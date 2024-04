Allianz Partners España renueva el certificado efr por su compromiso con la conciliación familiar

La Fundación Másfamilia ha reconocido a la compañía líder en Seguros y Asistencia la categoría Proactiva B+ gracias a las más de 100 medidas que Allianz Partners ha puesto en marcha para garantizar la conciliación familiar Allianz Partners España ha renovado su certificación como empresa familiarmente responsable (efr), otorgada por Fundación Másfamilia, alcanzando el nivel B+, un escalón más que en años anteriores. Con este reconocimiento, la compañía líder en Seguros y Asistencia amplía su compromiso con la conciliación familiar, situándose como una entidad proactiva.

El certificado efr pone en valor las más de 100 medidas que Allianz Partners tiene actualmente implantadas, con un enfoque integral pensado para dar respuesta a las necesidades de los colaboradores y garantizar su bienestar. Además, estas medidas mejoran el sentimiento de pertenencia y la calidad de vida de los colaboradores, ya que se adaptan al momento vital y a las necesidades de cada familia.

De hecho, la conciliación es una parte fundamental de los principios de la compañía, de la cultura corporativa y de su estrategia. En el acto de entrega del certificado, han participado por parte de Allianz Partners España, Borja Díaz, Consejero Delegado, Marta Artieda, Directora de Recursos Humanos y Amparo Merino, responsable de Recursos Humanos, y por parte de la Fundación MásFamilia han asistido Rafael Fuertes, Director General y Pilar Vera, Product Leader y responsable de la norma efr 1000-1 que aplica a Allianz Partners.

Marta Artieda, directora de Recursos Humanos de Allianz Partners España, ha destacado: "En Allianz Partners España la conciliación es sinónimo de flexibilidad, diversidad, inclusión y cuidado de la salud y bienestar de nuestros colaboradores. Este compromiso se ve reflejado en el conjunto de iniciativas que impactan directamente en la atracción y retención del talento y en la salud y el bienestar de los colaboradores, poniendo el foco en la mejora de su calidad de vida".

Pilar Vera, responsable de la norma efr 1000-1 que aplica a Allianz Partners, ha resaltado durante la entrega: "La implicación de Allianz Partners en la gestión de la conciliación de sus empleados en el día a día, haciendo de efr, no solo un reconocimiento sino una herramienta de gestión efectiva, y su activo papel en la gestión de la diversidad como han demostrado en la excelente gestión del colectivo de más edad al obtener el Distintivo Mástalento senior".

Desde que en 2011 Allianz Partners obtuvo por primera vez la certificación efr como empresa Comprometida en nivel C, la compañía ha seguido reforzando su compromiso, pasando al nivel C+ y B hasta conseguir el reconocimiento de empresa Proactiva B+. De esta manera, Allianz Partners está cada vez más cerca de lograr la excelencia en la conciliación familiar.

El Grupo Allianz Partners tiene el firme propósito corporativo de facilitar la vida a millones de personas en todo el mundo, incluidos sus colaboradores. El compromiso es seguir en el proceso de mejora continua, apoyando las prácticas existentes y apostando por medidas positivas en la calidad del empleo, en el apoyo a la familia, la flexibilidad, la formación para el liderazgo y en cuestiones de identidad de género y orientación sexual. Este trabajo impulsa a Allianz Partners España a incrementar la oferta de medidas que atañen directamente a la conciliación y promueven el equilibrio en la vida de los colaboradores.