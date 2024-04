Villa reaparece por la Eurocopa para promocionar las salsas Hellmann's

Hellmann's, la marca líder de mayonesas en España, ha sido nombrada "Mayonesa oficial de la UEFA EURO 2024™". Sus salsas convertirán cualquier barbacoa en una emocionante celebración durante cada uno de los partidos de la Eurocopa 2024. La marca cuenta con la imagen y el apoyo del jugador David Villa y ha puesto en marcha sorteos para ganar entradas para varios partidos de la UEFA EURO 2024™ y para la experiencia "Play On Pitch" de jugar en el estadio el día después de la semifinal de la competición En el mundo actual es fácil sentirse dividido, pero cuando se trata de animar a un equipo, las personas se reúnen para divertirse y emocionarse como en una buena comida compartida. Por ello, este verano, Hellmann's invita a estar en compañía para vivir la UEFA EURO 2024™ compartiendo el amor por la comida, especialmente la que está cocinada a la parrilla.

Pues, Hellmann’s quiere que los consumidores disfruten de una comida sabrosa y se animen a sacar el máximo partido a las barbacoas, pasando de una barbacoa normal a una barbacoa inolvidable y súper sabrosa con los productos de la marca: desde su clásica mayonesa de sabor inconfundible hasta las salsas especiales para hamburguesas como Hellmann’s BBQ, Hellmann’s Burger y Hellmann’s Brava: acompañamientos esenciales para convertir cualquier barbacoa en una celebración gastronómica de alto nivel en esta temporada de fútbol.

Para transmitir esta unión perfecta entre sus productos, las barbacoas y la UEFA EURO 2024™, Hellmann’s ha conseguido el apoyo de destacadas estrellas del fútbol de cinco países para ayudar a unir a los aficionados durante los partidos a través de la pasión compartida por la comida. El ganador de la Eurocopa 2008, David Villa, junto a los actuales jugadores Jack Grealish, Joshua Kimmich y Federico Chiesa y el ex capitán de la República Checa Petr Cech serán los ayudantes de la marca para llevar las mejores barbacoas de la ciudad a los aficionados de la UEFA EURO2024™ en esta temporada futbolística.

En palabras de David Villa: "Estoy encantado de colaborar con Hellmann's este verano para animar a todos los aficionados a que puedan reunirse y hacer barbacoas los días de partido mientras vemos a España participar en la UEFA EURO 2024 ™. El torneo nos brinda una oportunidad única de unirnos para animar a nuestro equipo y disfrutar de cada encuentro. Además, nos invita a dejar a un lado nuestras diferencias y disfrutar de una comida de gran sabor, mientras celebramos un festival de partidos de fútbol. Sin duda, es una combinación ganadora".

Sorteo de entradas a partidos y premios de la UEFA EURO 2024™

Hellmann’s ya ha activado el sorteo a través del que cualquier consumidor de la marca puede tener la oportunidad de ganar entradas para varios partidos de la UEFA EURO 2024™.Se ofrecerá una serie de experiencias únicas: la marca hará realidad los sueños de 50 personas sorteando una experiencia "Play on Pitch" con todos los gastos pagados para jugar en el estadio el día después de la semifinal de la UEFA EURO 2024 ™. Además, se sorteará una variedad de premios entre los que se incluyen barbacoas, kits para cocinar a la parrilla, camisetas, bufandas y balones de fútbol.

Para participar, simplemente hay que comprar 2 productos de la marca Hellmann's y acceder al sitio web https://www.hellmanns.com/es/sorteo-euro2024.html para completar la inscripción. Es una oportunidad única de disfrutar de este emocionante torneo, que se celebra una vez cada cuatro años, y además poder ganar fabulosos premios.

Según Marc Badia, Marketing Manager Nutrition España de Unilever: "Una gran barbacoa es algo que todos podemos celebrar y también es una gran manera de reunir a la familia y amigos en esta temporada de fútbol, sin importar a qué equipo se esté animando. Queremos ayudar a que la gente disfrute de una experiencia gastronómica superior durante este torneo, y por eso estamos encantados de ser nombrados Patrocinador Oficial de la UEFA EURO 2024™".

La asociación está respaldada por una campaña a gran escala llamada 'Remata con el mejor sabor' durante la UEFA EURO 2024™ en televisión, vallas publicitarias exteriores, expositores en las tiendas y redes sociales.

Guy-Laurent Epstein, Director de Marketing de la UEFA, ha destacado: "La comida es una parte muy importante de la experiencia en los días que hay partidos, y nos enorgullecemos de servir lo mejor a los aficionados en nuestros países anfitriones. La asociación con las marcas de Unilever Nutrition este verano en una iniciativa tan emocionante asegura que estamos convirtiendo en una experiencia cada comida y conectando con los miles de millones de personas en todo el mundo que ya consumen productos de Unilever Nutrition".