Worldline muestra sus avanzadas soluciones de pago orientadas a mejorar la experiencia de los clientes en hoteles

Worldline presenta sus avanzadas soluciones de pago en la 21ª edición del Foro Internacional de Tecnología Hotelera 2024 (IHTF), que tiene lugar del 16 al 18 de abril de 2024 en Barcelona. El evento muestra las tecnologías y tendencias que están definiendo el presente y futuro del sector El Forum ofrece a los altos ejecutivos de los principales hoteles europeos la oportunidad de explorar e integrar productos tecnológicos clave en sus actividades diarias. Sus contenidos incluyen áreas como el comportamiento y la experiencia del huésped, la automatización del viaje del cliente, nuevos modelos de negocio hotelero o el branding en la era digital. Además, el evento proporcionará inteligencia de mercado sobre tendencias, desafíos y regulaciones que impactan en la industria hotelera, como la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la responsabilidad social, tendencias de viaje actuales y tecnologías emergentes.

Experiencias de pago únicas y personalizadas

Worldline presenta, en su stand, soluciones innovadoras concebidas para brindar a los huéspedes experiencias de pago únicas y personalizadas. Asimismo, con ellas simplifica la gestión de pagos para las empresas del sector con el objetivo de potenciar su productividad y rentabilidad.

Tap on Mobile Una innovadora solución que transforma cualquier teléfono inteligente o dispositivo tablet en un avanzado punto de venta. Optimiza las transacciones presenciales, mejora la satisfacción del cliente y potencia la eficacia en los procedimientos de compra y pago.

Tabesto (Tap on mobile integrated solution) Se trata de un terminal de pedidos y pagos para restaurantes, que ahorra tiempo y dinero.

Pay at a table with Skeat solution Ofrece opciones de pago ágiles y sin complicaciones en la mesa del restaurante y en la habitación del hotel. Incluyen la utilización de wallets y escaneo de códigos QR, contribuyendo a la experiencia de los clientes y su satisfacción.

DCC (Conversión dinámica de divisas) La Conversión dinámica de divisas (DCC) de Worldline simplifica el proceso de pago y mejora la experiencia del usuario al permitirle elegir en qué divisa quiere realizar el pago.

Conversational commerce Las últimas novedades en Conversational Commerce avalan un proceso de compra intuitivo y personalizado que se adapta plenamente a las preferencias y necesidades individuales de cada cliente, desde el momento en el que comienzan los preparativos de un viaje, en su planificación con un asistente virtual o realizando todas sus reservas desde casa.

Receipt Hero (eReceipt solution) Una solución que facilita una compra fluida y sin contratiempos. Utilizando la aplicación de la tienda o la aplicación Receipt Hero junto con la tarjeta, para acceder a un servicio avanzado de recibos digitales. Esta práctica mejora la sostenibilidad de los procesos, y permite ofrecer descuentos personalizados, fortaleciendo la fidelidad y la participación de los clientes de manera segura y conveniente.

Desde hace años, Worldline es el socio tecnológico preferido de los principales actores de la industria hotelera, turística y de entretenimiento a la hora de gestionar sus necesidades de pago. La empresa cuenta con un equipo especializado en el desarrollo de soluciones personalizadas para diversos subsectores; como hoteles, cruceros, agencias de viajes, restaurantes, alquiler de vehículos y aerolíneas, entre otros. Asimismo, la compañía se encuentra constantemente ampliando y reajustando su oferta con nuevos servicios de valor añadido con el objetivo firme de ofrecer la mejor experiencia de pago tanto a los clientes como a los establecimientos hoteleros.