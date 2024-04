Debemos encontrar el crecimiento humano

Estimula tu mente para construir el futuro anhelado, arraigados en nuestra población está el clamor y pensamientos desconcertante que ahoga en profundas aguas a tantas personas sumergiéndolos con dilemas desafiantes que los insta a constantes cambios: sociales, climáticos, migratorios, políticos, también las críticas destructivas, escasez en conocimiento, inconsciencia, como pérdida en valores morales persiguen a cada individuo y su descendencia.

Cuando nuestra alma vuela a su esencia es mucho más beatífica que todo lo superfluo e inconsistente quedando descubierto el desdén de los desdichados, pues han dejado de perseguir sus sueños enterrándolos en el pozo más oscuro, ser entusiasta implica dejar de prestar atención a quienes critican erróneamente, tu manera de proceder, aprender, y vivir; sabiendo que tienes la más sublime responsabilidad de transformación o aniquilación en ti pero eso es decisión meramente personal, pues muchos se presentan solo para conversaciones cáusticas haciendo comentarios quejosos envenenando la mente del receptor.

Existir con propósito en definición es deshacer el áncora del pensamiento que a menudo nos arrastra en copiosas oleadas de congoja, debemos aprender a poner en marcha las líneas de superación que nos hemos trazado, leer un buen libro, conocer lugares donde eres capaz de conectar el corazón con lo natural del ser y desconectar de lo agitado que a menudo se encuentra, es un indicio que algo bueno está ocurriendo.

Desde esta perspectiva, las emociones son primordiales, ya que implica esfuerzo mantener firme la inteligencia emocional, pues en el sendero del existir encontraremos, quienes digan expresiones trilladas como por ejemplo: “eres un demente”, “nunca has hecho nada productivo”, “mírate como estás”, y después los cínicos te invitarán a festejar su mofa.

Que estos comentarios no sean el desaliento de ayer, ascender en la creatividad e imaginación es explorar lo incalculable con nuestras virtudes tratando de comprender con los que pocos logran adentrarse. Creo fielmente que todas las personas han venido descubriendo y aprendiendo desde siempre, que antes de nacer había una programación mental llevándolo a un progreso de luces con sombras para una visión infinita la más brillante de todas.

Considero que esto es un dolor infernal cuando en nuestra agonía nos enteremos que existir era solo un examen sabiendo que fuimos invadidos por confusión y ocio, sin embargo, quienes eligen con audacia el amor, conocimiento tanto como honestidad serán galardonados con la corona que no se marchita, el premio de la sabiduría, pero ¿Cuál será nuestro destino? Lo cierto y, verás es que mientras somos viajeros debemos encontrar el crecimiento humano e intelectual, la felicidad, unida a la valentía de vivir con propósito, no despreciar las oportunidades del presente, sin confundir los dones floreciendo en ti, con el infortunio de las mentes que no saben explotar el potencial que se les ha otorgado.

Los que se esfuerzan en causas buenas sin desistir son los hombres y mujeres que hacen historia al marcharse con manos llenas; imaginemos a los grandes intelectuales, pensadores, humanistas, científicos, arquitectos y artistas: sino hubieran esquivado las críticas de sus contemporáneos o de la época, ni sus nombres se recordarían hoy, gracias a la pasión y porque creyeron en sus ideales hoy más que nunca se les recuerda por el legado que sigue vigente e inspira a las nuevas generaciones.

Pues cabe recordar que nadie ha sido destinado al fracaso, la incapacidad que llega es no reconocer lo capaz que somos de volar con la inteligencia que por naturaleza tenemos. Es necesario ser valeroso cuando nos acechan las dificultades para que desistamos de lo grandioso, la aptitud es una señal en consecuencias de nuestro empeño al éxito o fracaso, todo radica en nuestra libertad de pensamiento.

Desde el génesis la historia humana, ha evolucionado con los grandes dotes de entendimiento en cada individuo, pero también hay destrucción, por la poca empatía. A veces solemos ser niños cuando visualizamos un futuro mejor, pero únicamente queda en la emoción; cada etapa de la vida, esfuerzo y actitud mental positiva son manantial de prosperidad. Ser audaces en mar, pasivos en tierra, luz en las sombras, brisa en el fuego, son racimos celestes y únicos que podemos poseer. Mientras la vida continúa nos sorprende ver el cambio desafiante preparándonos para recibir con agrado lo que en vida es fertilidad.