con el antropocentrismo. El ser humano necesita saber de una vez por todas que no estamos aquí para aprovecharnos de otras especies, estamos aquí para convivir con otras especies.



3. Hablamos de tu santuario. Acoges a animales salvados de la explotación así como a 'domésticos'. Supongo que eso conlleva un enorme esfuerzo vital y económico. Es por ello que se realiza este evento, para echaros una mano. A día de hoy, gasto mensualmente 880€ solo en alimentación, sin contar con facturas veterinarias e imprevistos.

En cuanto al esfuerzo, hace dos años que no tengo un día libre. Trabajo en un hospital 40 horas semanales y llevo sola el refugio día a día. No sabría ni decirte cómo estoy emocionalmente, lo que si sé, es que necesito manos amigas para seguir con la gran labor que se hace.

4. Has rescatado, entre otros animales, burros. Hablamos de alguna de sus historias y su carácter, si quieres. Si, actualmente viven 3 équidos en el refugio. El burrito Sabanero y Coquito fueron decomisos de la guardia civil por abandono. A Tente, nuestro poni, lo tenían en un carrusel de niños hasta que se quedó ciego de un ojito.

5. Cuéntame alguna anécdota curiosa y/o graciosa entre 'los residentes ' del Refugio de Perla. Cuando rescaté a Tente, el poni...a los pocos días se me escapó y salió carretera para abajo corriendo. Era verano y digamos que iba en paños menores... me tocó ir detrás de él medio desnuda... imaginaros, los dos rubios con la melena al viento y...

Eso es lo único gracioso que recuerdo ahora mismo... Me tocó bajar corriendo con la furgo y ponerla en medio de la carretera para que no nos viese nadie... ¡Si llega a ser en Benidorm salgo en las noticias fijo!

6. Qué le dirías a alguien que tenga posibilidades de ayudar como sea, a los animales que asistes, cómo y dónde podría enfocar su ayuda. Me refiero además de asistir al evento del día 4 de mayo celebrado para tu refugio. Hay muchas formas de colaborar, ya sea, amadrinado o apadrinando desde 10€ al mes. Y también tenemos la plataforma de teaming que es 1€ al mes. Para cualquier duda se pueden poner en contacto conmigo por correo elrefugiodeperla@gmail.com o por Instagram @elrefugiodeperla