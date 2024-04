El Comité de Emergencia pide medidas urgentes ante el riesgo inminente de hambruna en Gaza

Las 6 ONG que componen el Comité de Emergencia alertan de que la situación que está viviendo la población civil en Gaza es catastrófica y empeorará a menos que se tomen medidas inmediatamente.





Seis meses después de que se iniciara el conflicto en Gaza, el último informe del IPC (Integrated Food Security Phase Classification), un mecanismo independiente y apolítico, ha advertido del creciente riesgo de hambruna, que podría producirse a finales de mayo de 2024 si no hay un cese inmediato de las hostilidades y un acceso sostenido a la provisión de suministros y servicios esenciales a la población. La ONU también ha advertido que la hambruna es inminente. Hasta la fecha no se han cumplido las condiciones necesarias para prevenir la hambruna.

El informe del IPC muestra una dramática degradación de la situación humanitaria en Gaza:

- Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, el 100% de la población de Gaza se enfrentó a niveles de "crisis" de inseguridad alimentaria aguda o peor (IPC 3+). - Se calcula que medio millón de personas del norte de Gaza están sufriendo condiciones similares a la hambruna. - 1 de cada 4 hogares (más de medio millón de personas) sufre hambre en la clasificación más alta (IPC 5 o Catástrofe). - Los 1,1 millones de niños y niñas de la Franja de Gaza corren riesgo de hambruna en los próximos tres meses. - Casi un tercio de los niños y niñas menores de dos años del norte de Gaza (31%) sufren desnutrición aguda y corren riesgo de muerte inminente.

La infancia, la más afectada

Las conclusiones del IPC deben considerarse una firme llamada de atención. Los niños y niñas de Gaza no pueden permitirse que la comunidad internacional pierda más tiempo. Las familias llevan meses bebiendo agua contaminada y pasando días sin comer. El sistema de salud ha colapsado por completo en medio de brotes de enfermedades y lesiones graves debido a los constantes bombardeos.

“La escasez de alimentos es solo uno de los muchos desafíos a los que nos enfrentamos a diario”, relata un miembro de Aldeas Infantiles SOS en Gaza. “Hay falta de medicinas en las farmacias y los centros de salud ya no funcionan; también escasea el agua potable, a la que ya no tiene acceso la gran mayoría de la población”, explican desde la organización. Aldeas Infantiles SOS urge a las partes involucradas a cumplir con el Derecho Internacional Humanitario y a garantizar la protección de la infancia y la adolescencia, con especial atención a aquellos que han perdido el cuidado parental. La organización estima que más de 17.000 niños y niñas en Gaza están solos o separados de sus familias, lo que pone de relieve la necesidad urgente de ofrecerles alternativas de atención seguras y esfuerzos de búsqueda para que puedan volver con sus familias.

“El sufrimiento que soporta la infancia gazatí es intolerable. Están siendo privados de sus derechos más básicos a agua y alimentación, pero además han visto restringido su derecho a la educación. 625.000 estudiantes, y más de 2.500 profesores, han dejado de tener acceso a cualquier método educativo. El 89% de las escuelas se utiliza como refugio para personas desplazadas internas, pero además están siendo objeto de ataque. Al menos el 55% de las escuelas necesitará una reconstrucción completa o importantes obras para volver a funcionar. Ante este panorama desolador, es vital seguir pidiendo la salvaguardia de las escuelas y el reconocimiento del derecho de los niños y niñas a aprender”, dice Paula San Pedro, responsable de Incidencia de Educo.

“La situación en Gaza es catastrófica para la infancia, y especialmente para las niñas, que son más vulnerables a la violencia y el hambre. En Plan International consideramos de vital importancia incrementar sustancialmente la asistencia humanitaria y garantizar canales seguros para que la ayuda y el personal humanitario llegue sin obstáculos a la Franja. Es urgente actuar para evitar una tragedia mayor y prevenir más muertes de niños y niñas. Por eso, nuestras oficinas de Egipto, Jordania y Líbano trabajan incansablemente para intentar hacer llegar bienes de primera necesidad a la población afectada y contribuir de forma integral a la protección y el respeto de los derechos de la infancia. Pedimos que se cumpla el Derecho Internacional Humanitario y exigimos un alto el fuego permanente ya”, afirma Stefano Fino, responsable de Emergencia y Ayuda Humanitaria de Plan International España.

“En el último mes se ha producido un aumento alarmante de casos de desnutrición entre las niñas y niños. Las privaciones de la ayuda, indiscutibles, intencionadas y causadas por la acción humana, siguen frustrando cualquier operación humanitaria, incluidas las nuestras", afirma Pilar Orduña, responsable humanitaria de Oxfam Intermón.

"La infancia se está viendo terriblemente afectada en Gaza al igual que otros puntos de la región como Líbano o Cisjordania que también están sufriendo privaciones de sus derechos fundamentales. Pedimos el fin de todas las restricciones que impiden que la ayuda alimentaria y vital llegue a la población civil, especialmente a los niños y niñas, sus familias y otros grupos vulnerables. El hambre y la muerte de la infancia son evitables si llega ayuda humanitaria adecuada e inmediata”, dice Eloisa Molina, directora de Comunicación de World Vision.

“Es imperativo un alto el fuego inmediato y un acceso humanitario seguro y sin trabas, así como la obligación de respetar y garantizar el respeto del derecho internacional humanitario, que impone reglas en la guerra y la protección de la población civil. Desde Médicos del Mundo reiteramos que el personal humanitario y médico, así como los hospitales y las escuelas, nunca deben ser atacados. Se debe dar una respuesta humanitaria adecuada a las enormes necesidades en Gaza, con un acceso total para la ayuda y el personal humanitario profesional”, señala Nicolás Dotta, director general de Médicos del Mundo.

Las ONG del Comité de Emergencia reclaman un alto al fuego inmediato

Las 6 ONG que forman parte del Comité de Emergencia, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision, piden que se haga efectiva la resolución de un alto al fuego inmediato aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 25 de marzo. Además, solicitan el acceso seguro a la ayuda humanitaria sin restricciones para evitar la hambruna, respeto al derecho internacional humanitario, garantías de protección a la población civil, especialmente para los niños y niñas, y protección de refugios e infraestructuras civiles ante cualquier ataque.

Como en muchos otros conflictos, la inanición y la muerte de la población civil son evitables si la ayuda humanitaria adecuada llega a tiempo. Los últimos informes muestran que el tiempo se está acabando y que la entrega inmediata de alimentos y otra ayuda humanitaria vital es ahora una cuestión de vida o muerte especialmente para la infancia que se ha visto atrapada en esta crisis.

“Las 6 ONG miembros del Comité de Emergencia continúan juntas en su esfuerzo por conseguir fondos que ayuden a las millones de personas afectadas por el conflicto en la Franja de Gaza. Los planes de actuación del Comité de Emergencia están dirigidos principalmente al reparto de alimentos, productos de higiene y refugio, donación de equipamiento médico y atención a niños y niñas”, explica Sara Barbeira, directora del Comité de Emergencia. “Solo un alto el fuego inmediato y permanente permitirá que llegue la ayuda humanitaria necesaria para aliviar el sufrimiento de 2,3 millones de personas en Gaza”.

