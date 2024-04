Novedades en belleza que te van a enamorar

¿Quieres conocer la nueva línea Redensificante Weleda para mujeres de más de 50, la firma antiaging recién llegada de Japón, lo último de la firma parisina de cosmética orgánica Patika, la nueva máscara de pestañas de L´Oréal, el oro líquido de los bosques de Cantabria, el nuevo champú anticaspa de Dercos o la nueva línea capilar Kiko Milano?

Te contamos todo por aquí:

WELEDA

Weleda, la firma de cosmética natural y bio presente en el mercado desde hace más de 100 años, nos ha presentado su nueva línea Redensificante Genciana Azul & Edelweiss BIO, diseñado para mujeres a partir de los 50 años.

“Durante la menopausia, las hormonas desempeñan un papel fundamental y todo nuestro organismo se ve afectado por una reducción en la producción de estrógeno y progesterona que tiene efectos en nuestro cuerpo, nuestra piel e incluso en nuestras emociones”, destacó Charo Martín, la matrona, socióloga y especialista en cosmética natural de Weleda.



El ritual redensificante incluye: una solución para reducir las arrugas, bolsas y ojeras y redefinir el contorno de ojos y labios (PVPR: 29,95€), un Sérum con triple efecto: hidrata, nutre y reafirma (PVPR:36,45€), una crema de día (PVPR:30,95€), y una crema de noche (31,95€), que reducen las arrugas marcadas, remodelan el óvalo facial y mejoran la elasticidad.

Entre los ingredientes de la fórmula se encuentra Collagen Active + Complex, un complejo vegetal patentado que combina Genciana Azul BIO y Edelweiss BIO y Centella Asiática:

- GENCIANA AZUL BIO: Rica en flavonoides. Frena la producción de radicales libres y estimula la regeneración celular. - EDELWEISS BIO: Rica en ácido fenólico, glucósidos y flavonoides. Fortalece la barrera de la piel, actúa frente a los radicales libres, la protege, calma y suaviza. - CENTELLA ASIÁTICA: Derivados de triptófano. Estimula la producción de colágeno y refuerza la eficacia de la combinación de Genciana Azul + Edelweiss.

ONSHINDO OSAKA

Recién llegada de Japón, la nueva firma Onshindo nos ha presentado su nueva línea Nadeshikoiro Anti-Aging formada por:

- Lightweitht Face Day Cream y Night Cream, con textura ligera y extracto de Yuzu recomendano para pieles grasas. - Face Day Cream antienvejecimiento crema antiedad con extracto de Yuzu para pieles normales y mixtas. - Rich Face Day cream (64,90€) y Ultra Force Day Night cream (69,90€), con textura rica y extracto de Yuzu para pieles secas.

Además incorpora un Sérum antienvejecimiento (74,90€) para todo tipo de pieles y Eye Cream una crema contorno de ojos antienvejecimiento (59,90€).



Más de 15 ingredientes principales están presentes en todos sus productos, a destacar: Pore Reductyl NT, semilla de uva, arroz, té blanco, aceite de coco, manteca de karité Orgánica, Yuzu, Sirtalice, aceite de aguacate, vitamina E, Inca Omega Oil, Glycolift, entre otros.



De venta exclusiva en su página web y próximamente en farmacias y parafarmacias.

PATIKA

La firma de cosmética orgánica y tecnológica Patyka París nos propone 3 productos para incorporar a nuestras rutinas de belleza antiedad y así conseguir una piel más sana, luminosa, unificada y bonita:

- Espuma Limpiadora Detoxificante: el primer paso para tener una piel sana es una buena limpieza facial. Gracias al Aceite de Moringa bio eliminará todas las partículas de contaminación. Además la espuma limpiadora no reseca la piel por su contenido en Aloe Vera. Para todo tipo de pieles. PVPR: 16,90€.



- Serum C3 Perfección que, gracias a los 3 tipos de Vitamina C a una concentración del 10%, (Vitamina C Pura 8%, Vitamina C Encapsulada y Vitamina CG), Vitamina E (1%), Ácido Ferúlico (0,5%), Arginina y Ácido Hialurónico Puro & Natural de bajo peso molecular, contribuirá a unificar el tono de nuestra piel y a afinar líneas de expresión y arrugas. PVPR: 84,90€.

- Por último, la Mascarilla Rellenadora Pro-Hialurónico, mascarilla gelificada formulada con 3 Ácidos Hialurónicos Puros & Naturales (de Alto, Bajo y Muy Bajo Peso Molecular), que junto con el extracto de Acmelia Oleracea (un Bótox-Like vegetal) completan el producto ideal para la rutina de noche, ya que alisa las arrugas y suaviza los rasgos además de relajar la musculatura facial proporcionando un difuminado de las líneas de expresión. PVPR: 72,90€.

