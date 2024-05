NaturRed: siete espacios naturales para combinar con la monumentalidad de Red Medieval

La Red de Ciudades y Villas Medievales cuenta, desde el año 2022, con 'NaturRed. Siente la Historia Siente la Naturaleza' es un producto turístico que pone en valor los tesoros naturales de los siete municipios que integran la Red. En esta época del año, la combinación de naturaleza e historia en las pequeñas localidades de la Red es un argumento turístico imbatible Las ciudades que forman la Red de Ciudades y Villas Medievales cuentan con impresionantes parajes naturales, a la misma altura que su belleza monumental ligada a su pasado medieval.

Con esta agrupación de espacios naturales, uno por localidad, la Red Medieval pretende poner en valor la Historia y cultura rodeadas de naturaleza.

Con la llegada del buen tiempo y el estallido de vida que supone el comienzo de año más lluvioso de la última década, la primavera ofrece un momento perfecto para alternar la visita a estos espacios naturales, con la de los cascos históricos de las siete ciudades y villas que integran la Red Medieval.

NaturRed propone variados espacios naturales y rutas de senderismo, descubriendo diferentes hábitats naturales, flora y fauna, antiguas rutas comerciales, humedales con observatorio de aves, algunos de ellos incluidos en la Red Natura 2.000.

En la web de la Red de ciudades y villas medievales se ha creado un sitio específico con la información de estos espacios naturales. En él, se incluye una descripción detallada, localización y enlace directo al recurso, y de rutas de senderismo, con una descripción, localización, características del recorrido (desnivel, tipo, distancia y enlace directo al recurso) para obtener más información.

Recursos naturales por localidad

Marvão incluye en NaturRed el Parque Natural De La Sierra De São Mamede. Allí se encuentra un Alentejo inesperado, alto en vez de plano, frondoso en vez de seco, donde podrá descubrir restos de la presencia humana en diversas épocas históricas.

Se proponen recorridos a pie en los que podrá apreciar la vegetación variada y observar aves rapaces como el buitre leonado, el milano negro o el águila perdiguera, símbolo del Parque.

Estella-Lizarra, presenta el Paseo De Los Llanos, un parque situado en el corazón de la ciudad junto al río Ega. Es un lugar idóneo para el paseo, la desconexión, y para disfrutar de la flora y fauna de la zona.

Sigüenza, incluye el Parque Natural Del Barranco De Río Dulce. Está situado al sur de Sigüenza, tiene una extensión total de 8.348 hectáreas. Incluido en la Red Natura 2000. Sus espectaculares parajes fueron popularizados por el naturalista Félix Rodriguez de la Fuente como escenarios idóneos para muchos de sus documentales televisivos de la serie El Hombre y la Tierra y Fauna Ibérica.

Laguardia presenta el Complejo Lagunar De Laguardia, un espacio natural compuesto por las lagunas de Carralogroño, Carravalseca, Musco y la balsa de El Prao de la Paul rodeadas de viñedos. En El Prao de la Paul existe un observatorio y una atalaya para el avistamiento de aves. Incluidas en la lista Ramsar de los humedales más importantes del mundo, en la Red Natura 2000 y es Biotopo protegido por la Comunidad Autónoma Vasca.

Almazán incluye su Parque La Arboleda, al que se accede cruzando la original pasarela del río Duero. La gran extensión del paraje permite disfrutar de variados paseos, algunos por la ribera, descubriendo la gran riqueza medioambiental de su entorno, su flora y su fauna; realizar rutas senderistas; recorridos culturales -Museo de Escultura al aire libre -; hacer deporte en sus instalaciones o descansar en sus áreas recreativas.

Hondarribia apuesta por las Marismas De Jaizubia. La diversidad de hábitats de las marismas de Jaizubia atrae a numerosas especies interesantes. Gracias a su ubicación geográfica privilegiada, muchas aves migratorias encuentran refugio en este espacio natural de 25 hectáreas. Jaizubia es, con 250 especies observadas, un pequeño paraíso para los ornitólogos Está incluido en la Red Natura 2000.

Por último, Jerez de los Caballeros incluye La Charca De La Albuera. El embalse de la Albuera es una construcción de piedra que data del siglo XVII. Se puede pasear por las orillas de esta emblemática charca, siendo el escenario del decano de los concursos de pesca, los cuales datan del siglo pasado y que tiene gran fama entre los pescadores de toda España y Portugal. Es gestionada por la Sociedad Deportiva de Pesca Balboa de Jerez de los Caballeros.

Rutas de senderismo por localidad

Marvão incluye el Percurso Do Contrabando Do Café (Recorrido Del Contrabando Del Café). A lo largo de este paseo, 3 pequeñas poblaciones fronterizas, Galegos, Monte de Baixo y Pitaranha, sugieren una estrecha complicidad con la localidad española de La Fontañera, zona por donde los contrabandistas recibían el café. Estrechas y sinuosas veredas, a veces de empedrado medieval, ladeadas de muros y escondidas en la sombra de frondosos alcornoques, fueron en otros tiempos caminos de contrabandistas.

Estella-Lizarra incluye la Ruta del Zumaque que hibrida senderos naturales con cultura y tradición. El Zumaque es un arbusto que rodea a Estella-Lizarra, que ha sido utilizado desde el medievo en el proceso del curtido de pieles. En octubre adquiere su máximo esplendor tornando su color a tonos rojizos.

Sigüenza apuesta por la Ruta De La Peña De Los Ángeles, que discurre por el Pinar de Sigüenza. En el recorrido hay diferentes tipos de pinos: resinero, piñonero, silvestre y mediterráneo, también, encinas, jaras y plantas aromáticas. En este hábitat natural conviven variedad de fauna: corzos, jabalíes, zorros, ardillas, pájaros carpinteros, águila calzada, etc. En este recorrido se pueden ver diferentes fuentes (por lo general estacionales), como la del Tejar y la de Valdelagua.

Laguardia incluye su Gr-38 Etapa 2 Laguardia-Lagran. Se trata de la segunda etapa del GR-38 la Ruta del Vino y el Pescado. Esta ruta fue utilizada antaño por arrieros, su calzada alberga todavía el aroma de las mercancías que por ella circulaban. Esta etapa parte de Laguardia y cruza la Sierra de Cantabria para llegar a Lagrán. El primer tramo transcurre entre viñas, posteriormente es montaña.

Almazán incluye el Camino Natural Senda Del Duero. Sendero Gr-14 En Soria. La ruta parte de la villa en la margen frente al parque de La Arboleda y del recinto amurallado (Rollo de las Monjas). Desde allí, una pasarela peatonal permite atravesar el río y acceder al parque por el camino asfaltado de Centenera, y adentrarse en un recorrido con un variado mosaico paisajístico de pinares, chopos y tierras de labor, disfrutando del pausado avance del río Duero.

Hondarribia presenta el Higer – Mendizorrotz Circular. Este sendero recorre parte del monte Jaizkibel, una formación tipo flysh. Con una disposición paralela a la costa, se observan algunos hábitats de interés: acantilados costeros, brezales costeros, argomales, majorales y humedales de Cladium mariscus. El recorrido se inicia y finaliza en el aparcamiento situado en el Cabo de Higer.

Jerez de los Caballeros incluye la Ruta La Vaquilla. La ruta discurre por parte de una zona especial de protección para las aves (ZEPA). El elemento característico son las dehesas de quercíneas, que supone el 80% del Espacio, observando principalmente bosques de encinas y alcornoques, típicos en la dehesa extremeña. En este hábitat natural conviven variedad de fauna y se puede observar la cigüeña negra y distintas rapaces como el milano real y el águila culebrera.