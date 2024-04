Pérgolas de aluminio, la solución perfecta para tu jardín o terraza

¿Tienes un jardín o terraza, pero la incidencia del sol es tan fuerte y habitual que no puedes disfrutar de esta parte de tu hogar? Si es así, una de las mejores soluciones que se pueden encontrar en la actualidad para exteriores son las pérgolas de aluminio.

Perfectas también para su instalación en negocios, este tipo de estructura cuenta con una serie de ventajas que no puedes desaprovechar. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre ellas.

¿Qué es una pérgola de aluminio?

Se conocen como pérgolas de aluminio a unas estructuras especialmente fabricadas para que puedas disfrutar de los espacios exteriores de casa. No importa la climatología y es que, independientemente de si hace sol, llueve o nieva, pueden convertirse en un lugar de descanso y de encuentro.

En la actualidad, están disponibles en diferentes tipos, con el aluminio como material principal. En Durmi, por ejemplo, destacan las pérgolas cerradas, pero también las acristaladas, aunque pueden diferenciarse por otros motivos.

Tipos de pérgolas de aluminio

El aluminio es uno de los mejores materiales para la fabricación de pérgolas para jardines y terrazas. Apenas necesita mantenimiento y estará en perfectas condiciones durante años, sin importar a qué condiciones climáticas está expuesta.

En Durmi crean estas estructuras a medida, por lo que tengas el espacio que tengas, podrás aprovechar la protección y funcionalidad que brindan. Según cómo se integran en el entorno, estas pueden ser:

Pérgolas de pared

Este tipo de pérgolas ayuda a conectar de forma directa la vivienda con el exterior, manteniendo una gran fluidez entre ambos espacios. Entre sus beneficios, destaca que contribuye a mantener más fresco el hogar, con el ahorro energético que eso supone.

Pérgolas autoportantes

A diferencia de las anteriores, estas pérgolas se apoyan sobre cuatro patas. Son, por tanto, un elemento diferenciado y autónomo que puedes ubicar en el lugar que desees dentro de tu jardín o terraza.

Beneficios de las pérgolas de aluminio

Las pérgolas de aluminio contribuyen a la creación de nuevos espacios de disfrute en el hogar, pero este no es el único beneficio de su instalación. ¿Quieres descubrir todas sus ventajas?

Durabilidad. El aluminio es un material resistente a la corrosión y a los cambios del tiempo. Por esta razón, estarán como nuevas durante muchos años, sin siquiera perder un ápice de su color original.

Rápida instalación. En Durmi se encargan de dejar lista tu pérgola en muy poco tiempo y es que este tipo de estructura no necesita de ningún tipo de obra para su instalación.

100 % personalizables. Cada pérgola es única, y es que puedes configurar la tuya escogiendo entre una gran variedad de colores, diseños y acabados.

Estética atemporal que encajará a la perfección con el entorno de tu hogar gracias a la elegancia del aluminio.

Mantenimiento mínimo. Además de duraderas, las pérgolas fabricadas con aluminio son muy fáciles de cuidar, ya que no requieren de grandes necesidades de mantenimiento.

Sostenibles. El aluminio es un material respetuoso con el medioambiente, además de reciclaje una vez terminada su vida útil.

Como ves, las pérgolas de aluminio son la opción perfecta para disfrutar de tu jardín o terraza sin impedimentos. A tu disposición, existen varios modelos, todos ellos con grandes beneficios en común. Visita la web de Dormi y encuentra la solución perfecta para tus espacios.