L´OREAL

La nueva máscara de pestañas Panorama es la última novedad del grupo L´OREAL, un volumen panorámico de las pestañas que hará que tus ojos parezcan 1,4 veces más grandes.

Enriquecida con el exclusivo Complejo 5% Stretchflex™, esta máscara de pestañas alarga y extiende a la perfección, dando volumen a cada pestaña para un efecto panorámico en abanico.



“La nueva máscara Panorama cambia las reglas del juego. Con una sola pasada, las pestañas se alargan a la perfección gracias a su cepillo de cerdas multinivel que potencia las pestañas en segundos. Aplícalo primero en las esquinas exteriores de las pestañas superiores para abrir realmente el ojo. A continuación, mueve el cepillo por el centro, pestaña a pestaña para conseguir una dimensión panorámica".

Val Garland, Directora Global de Maquillaje de L'Oréal Paris. PVPR: 14,95€

ANNÜE

La farmacéutica, además de experta nutricionista, Salena Sainz es la artífice de ANNÜE, su Body Elixir -el oro líquido Made in Cantabria- se ha convertido en un imprescindible para todo aquél que lo prueba.



Sus comienzos no fueron fáciles, incluir tantos ingredientes naturales en un solo producto no fue baladí (cuenta con nada más y nada menos que 19 activos), pero tras veinte años formulando en el mundo de la dermatología, y gracias a sus conocimientos en la nutricosmética lo hizo posible. Su elixir secreto ha demostrado reparar la piel, es de origen ecológico elaborado 100% local en Cantabria, y aporta a la piel los mejores nutrientes para alcanzar su equilibrio natural.

Está elaborado de forma artesanal e incluye 6 de los mejores óleos del mundo y aceites esenciales de origen ecológico y, por supuesto, 100% naturales. Aporta hidratación, firmeza y elasticidad a la piel, regenerando pieles desnutridas, envejecidas.

Los resultados del body elixir ANNUE, han superado cualquier expectativa, sus beneficios son innumerables: reduce la celulitis, evita la aparición de estrías y repara o elimina las incipientes, es antienvejecimiento, antiinflamatorio y además es drenante (disminuye las varices y mejora la circulación), por ello no es de extrañar que este óleo secreto sea uno de los preferidos entre sus clientes.

Sus envases son reciclables y además parte de sus beneficios van destinados a la Fundación Aladina.

PVP: 39,90€

En el apartado del CABELLO también traemos novedades:

De la mano de VICHY hemos conocido el nuevo champú DERCOS Anticaspa DS de Laboratorios Vichy, una formulación para acabar con el 100% de la caspa visible desde el primer uso. Compuesto por ingredientes como el disulfuro de selenio para equilibrar el microbioma y la composición del sebo; ácido salicílico, que ayuda a eliminar la descamación; Vitamina E para prevenir la peroxidación y Ceramida, que contribuye a reforzar la barrera cutánea y proteger la fibra capilar.

Según estudios llevados a cabo por DERCOS de Laboratorios Vichy, el 79% de los sujetos que lo han probado aseguran un cabello más suave, flexible y nutrido, y el 96% de los usuarios están de acuerdo en que DERCOS Anticaspa DS limpia suavemente el cabello.

Sin duda, tu mejor aliado para acabar con la caspa incluso para aquellas personas con cuero cabelludo sensible, ya que el champú ha sido testado bajo control dermatológico.

PVP: 25,50€ (400ML) y 16,30€ (200ML).



KIKO MILANO

Otra de las primicias llega de la mano de la marca italiana KIKO MILANO, referente en maquillaje y cuidado de la piel, que nos sorprende en esta ocasión con su nueva línea capilar Haircare by Rossano Ferretti, una línea co-creada por el reconocido peluquero internacional que cuenta con salones por todo el mundo.



La nueva KIKO MILANO Haircare by Rossano Ferreti cuenta con su Champú Nourish & Protect (19,99€),de textura ligera y cremosa, que junto su Acondicionador Nourish & Protect (20,99€)ayuda a nutrir y reducir la sequedad en el cabello.

Su Mascarilla capilar Noursih & Protect (24,99€), aporta una sensación sedosa además de un efecto regenerador.

Por último, para completar el tratamiento, su Spray capilar Nourish & Protect (23,99€)proporciona protección térmica y protege del encrespamiento y su Sérum Nourish & Protect (24,99€)perfecto como toque final.